“抖音38节”活动直播观看人次达到131亿

有一个剁手力超强的女朋友是怎样一种体验？今日，一段女大学生脚踩平衡车拉推车取快递的视频登上微博热搜，让男友直呼购买力惊人。据麦穗视频报道， 3月7日，辽宁大连，因学校开学，一对情侣在网上买了必需品，取快递的时候，借了小推车，骑着平衡车挨家挨户的收快递，最后收了20多个。孙同学表示，买的都是一些生活用品、衣服、零食之类的，自己就一直在感叹女朋友的购买力。网友纷纷热评：这赚钱能力强才应该叫厉害吧怎的花钱能力强也算厉害？没准加起来才500块这要是以后分了，这视频后任看什么心态哈哈哈哈38节就这么能买逛一次李佳琦