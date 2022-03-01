站长之家（ChinaZ.com）3月1日消息:据哪吒汽车微信公众号消息，哪吒汽车2月交付量7117台，同比增长255%。1-2月累计交付量18126台，同比增长332%。
此前数据显示，哪吒汽车去年交付量达69674辆，同比增长超360%，长势迅猛。今年1月，哪吒销量继续强劲，交付量1.1万台，超过蔚来排在小鹏、理想之后，连续3个单月交付量破万。
哪吒 CEO 张勇曾此前表示，2021年哪吒目标销量7万，2022年将再翻一倍。
站长之家（ChinaZ.com）3月1日消息:据哪吒汽车微信公众号消息，哪吒汽车2月交付量7117台，同比增长255%。1-2月累计交付量18126台，同比增长332%。
此前数据显示，哪吒汽车去年交付量达69674辆，同比增长超360%，长势迅猛。今年1月，哪吒销量继续强劲，交付量1.1万台，超过蔚来排在小鹏、理想之后，连续3个单月交付量破万。
哪吒 CEO 张勇曾此前表示，2021年哪吒目标销量7万，2022年将再翻一倍。
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2月份哪吒汽车共交付了7117台，同比大增255%，而蔚来上月的销量为6131台，小鹏销量为6225台...具体车型上，2月哪吒U Pro交付3044台，哪吒V车系交付4073台，而今年1+2月份，哪吒汽车累计交付量同比增长332%...该车将应用华为MDC计算平台，算力可达200T，搭载2颗激光雷达、5颗毫米波雷达、12颗超声波雷达、13颗摄像头、高精定位单元及高精地图等硬件，能够在高速及城市道路实现领航辅助驾驶以及在泊车、远程召唤等部分场景下实现L4级智能驾驶......
理想汽车今天在港交所发布公告称，2月交付8414辆理想ONE，同比增长265.8%...截至2022年2月28日，理想汽车在全国已有220家零售中心，覆盖105个城市;售后维修中心及理想汽车授权钣喷中心279家，覆盖204个城市...
2月23日晚，唯品会对外发布2021年财报，数据显示，2021年，唯品会全年活跃用户数较2020年同比增长12%，达9390万；GMV同比增长16%，达1915亿元；总订单量同比增长14%，达7.9亿。全年收入同比增长15%，达1171亿元；Non-GAAP净利润超过60亿元。第四季度，唯品会总净营收为341亿元（约合54亿美元），净利润为14亿元（约合2.220亿美元），不按美国通用会计准则（Non-GAAP）计算，净利润为18亿元（约合2.826亿美元）。 唯品会董事长兼首席执行官沈亚表示：“在过去的一年里，我们战略性聚焦核心品牌和高价值客户，提升业务协同水平，重点强化我?
根据市场研究公司Omdia的数据，2022年 QD-LCD 电视销售额预计将下降3.1%至 176.74 亿美元，这是 QD-LCD 电视年度销售额首次下降...Omdia在一份报告中表示，其 OLED 面板的年出货量在 2021 年同比增长 65% 至 740 万台...“三星电子预计将使用 LG Display 的 150 万块 OLED 面板和三星 Display 的 50万个 QD 显示面板，”一位业内人士表示......
年货节期间，小福星合作商家超 60 家，其中千万级成交 3 家，百万级成交商家占一半以上，同时扶持近 10 家趋势型商家，一淘成交额同比平均提升超75%...统计数据显示，活动期间，一淘上有超 80 万人参与会场的抽奖，抽奖次数在 227 万次以上，人均抽奖近 3 次，同时奖品内的红包卡券为商家带来 4 亿多的成交规模...本次年货节一淘携手 60 多家商家共 75 款商品组合为千万补贴会场，该活动每日参与人数超 10 万人，为商家带来的新访客占比达到63%以上...
搜狐公司公布2021财年业绩，全年总收入为8.36亿美元，与2020年相比增长11%；归于搜狐公司的非美国通用会计准则持续经营业务净利润为7900万美元，同比增长54.9%...具体业务来看，2021年，搜狐品牌广告收入为1.35亿美元，与2020年相比下降8%；在线游戏收入为6.38亿美元，与2020年相比增长19%...财报显示，2021年第四季度，搜狐总收入为1.93亿美元...
盒马发布的 2022 年货消费数据显示，今年春节，本着方便、健康的需求，盒马预制年菜销售同比 2021 年春节增长了345%...其中东星斑销量同比去年春节同期增长83%，北京增幅最高，达297%，其次是西安达272%，武汉东星斑增幅排第三，达113%...
市场研究公司 Counterpoint Research 2 月 9 日表示，2021年印度智能手机出货量达到 1.69亿部，全球排名第二，仅次于中国的3.23 亿部...对新智能手机的需求超过了对旧智能手机替代品的需求...Counterpoint Research 表示，小米在 2021 年以 24% 的份额位居印度智能手机市场榜首...
家乐福公布的春节消费大数据显示，今年春节，家乐福到家业务销售同比增长35%，智利车厘子JJJ、蒙牛特仑苏牛奶、第八代 52 度五粮液等产品热销...春节期间，家乐福基地直采、新鲜可追溯的带标黄鱼，增长了119.9%，此外白虾等海鲜品也是热销年货...春节期间，家乐福酒水饮料持续热销，其中葡萄酒销售火爆，同比增长70%，成为春节酒水消费的主要阵地...
搜狐公司公布2021年四季度及2021年度财务报告，第四季度总收入为1.93亿美元，品牌广告收入3400万美元，在线游戏收入1.44亿美元...2021年，搜狐总营收8.36亿美元，同比增长11%...
多年来，Mozilla开发者网络（MDN）一直是网络开发者的宝贵资源，它提供了大量关于各种HTML、CSS和JavaScript功能的开放、详细的文档，以及广泛的W..
毅力号结束了它在火星上的第一年，绕着Séítah加速返回，预计这将是其火山口底活动的最后一个采样点。在火星上的行驶分为三个不同的太阳日，执行..
3月1日，海底捞发布管理层人事任命公告，副首席执行官兼首席运营官杨利娟调任首席执行官，董事会主席兼前首席执行官张勇将继续担任董事会主席及执..
现在，NVIDIA终于对此发布了一份官方声明...NVIDIA确认，2月23日发现遭到黑客攻击，随后迅速加强网络安全，联络安全专家，并通知了警方...NVIDIA强..
努比亚Z40 Pro将于明天上午10点正式开启首销，8+128GB版3399元，8+256GB版3699元，12+256GB版3999元，12+512G版4499元...拍照努比亚Z40 Pro最大的..
如今的一些人，为了吸引粉丝、流量，往往不择手段，甚至无端造谣...3月1日，沈阳市公安局发布警情通报，一女子为了涨粉，造谣在地铁遭扎伤，已被刑..
上周五，由宫崎英高操刀打造的《艾尔登法环》正式在Steam解锁，国区标准版售价298元、豪华版售价398元。该作在发售之后非常火爆，据SteamDB数据，..
荣耀全新一代Wi-Wi 6路由器荣耀路由4 Pro将于明日正式开售，预订可享10元抵60元活动，到手价349元...荣耀路由4 Pro采用新一代Wi-Fi 6技术，峰值速..
今日晚间，长城魏牌摩卡DHT-PHEV正式上市，新车为魏派旗舰车型，共推出两款车型，价格分别为29.5万和31.5万元...车辆搭载DHT 130两档变速箱，在低..
今天，惠普推出了新款ENVY 34带鱼屏一体机，现已在惠普官方天猫店上架，原价29499元，首发价28999元。惠普ENVY 34带鱼屏一体机配备了一块34英寸21..
3月1日，年度大剧《人世间》将在央视一套黄金档收官，共58集，目前豆瓣近6万人给出8.1的综合评分，可谓2022开年第一爆剧...开播以来，该剧创下央视..
这条最短的路线是最安全的吗？根据德克萨斯AM大学研究人员的新发现，不一定...在晴朗的天气条件下，在达拉斯-沃斯堡和布莱恩-大学站之间采取最短的..
AMD的首席执行官Lisa Su博士和她的团队之前决定提前跳到7纳米处理器，是当今企业界为数不多的决策大手笔之一。现在，AMD正在为销售商业系统的公司..
一份泄露的即将推出的英特尔W680芯片组平台的结构图揭示了英特尔销售工作站级处理器的方式可能发生的重大变化。基于Socket LGA1700的W680主板搭配..
俄乌战争不仅在战场上打，也史无前例地在互联网上非常具有影响力。社交媒体实时播报了这场冲突，让我们可以看到前线战斗发生时的情况，以及入侵者..
在标准、人才、供应链方面坚定不移地实施全球化战略...面对挑战，华为将坚持全球化，大幅增加对根技术的战略投入，努力实现基础理论、架构和软件三..
今天，索尼官方账号在社交媒体宣布，将正式停止PS3主机的售后服务，同时停止的还有PS3所有周边设备的售后服务...由于零部件库存提前耗尽，索尼将在..
2022款唐EV迎来预热期...2022款唐EV的前脸采用了比亚迪最新的家族设计风格，封闭式的前格栅与前不久发布的元PLUS较为相似，另外两侧狭长凌厉的大灯..
这次泄露的DLSS源代码内容非常丰富，包括各种C++文件、头文件、开发资源、编程指导等等，其中不少都是内部机密，当然也有一些已经公开的，GitHub上..
Facebook改名Meta，并将投资5000万美元（约3.2亿人民币）打造元宇宙项目，扎克伯格掀起了元宇宙的新一轮狂热...元宇宙的数据量爆发导致算力需求激..