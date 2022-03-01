首页 > 业界 > 关键词  > 哪吒汽车最新资讯  > 正文

哪吒汽车2月交付量7117台 同比增长255%

2022-03-01 20:26 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）3月1日消息:据哪吒汽车微信公众号消息，哪吒汽车2月交付量7117台，同比增长255%。1-2月累计交付量18126台，同比增长332%。

ab550079-d593-4270-adde-4eccd02ef2e5.jpg

此前数据显示，哪吒汽车去年交付量达69674辆，同比增长超360%，长势迅猛。今年1月，哪吒销量继续强劲，交付量1.1万台，超过蔚来排在小鹏、理想之后，连续3个单月交付量破万。

哪吒 CEO 张勇曾此前表示，2021年哪吒目标销量7万，2022年将再翻一倍。

  • 相关推荐
  • 大家在看
关键词：

今日大家都在搜的词：

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

Z传媒广告

商务合作 联系我们 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM