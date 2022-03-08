乘联会：2月新能源乘用车批发销量达到31.7万辆 同比增长189.1%

站长之家(ChinaZ.com) 3月8日 消息:乘联会发布的《2022 年 2 月份全国乘用车市场分析》中显示，2 月新能源乘用车批发销量达到31. 7 万辆，同比增长189.1%，环比下降24.1%，环比降幅小于前几年幅度。2 月新能源乘用车零售销量达到27. 2 万辆，同比增长180.5%，环比下降22.6%。

2 月新能源车厂商批发渗透率21.8%，较 2021 年 2 月9.6%的渗透率提升12. 2 个百分点。 2 月，自主品牌新能源车渗透率38%；豪华车中的新能源车渗透率29.4%；而主流合资品牌新能源车渗透率仅有3.3%。 2 月纯电动批发销量24. 5 万辆，同比增长161.7%；插电混动销量7. 2 万辆，同比增长350.9%。

2 月新能源车国内零售渗透率21.8%，较 2021 年 2 月8.1%的渗透率提升 13 个百分点。 2 月，自主品牌中的新能源车渗透率41.9%；豪华车中的新能源车渗透率17.4%；而主流合资品牌中的新能源车渗透率仅有3.5%。

厂商批发销量突破万辆的企业有 5 家，较同期增 2 家，其中：比亚迪 87473 辆、特斯拉中国 56515 辆、上汽通用五菱 26046 辆、吉利汽车 14285 辆、奇瑞汽车 10271 辆。比亚迪、奇瑞、吉利、上汽大众等的同比去年 2 月增速在5- 7 倍。

2 月理想、哪吒、小鹏、蔚来、零跑、威马等新势力车企销量同比和环比表现总体较好，尤其是理想、哪吒、小鹏的环比下降较小，零跑等第二梯队企业也月销同比暴增 10 倍。