一张图看懂 | 当今世界超级富豪都在哪里生活？

站长之家(ChinaZ.com) 3月7日 消息:近年来，大流行、地缘政治紧张局势和供应链中断使世界陷入混乱，但这并没有阻止世界超级富豪数量的强劲增长。

根据全球领先的私营房地产顾问服务公司Knight Frank（莱坊）今年财富报告中的新数据显示，2020 年至 2021 年期间，全球超高净值人群(UHNWI) 的数量增长了9.3%。在此期间，几乎所有地区的超富人群都有所增加。

下图可视化探索了超级富裕人群的全球分布。

下面，我们还将研究预计未来这部分人口将如何增长。

世界超级富豪（按地区）超高净值人群(UHNWI) 的定义为拥有3000 万美元或以上的净资产，包括他们的主要住所。

到 2021 年，北美拥有超过230， 000 名超高净值个人，其次是亚洲，接近 170，000 人。去年，这些地区的超级富豪人数分别增长了12.2%和7.2%。

继北美和亚洲之后是欧洲。 2021 年，超级富豪最多的国家是法国（30，000）、德国（28，000）、英国（25，000）和意大利（17，000）。按人均计算，摩纳哥是世界上最高的，每一千人中有 5 人。

地区 超高净值人群数量(2021) 变化（2020–2021） 北美 233，590 12.2% 亚洲 169，889 7.2% 欧洲 154，008 7.4% 大洋洲 24，245 9.8% 拉美 10，337 7.6% 中东 9，717 8.8% 俄罗斯& CIS* 6，542 11.2% 非洲 2，240 -0.8% 世界 610，569 9.3%

未来五年超高净值人群将如何变化？

在全球范围内，到 2026 年，超级富豪的数量预计将增长惊人的28%。（不过，值得注意的是，2016 年至2021 年间的增长率几乎是这个速度的三倍，超过 75%。）

预计亚洲和大洋洲的增长率最高。五年内，这两个地区的超高净值人士将增长33%。新加坡的超富人口预计将增长268%，而居住在中国大陆的超富人口预计将增长42% 以上。

与此同时，北美预计将增长28%，到 2026 年达或将达到 300，000 名。预计整个拉丁美洲也将出现显着增长。在恶性通货膨胀情况下，阿根廷的超级富豪人口估计将增长 38% 。

是什么推动了全球超高净值个人数量的增长？

莱坊表示，高昂的资产价格和房地产繁荣是这一趋势背后的两个驱动因素。

鉴于借贷成本低廉，超级富豪拥有更多筹码来积累财富，例如购买更多房产或投资金融资产。事实上，全球超高净值人群平均拥有 2.9 处房产。

站长之家注:文章数据来自visualcapitalist。