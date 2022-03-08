美团：将向全国女性骑手提供免费宫颈癌、乳腺癌筛查服务

站长之家(ChinaZ.com) 3月8日 消息:今日是国际劳动妇女节，对此，美团宣布，将向全国的女性骑手提供专业、免费的两癌（宫颈癌、乳腺癌）筛查服务；女性骑手在骑手App预约后，可以到合作医疗机构进行检查。
同时，美团表示，还在全国 5000 多家配送站点、党群服务中心、户外劳动者休息驿站配备了“女性骑手暖心包”，包含卫生巾、暖宝宝、红糖姜茶等女性定制健康关怀用品。
美团称，未来，还将进行周期性物资补充。欢迎全行业女性骑手在有需要时取用。
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在妇女节之际，美团对外发布消息称，将向全国的女性骑手提供专业、免费的两癌（宫颈癌、乳腺癌）筛查服务；女性骑手在骑手App预约后，可以到合作医疗机构进行检查...美团还表示，在全国5000多家配送站点、党群服务中心、户外劳动者休息驿站配备了“女性骑手暖心包”，包含卫生巾、暖宝宝、红糖姜茶等女性定制健康关怀用品...
3月8日消息，美团宣布为女性骑手增加福利，其中包括，向全国女性骑手提供免费的两癌（宫颈癌、乳腺癌）筛查服务。女性骑手在APP预约后，可到合作医疗机构进行检查。两癌是影响女性健康的红颜杀手”。根据世卫组织发布的2020年全球癌症中心报告，在世界范围内，乳腺癌居全球女性恶性肿瘤发病率首位，有八分之一的女性在一生中会有罹患乳腺癌的风险。所以定期筛查是及时发现肿瘤、提高治愈率、降低死亡率的重要手段。美团把关怀落实到了实处，为女骑手送去了温暖与安心。此外美团表示，将在全国5000多家配送站点、党群服务中心、户外劳动者?
继去年相继公布了外卖配送的“预估送达时间”和“订单分配”算法之后，美团官方今日宣布改进骑手服务评价规则...在新的服务质量评价规则下，合作商会根据骑手当月服务星级给予相应奖励，这一方面改变了合作商以往相对简单的管理方式，让骑手在违规扣分后可通过加分项获得弥补，降低配送压力，另一方面也强化了对骑手的正向激励，引导骑手工作方式从单纯追求单量向追求综合服务质量转变......
Swisse斯维诗凭借领先的科研技术，研发出全天然成分的Swisse斯维诗女性益生菌，不仅能帮助维持体内菌群平衡，还对女性健康维护和修复有显著疗效，为新一代女性的健康保驾护航...Swisse斯维诗女性益生菌作为相对来说更安全、天然、有效的产品，已成为新一代女性在解决健康问题时的首选...经临床验证，用户只需服用Swisse斯维诗女性益生菌28天，有害菌便可减少89%，明显改善私密小困扰；服用两个月感染风险降低87%，明显减少反复，即可重塑菌群平衡，改善私处瘙痒、异味、疼痛等问题......
最近一段时间，独居女性的不安全事件在全国屡屡发生...不止主流媒体的报道，记者随手在各大社交媒体平台搜索独居女性关键词，提醒独居注意安全防护的生活妙招、安全攻略和相关事件案例层出不穷，相关独居女性安全的话题已成为热词，受关注程度相当之大...2021年6月，《城市独居女性调研白皮书》聚焦一线、新一线及部分二线城市，针对18岁至35岁的女性群体进行调研，调研指出，18岁至35岁的女性中超七成独居2年以上，安全问题成独居女性最担心的问题...独居女性的安全值得全民关注与重视......
美团宣布在绍兴、太原、昆明等 15 个城市试点新的“服务星级”激励机制，对骑手收差评、超时等情况的处理从扣款改为扣分，根据全月累计积分来评定骑手的服务质量，进而确定对应奖励，以降低偶发状况对骑手收入造成的影响，减轻配送压力，保障配送安全...在新的服务质量评价规则下，合作商会根据骑手当月服务星级给予相应奖励，这一方面改变了合作商以往相对简单的管理方式，让骑手在违规扣分后可通过加分项获得弥补，降低配送压力，另一方面也强化了对骑手的正向激励，引导骑手工作方式从单纯追求单量向追求综合服务质量转变......
绍兴、太原、昆明等15个城市正在试点新的“服务星级”激励机制，对骑手收差评、超时等情况的处理从扣款改为扣分，根据全月累计积分来评定骑手的服务质量，进而确定对应奖励，以降低偶发状况对骑手收入造成的影响，减轻配送压力，保障配送安全...骑手服务评价规则设计的初衷，是为骑手提供劳动报酬的保障用户获得优质服务......
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音科思不仅带着核心技术前往英国一展拳脚，还为“女王”定制了一份礼物——“Rouge胭脂扣”智能辅听耳机...2022年三八妇女节，音科思上线高级定制辅听耳机英女王同款“Rouge胭脂扣”，希望面临听力损失困扰的女性，无惧岁月风霜，活成自己的“女王”...音科思智慧音频分离等技术，降低噪音保留人声，同时增强优化人声，实现“声音”自由...每一位女性都值得受到女王般的待遇，音科思“Rouge胭脂扣”以此为使命上市，通过京东或小程序搜索音科思下单，定制属于你的“Rouge胭脂扣”，自用或送给你心中的“女王”......
为庆祝 2022 年国际妇女节，全球领先的网络安全解决方案提供商 Check Point® 软件技术有限公司（纳斯达克股票代码：CHKP）公布了多项旨在帮助女性在网络安全领域取得进步的计划...根据 ISC2《网络安全行业女性从业者》报告，2013 年，网络安全行业的女性占比仅为 11%，但到 2020 年，这一比例上升至 24%...该计划指派各部门资深的女性经理或女性团队负责人来指导缺乏经验的女性学员......
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