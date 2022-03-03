三星宣布 LPDDR5X DRAM 经验证可用于高通骁龙移动平台

站长之家(ChinaZ.com) 3月3日消息:三星电子今天宣布，高通技术公司已经验证了三星基于14纳米的16千兆（Gb）低功耗双倍数据速率5X(LPDDR5X)DRAM在高通技术公司的Snapdragon®移动平台上的使用。

图片来自Samsung

自去年11月开发出业界首款基于14纳米的LPDDR5X DRAM以来，三星与高通技术公司密切合作，优化其用于Snapdragon移动平台的每秒7.5千兆位（Gbps）的LPDDR5X。三星的LPDDR5X的速度比当今高端智能手机中部署的6.4Gbps LPDDR5快1.2倍，有望提升下一代智能手机中的超高分辨率视频录制以及语音识别、图像识别和自然语言处理等AI功能的性能。此外，通过采用先进的电路设计以及动态电压和频率缩放(DVFS)，LPDDR5X的功耗可以降低约20%。

三星电子公司执行副总裁兼存储器全球销售与营销主管Jinman Han表示:「我们的LPDDR5X解决方案在高通技术公司的Snapdragon移动平台上的成功验证，证明了我们在DRAM技术方面的领先地位。我们预计这种高性能、低功耗的存储器的应用将超越智能手机，扩展到数据中心、PC和汽车领域，使更多的设备和系统能够以更高的效率运行。」

高通技术公司产品管理副总裁Ziad Asghar表示:「在Snapdragon平台上启用LPDDR5X，将为游戏、相机以及在高通技术公司各条产品线上使用我们最新AI引擎的应用提供新的功能和更高的性能，从而提升用户体验。」