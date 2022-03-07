“抖音38节”活动直播观看人次达到131亿

站长之家(ChinaZ.com) 3月7日 消息:据报道，截止 3 月 3 日，“抖音 38 节”活动直播观看人次达到 131 亿，互动人次高达 4 亿，女性消费人数同比上涨57%。
“抖音 38 节”活动期间，平台特别设置了“遇见她力量”专区。活动期间，该专区上线涵盖美妆、服饰、个护家清、图书手工艺品等类目的商品。
据了解， 38 节期间，平台国货销量、热度均呈现上升趋势。其中，平台女性消费者在品牌和商品选择上，将“国货”作为首选，开启国货消费新风尚。
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3.1.5 参与条件：1）满足第2. 2 条基础参与条件2) 满足各行业好物直播间招商的结算率门槛要求（以百应后台-平台活动-直播间报名-抖音 38 女王节行业好物直播间奖励计划-活动要求为准）3）报名好物直播间的商家和达人带货的所有商品需要在活动期间开通运费险，如商家未开通运费险将影响活动提报，建议商家在前主动开通......
为保障“抖音 38 女王节”活动进行的平稳顺畅，抖音平台治理侧提前将经营中常见的一些违规场景梳理成“规则避坑宝典”...此次女王节活动报名时间为 2022 年 2 月 8 日- 2022 年 3 月 8 日，活动时间为 2022 年 2 月 26 日- 2022 年 3 月 8 日，参与对象为所有符合条件的小店商家、达人、跨境商家...好物直播间，有机会获得流量资源扶持和货品补贴及“抖音 38 女王节”活动主会场展示...抖音还整理了商家在活动中应当避免的违规场景，大致如下：...
2021年10月26日，在2022北京冬奥会倒计时100天之际，自由式滑雪运动员谷爱凌以青蛙公主爱凌”为名，正式入驻抖音。2022年2月8日，首次代表中国代表团出战的谷爱凌在自由式滑雪女子大跳台决赛中逆转夺冠，在本届冬奥会上摘得个人首金。据抖音官方消息，2月19日晚20:00，谷爱凌来到冠军驾到”直播间，开启了她在抖音的直播首秀。据@鞭牛士，开播十五分钟，直播间观看人数就达到了114万，截至晚上21:00，谷爱凌直播间观看人次达1662万
乐视视频发布春节期间平台观影观剧报告，从 1 月 28 日到 2 月 6 日，经典剧TOP10 观看人次达 1100 万，同比去年春节同期增长128%...《飞虎神鹰》的受众则偏男性化，是经典抗战片燕双鹰系列的第三部，另外两部《猎鹰1949》、《孤岛飞鹰》在乐视视频也广受欢迎，从平台数据来看，《飞虎神鹰》播放量达3. 4 亿次...去年在短视频平台热度颇高的《征服》在刚过去的乐视视频春节档闯入前十，剧中的经典台词如“这瓜保熟吗？”、“你找茬是不是？”、“不气盛叫年轻人吗？”等在社交平台形成病毒式传播......
“三八”国际妇女节来临之际，抖音电商推出“抖音38女王节”活动，特设“遇见她力量”专区，连接品质商家、优秀女性达人及广大消费者，在满足大众品质购物需求的传递来自图书达人、匠心手艺人、新农人中女性从业者的温暖力量...本次“抖音38女王节”，该平台在调研女性消费者多元的品质购物需求后，将推出上万场重点直播，并特别设置了“遇见她力量”专区......
一名业内人士告诉36氪，薇娅的店铺会在淘宝恢复上线，未来仍旧以直播的形式展开工作，账号名称和粉丝不会改变...去年12月20日，网络主播黄薇（网名：薇娅）因为偷逃税被罚13.41亿元，随后其在微博、淘宝直播、抖音等平台的账号已被封...近期，有网友发现点淘（淘宝直播APP）内，一个名叫蜜蜂惊喜社”的账号开始直播，值得注意到是，这些开播主播都是此前出现在薇娅直播间的助播，薇娅回来了”的消息也开始在粉丝群内流传......
抖音公布了 2022 年 38 女王节活动招商规则...有机会获得运营扶持或货品补贴（参与活动的自播商家和达人作者，带抖in好物池商品时可获得更高补贴） ；有机会获得抖音 38 女王节活动主会场展示等等...跨店满减是平台组织的满减活动玩法，用户在小店平台单个活动店铺或跨店铺交易时符合一定条件即可减免部分交易金额的活动玩法（本次大促为满200- 20 元），就用户被减免的部分交易金额，商家并不能因此获得等值的现金收入，即由商家承担让利/补贴......
据经济观察网报道， 2 月 16 日，央视新闻联合拼多多举办拼多多百亿补贴直播带货专场活动，为全平台网友推荐精品国货...在本次直播中，央视主持人李思思、尼格买提为网友推荐了百雀羚、回力、飞跃、海鸥手表、马克华菲、安踏等优质国货产品...统计数据显示，截至当晚 22 时，本场直播观看量累计 1300 万，海鸥、回力、百雀羚等单品的平均日销量同比增长超370%，并带动平台新国潮、老字号等产品增长超过240%...
去年12月，被称为直播一姐”的薇娅”被追缴税款、加收滞纳金并处罚款共计13.41亿元...经查，2019-2020年期间，薇娅通过隐匿个人收入、虚构业务转换收入性质虚假申报等方式偷逃税款6.43亿元，其他少缴税款0.6亿元...据媒体报道，淘宝直播方面的工作人员表示，薇娅复播不太可能，并称我们没有收到薇娅方要复播的计划”...另有知情人士透露，目前相关政策并未变动，第四波对于主播和机构的惩处仍未结束，针对逃税主播的处罚，目前也并没有松动的迹象”......
有一个剁手力超强的女朋友是怎样一种体验？今日，一段女大学生脚踩平衡车拉推车取快递的视频登上微博热搜，让男友直呼购买力惊人。据麦穗视频报道， 3月7日，辽宁大连，因学校开学，一对情侣在网上买了必需品，取快递的时候，借了小推车，骑着平衡车挨家挨户的收快递，最后收了20多个。孙同学表示，买的都是一些生活用品、衣服、零食之类的，自己就一直在感叹女朋友的购买力。网友纷纷热评：这赚钱能力强才应该叫厉害吧怎的花钱能力强也算厉害？没准加起来才500块这要是以后分了，这视频后任看什么心态哈哈哈哈38节就这么能买逛一次李佳琦
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据蝉妈妈《抖音日用百货行业分析报告》显示，今年 1 月份，抖音销量同比去年 1 月增长213%...数据显示， 2021 年 1 月- 2022 年 1 月期间，抖音直..
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