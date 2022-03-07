元气森林申请酒气森林商标被驳回

站长之家(ChinaZ.com) 3月7日 消息:近日，元气森林（北京）食品科技集团有限公司申请注册的“酒气森林”商标，流程状态变更为“驳回通知发文”。
据了解，2021 年 4 月，元气森林（北京）食品科技集团有限公司申请注册了“酒气森林”商标，国际分类涉及啤酒饮料、酒、餐饮住宿。
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元气森林将超过80%的流量导到了淘系，虽然也有经营抖音小店，但毕竟主战场在淘系...通过星图投放达人短视频，引流淘系的方式有两种:一是给达人视频挂购物车组件，二是在评论区发布一条置顶链接（LINK组件，显示为“作者推荐”），前者是抖音原生，后者为内置浏览器打开网页，所以购物车组件的体验要好很多...元气森林主推的 SKU 是白桃味480ml12瓶整箱的气泡水:...有些达人只推一个 SKU，而另一些合作效果好的达人，会推多个商品，这也就是针对达人的“复购”......
三位冬奥冠军谷爱凌、徐梦桃、苏翊鸣，皆为饮料品牌元气森林品牌“元气新青年”，网友戏称元气森林或成冬奥会最大“赢家”...企查查APP显示，元气森林（北京）食品科技集团有限公司，成立于2016年，是自主研发、自主设计的创新型饮品公司，注册资本约2.74亿元，对外投资企业数量共43家...
据广东小鹏汽车科技有限公司申请注册的多个“小鹏元宇宙”商标，流程状态变更为“驳回通知发文”，国际分类包括运输工具、广告销售等，以上商标均申请注册于2021年11月...理想汽车、蔚来汽车申请的元宇宙相关商标也被驳回...
2月8日，理想汽车关联公司北京车和家信息技术有限公司申请注册的多个“元宇宙”商标状态变更为“等待驳回复审”，国际分类包括燃料油脂、金属材料等...去年9月，理想汽车关联公司北京车和家信息技术有限公司新增多项“元宇宙”、“理想元宇宙”商标申请信息，国际分类涉及机械设备、手工器械、运输工具等...
2月24日，蜜雪冰城股份有限公司申请注册的多个“雪王元宇宙”商标状态变更为“驳回通知发文”，该商标均申请于2021年11月...2 月 21 日，国家知识产权局公布数据称，截至在商标数据库中约有1. 6 万余件“元宇宙”“METAVERSE”相关商标申请，将坚决反对、严厉打击“蹭热点”和不以使用为目的囤积等商标恶意注册行为...
杭州网易云音乐科技有限公司申请的“音乐元宇宙”商标流程变更为“驳回通知发文”，该商标申请于 2021 年 11 月，国际分类为教育娱乐...招股书显示，2018- 2020 年，网易云音乐月活跃用户数分别为1. 051 亿、1. 472 亿、1. 805 亿人...
贪玩蓝月关联公司江西贪玩信息技术有限公司申请注册的多个“渣渣灰元宇宙”商标，状态流程变更为“驳回通知发文”和“驳回复审”...该公司曾申请注册过“渣渣辉”商标以及“渣渣辉”公司...2018 年 4 月，江西贪玩信息技术有限公司申请注册的“渣渣辉”商标遭到了法院的驳回...2020 年 12 月，该公司还成立了杭州渣渣灰网络科技有限公司成立，注册资本 1000 万元，经营范围包含烟草制品零售、食品经营、食品互联网销售等...
大噶好，我系渣渣辉，介系你未有玩过的船新版本，系兄弟就来砍我...贪玩蓝月关联公司江西贪玩信息技术有限公司申请注册的多个渣渣灰元宇宙”商标，状态流程变更为驳回通知发文”和驳回复审”，国际分类包括教育娱乐、广告销售等，以上商标均申请于2021年10月...渣渣辉”商标已由张家辉本人成功注册，贪玩公司则成功注册了渣渣灰”商标...资料显示，贪玩游戏公司主体为江西贪玩信息技术有限公司，成立于2015年，注册资本1000万元，初始注册地在上海嘉定区陈翔路，2016年11月注册地变更为江西上饶...
企查查APP显示，近期，腾讯音乐娱乐科技（深圳）有限公司申请的“律动元宇宙”商标遭到驳回，目前商标状态为等待驳回复审，商标申请日期为 2021 年 9 月...除了腾讯，此前多家公司申请元宇宙相关商标也纷纷被驳回...杭州网易云音乐科技有限公司申请的“音乐元宇宙”商标流程变更为“驳回通知发文”，该商标申请于 2021 年 11 月，国际分类为教育娱乐...
根据天眼查最新公开信息显示，近日小米科技有限责任公司申请注册的多个神仙秒充”REDMI 神仙秒充”商标，流程均变更为等待驳回复审”...而在摆脱了轻薄限制的K50电竞版上，Redmi配备了堪称满血版的120W快充，采用双电荷泵、MTW双电芯技术，17分钟就能完全充满4700mAh超大电池，因此被称为神仙秒充”...此前小米还曾展示过小米11 Pro魔改版，将有线充电做到200W的功率，8分钟充100%，号称将有线充电首次拉进10分钟时代，如果这项技术能在近两年实现量产，神仙秒充确实名副其实......
BHI是一种影响大多数英特尔和Arm CPU的新型投机执行漏洞，它攻击分支全局历史而不是分支目标预测。不幸的是，这些公司以前对Spectre V2的缓解措施..
据《晚点 LatePost》报道，快手国际化原东南亚市场负责人Zack于今年2月离职...Zack是东南亚市场负责人，拉美市场与中东市场分别由邵凯与徐智威负责..
为纪念首台华硕笔电P6300上太空25年，华硕Zenbook 14X OLED太空特别版正式上市...配置方面，华硕Zenbook 14X OLED太空特别版搭载12代Intel酷睿i7-..
刚刚，Redmi品牌总经理卢伟冰在微博发文称：明天见！同时，还带上了#K50#的话题，这基本就算确认了明天Redmi K50将正式开启预热模式，有希望在下周..
尽管价格比上一代产品高一些，但预计新的iPhoneSE将在全球范围内畅销，因为对价格敏感的用户一直在等待5G的到来。苹果公司在3月8日的活动中推出的..
3月3日24时，国内成品油价年内迎来四连涨”，汽、柴油价格每吨分别提高260元和255元，92号汽油每升上调0.2元、95号汽油每升上调0.22元、0号柴油每..
七彩虹战戟CN600采用了长江存储的第三代TLC 3D NAND闪存颗粒，基于长江存储自主研发的Xtacking 2.0架构工艺，先进的128层堆叠，并搭配了联芸科技的..
3月9日晚，2022 TCL QD-Mini LED春季新品发布会举行，TCL发布了目前全球最大尺寸的QD-Mini LED电视产品X9C Pro，售价39999元...TCL还发布了TCL X1..
刚刚，Redmi品牌总经理卢伟冰在微博发文称:明天见!还带上了#K50#的话题，基本可以确定，Redmi K50会在明日官宣...根据此前爆料显示，Redmi K50正代..
目前总共发布了106条作品，收获1610.2万赞...演员主要是梨姐和另一位男演员，加上不同的配角，配上应景的土味BGM，就构成了视频的基本要素...在对..
中佛罗里达大学（UCF）的一支研究团队，刚刚介绍了新颖的电池-超级电容混合材料，有望在将来的电动汽车“动力套装”中发挥重要的作用。在电池研究..
上海期货交易所发布通知，3月9日收盘结算时，NI2204、NI2205、NI2206、NI2207、NI2209、NI2212、NI2301合约的涨跌停板幅度保持为17%、交易保证金比..
3月9日晚间消息，BOSS直聘对外宣布，公司董事会已经批准了一项股票回购计划。根据该计划，BOSS直聘将在未来12个月内最多回购1.5亿美元的股票。此前..
日本川崎重工今天首次公开了旗下开发的全新四足机器人RHP Bex，外形居然和宫崎骏动画《幽灵公主》中的坐骑长一个样...宫崎骏在《幽灵公主》中探讨..
在网友角度各不相同的讨论中，一条来自Redmi品牌总经理卢伟冰的博文吸引了不少人的注意...面对卢伟冰提出的如何看iPhone SE 2022搭载一块4.7寸的L..
在尝到一点甜头后，便增加投资，陆续向对方提供的账户转账68800元，意识到受骗报案...但遗憾的是，冯女士回家后越想越不甘心，将民警叮嘱置于脑后..
今天，京东方发布了2021年的年度业绩快报，其在去年全年的净利润达到了258.26亿元，同比增长高达412.86%...京东方计划在下一步斥资465亿元，在重庆..
京东健康糖尿病缓解联盟旨在为医生和健康管理人员搭建“逆转2型糖尿病”服务机制，并提供糖尿病缓解学术培训、临床实践技能培训...在京东健康糖尿..
搭载麒麟9000L的华为手机NOH-AN50的跑分在Geekbench网站上曝光，疑似为Mate 40E Pro 5G...今年2月底，华为发布了Mate 40E Pro 5G手机，并在华为商..
北京时间3月9日，全新马自达CX-60于海外正式发布，其售价也一同公布，其中基础版为47390欧元（约32.6万元人民币），顶配版车型52890欧元（约36.39..