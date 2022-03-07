元气森林申请酒气森林商标被驳回

元气森林将超过80%的流量导到了淘系，虽然也有经营抖音小店，但毕竟主战场在淘系...通过星图投放达人短视频，引流淘系的方式有两种:一是给达人视频挂购物车组件，二是在评论区发布一条置顶链接（LINK组件，显示为“作者推荐”），前者是抖音原生，后者为内置浏览器打开网页，所以购物车组件的体验要好很多...元气森林主推的 SKU 是白桃味480ml12瓶整箱的气泡水:...有些达人只推一个 SKU，而另一些合作效果好的达人，会推多个商品，这也就是针对达人的“复购”......