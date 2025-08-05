首页 > 原创 > 关键词  > 理想汽车最新资讯  > 正文

李想回应理想i8统一配置版本：此前陷入惯性思维

2025-08-05 15:30 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）8月5日 消息:今日，理想汽车宣布对理想i8车型配置进行重大调整，取消原有的Pro和Ultra版本，仅保留功能更全面的Max版（对外不体现版本命名差异），同时将官方指导价从34.98万元下调至33.98万元。此次调整不仅实现了价格下探，还新增了小冰箱作为全系标配，并开放后排电视选装服务，进一步强化产品竞争力。

理想i8 统一配置版本并降价让利 李想反思：此前陷入惯性思维

理想汽车创始人李想随后通过微博公开反思此次调整背后的逻辑。他坦言，此前理想i8延续了理想L8的三版本配置策略，属于惯性思维，未充分考量用户实际需求。近期通过收集用户及行业伙伴建议后，决定回归理想ONE的价值定义逻辑，简化版本选择。李想特别强调，调整后的i8将标配VLA司机大模型、CLTC续航720公里、铂金音响等核心配置，其中VLA大模型可实现语音交互控制车辆功能，提升主动安全性能，相当于为家庭增添一位“智能司机”。

在解释定价策略时，李想抛出数据对比:当前30万元以上纯电SUV市场中，头部车型月销量约为特定数值（需查证），并邀请公众基于市场数据预判理想i8的合理订单量。此次调整被视为理想汽车在高端纯电市场的一次重要策略转向，既通过降价让利吸引消费者，也借配置升级强化技术标签，试图在竞争激烈的新能源赛道中重塑产品定位。

举报

  • 相关推荐
关键词：

  • 理想i8宣布统一版本：标配即顶配 并降价1万元

    理想汽车宣布对其首款纯电SUV车系i8进行重大策略调整。理想汽车方面透露，自i8上市以来，该车型迅速吸引了市场的广泛关注，其中超过98%的用户倾向于选择理想i8Max和Ultra两款高配车型，这一选择比例远超公司预期。 为回应市场关切，理想汽车决定对i8车系进行配置优化。公司宣布，将统一配置版本，以理想i8Max作为全系标准配置，并将售价从原先的34.98万元下调至33.98万元�

    ​理想汽车 ​i8电动SUV ​市场策略调整

  • 理想i8撞乘龙卡车事件画上句号：三方发布碰撞测试联合声明

    近日引发热议的理想i8撞乘龙卡车终于要画上句号了。 在7月29日的理想i8上市发布会上，理想汽车公布理想i8和卡车对撞的安全测评视频，一辆8吨重的卡车竟然被一台2吨多的理想i8 SUV撞到腾空飞起，且卡车头也被撞位移。 不少网友质疑理想i8碰撞视频造假，尤其东风柳汽乘龙卡车认为其碰撞视频侵权，而且无法了解车辆是否改装等，贬损了乘龙卡车的形象。 事后，东风柳汽�

    ​理想i8 ​碰撞测试 ​东风柳汽

  • 李想：理想i8既是越野车 又能当轿车、MPV开

    理想汽车今日晚间举办理想i8产品发布会。 会上，李想介绍，理想i8作为一辆新时代的SUV, 同时具备越野车、轿车和MPV的优势。

    ​理想i8 ​SUV ​汽车发布会

  • 理想首款纯电SUV来了！理想i8正式上市：32.18万元起

    理想i8于7月29日正式上市，推出Pro、Max、Ultra三款车型，售价32.18万-36.98万元。新车延续MEGA设计风格，风阻系数仅0.18Cd，配备双电机四驱系统，零百加速4.5秒，CLTC续航最高720公里，支持5C超充。内饰采用家族化设计，配备AR-HUD和后排吸顶娱乐屏，空间表现超越5.2米全尺寸SUV。全系标配激光雷达和双腔空悬，搭载多项主动安全功能。作为理想首款纯电SUV，i8将与蔚来ES8等车型展开竞争，但其最大对手或是自家兄弟L8。

    ​理想i8 ​电动车 ​汽车上市

  • 买车送司机！理想i8全球首搭VLA司机大模型：老车主也能用

    在今晚举办的理想i8上市发布会上，理想自动驾驶负责人郎咸朋上台分享了理想自研VLA司机大模型的相关内容，据悉，这是一款视觉语言行动模型。 VLA即Vision-Language-Action Model，理想汽车希望该模型能让AI真正成为司机，成为交通领域的专业生产工具，像人类司机一样工作，甚至喊出了买车送司机”的口号。 VLA的实现是一个进化过程，经历了三个阶段。 第一阶段是2021年起自�

    ​理想i8 ​自动驾驶 ​VLA司机大模型

  • 李想：理想i8就是能越野的小MEGA

    曾经的微博之王”李想再度营业后，无疑将宣传重心放到了即将上市的理想i8身上。 今日中午，他发布微博表示:理想i8，有人描述它是能越野的小MEGA”，是不是也挺好? 李想还表示: 还在纠结理想i8是不是MPV的朋友，建议换个视角思考一下:这是一辆35-40万的能越野的小MEGA”，不仅有MPV的空间舒适性，还有SUV的通过性和轿车的驾驶感。

  • 理想小米同一个地方开发布会：理想i8发布会定于首都国际会议中心

    近日，理想汽车CEO李想在社交平台发文透露，理想i8新车发布会将于7月29日在首都国际会议中心举行，并特别表示此次发布会将“向小米YU7致敬”，原因是二者选择了同一地点举办活动。 李想透露，过去几年，理想汽车旗下理想ONE、L6-L9等车型均选择在理想汽车园区内的草坪上发布，主要考虑因素是节省成本并提高效率。然而，此次理想i8作为理想进军纯电SUV领域的首款力作，

  • 李想称理想i8是十周年献礼之作 从预判到实现花了10年

    理想汽车CEO李想透露i8纯电SUV的十年研发历程：2015年开始预研，2021年立项，2024年开启超充站建设。该车将于2025年7月29日发布，定位三排六座家用纯电SUV，售价35-40万元。核心卖点是5C超充技术，10分钟可充入500公里续航电量。理想同步布局超充网络，已建成中国自营超充站数量第一，实现"服务区上厕所时间满电复活"的便捷体验。

  • 理想i8开订受市场看好 理想汽车港股股价一度涨超10%

    理想汽车港股股价午后异动，期间一度涨超10%，截至发稿，理想股价上涨8.93%，报123.2港元，总市值2497亿港元。 消息面上，理想汽车宣布理想i8今日开启预订，预计售价35万元人民币至40万元人民币，将于7月29日公布正式售价，8月下旬开始交付。 同时，理想i8外观、内饰今日全面解禁，网上各路大V博主体验过后均给出了较高评价。 此外，理想汽车同日宣布，历时2年3个月，理

  • 李想：理想i8发布会定于首都国际会议中心 向小米YU7“致敬”

    理想汽车CEO李想发文称，理想i8，7月29日发布会地址确定：首都国际会议中心。向小米YU7致敬”，我们在同一个地方开发布会。 接下来还有三个事要确定： 1、要不要讲3小时，大家意见还不太一致，包括内部。 2、要不要多讲讲背后的故事，看了大家最近对理想i8的讨论，感觉有必要。

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

广告

商务合作 侵权投诉 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM