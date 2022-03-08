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美团：将向全国女性骑手提供免费宫颈癌、乳腺癌筛查服务

2022-03-08 15:14 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 3月8日 消息:今日是国际劳动妇女节，对此，美团宣布，将向全国的女性骑手提供专业、免费的两癌（宫颈癌、乳腺癌）筛查服务；女性骑手在骑手App预约后，可以到合作医疗机构进行检查。

美团 (2)

同时，美团表示，还在全国 5000 多家配送站点、党群服务中心、户外劳动者休息驿站配备了“女性骑手暖心包”，包含卫生巾、暖宝宝、红糖姜茶等女性定制健康关怀用品。

美团称，未来，还将进行周期性物资补充。欢迎全行业女性骑手在有需要时取用。

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