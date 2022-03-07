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元气森林申请酒气森林商标被驳回

2022-03-07 17:11 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 3月7日 消息:近日，元气森林（北京）食品科技集团有限公司申请注册的“酒气森林商标，流程状态变更为“驳回通知发文”。

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据了解，2021 年 4 月，元气森林（北京）食品科技集团有限公司申请注册了“酒气森林”商标，国际分类涉及啤酒饮料、酒、餐饮住宿。

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