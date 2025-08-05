李想回应理想i8统一配置版本：此前陷入惯性思维

站长之家（ChinaZ.com）8月5日 消息:今日，理想汽车宣布对理想i8车型配置进行重大调整，取消原有的Pro和Ultra版本，仅保留功能更全面的Max版（对外不体现版本命名差异），同时将官方指导价从34.98万元下调至33.98万元。此次调整不仅实现了价格下探，还新增了小冰箱作为全系标配，并开放后排电视选装服务，进一步强化产品竞争力。

理想汽车创始人李想随后通过微博公开反思此次调整背后的逻辑。他坦言，此前理想i8延续了理想L8的三版本配置策略，属于惯性思维，未充分考量用户实际需求。近期通过收集用户及行业伙伴建议后，决定回归理想ONE的价值定义逻辑，简化版本选择。李想特别强调，调整后的i8将标配VLA司机大模型、CLTC续航720公里、铂金音响等核心配置，其中VLA大模型可实现语音交互控制车辆功能，提升主动安全性能，相当于为家庭增添一位“智能司机”。

在解释定价策略时，李想抛出数据对比:当前30万元以上纯电SUV市场中，头部车型月销量约为特定数值（需查证），并邀请公众基于市场数据预判理想i8的合理订单量。此次调整被视为理想汽车在高端纯电市场的一次重要策略转向，既通过降价让利吸引消费者，也借配置升级强化技术标签，试图在竞争激烈的新能源赛道中重塑产品定位。

