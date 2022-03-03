微信降低商户支付手续费

站长之家(ChinaZ.com) 3月3日 消息:今日，微信官方发布了《关于进一步降低小微商户支付手续费的通知》称，为助力实体经济发展，降低小微商户经营成本，积极响应监管对小微企业、个体工商户、有经营行为的个人的降费让利要求，自 2021 年 9 月 1 日起，至 2024 年 9 月 30 日，对符合标准的小微商户实行支付手续费优惠。

包括了，小微企业、个体工商户支付服务费九折活动。有经营行为的个人支付账户零钱提现手续费减免等。

相关细则如下：

一、小微企业、个体工商户支付服务费九折活动

降费方案：针对符合工业和信息化部《中小企业划型标准规定》的小微企业和个体工商户，在微信支付平台上所有支付方式和场景的支付手续费在官网公示标准基础上打 9 折。

降费对象：根据《中国人民银行 银保监会 发展改革委 市场监管总局关于降低小微企业和个体工商户支付手续费的通知》和《中国支付清算协会 中国银行业协会关于降低小微企业和个体工商户支付手续费的倡议书》，降费对象包括小微企业和个体工商户、有经营行为的个人。其中，小微企业是指符合工业和信息化部《中小企业划型标准规定》的小型、微型企业，个体工商户是指在市场监管部门登记的个体工商户。

参与方式：对于符合标准的商户，在活动期间可以享受支付服务费优惠。

二、有经营行为的个人支付账户零钱提现手续费减免活动

（一）降费方案：自 2021 年 9 月 1 日起，至 2024 年 9 月 30 日，个人收款码用户可参加降费让利活动，支持零钱提现减免。

（二）降费对象：符合收款有礼活动规则的用户。

（三）参与方式： 进入小程序“收款小账本”，点击“我的积分“，按照指引提交、确认相关信息，完成身份认证后即可参加收款有礼活动，享受降费让利政策。详情指引见https://kf.qq.com/faq/220209uEFfU3220209A7nuEJ.html

如果你有关于降费的相关问题，可拨打微信支付客服热线 95017 进行咨询。