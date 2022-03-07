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“抖音38节”活动直播观看人次达到131亿

2022-03-07 15:50 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 3月7日 消息:据报道，截止 3 月 3 日，“抖音 38 节”活动直播观看人次达到 131 亿，互动人次高达 4 亿，女性消费人数同比上涨57%。

“抖音 38 节”活动期间，平台特别设置了“遇见她力量”专区。活动期间，该专区上线涵盖美妆、服饰、个护家清、图书手工艺品等类目的商品。

据了解， 38 节期间，平台国货销量、热度均呈现上升趋势。其中，平台女性消费者在品牌和商品选择上，将“国货”作为首选，开启国货消费新风尚。

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