美团外卖发布六项举措：经营困难中小商户佣金5%封顶

站长之家(ChinaZ.com) 3月1日 消息:今日，美团宣布进一步推出六项帮扶举措，希望可以从降本和增收两方面提供帮助，与受疫情冲击、经营陷入困境的中小商户共渡难关。

1. 疫情地区困难商户 佣金减半且每单 1 元封顶

对疫情中高风险地区以及所属区县的困难中小商户（日均实收交易额下降超过30%），美团外卖给予技术服务费（佣金）减半，且减半后每单 1 元封顶。该举措有效时间为当地被列为中高风险地区之日起至解除封控后 1 个月，帮助商户减轻负担。

2. 经营困难中小商户 佣金5%封顶

除了疫情中高风险地区，很多中小商户也遭遇经营困难。数据显示， 2022 年 2 月外卖交易额低于 5000 元的商户扩大到 54 万家。针对完成费率透明化的困难商户，美团外卖将结合经营状况和困难程度进行评估，实行技术服务费（佣金）5%封顶，优惠时间从 2022 年 3 月起持续至 2022 年 12 月底，预计超过 100 万商户受益。对以外卖经营为主、特别困难的商户，美团外卖还将进行定点帮扶。

3.2022 年实现费率透明化全国覆盖

2021 年，美团外卖推行费率透明化试点工作，技术服务费（佣金）和履约服务费分别计算，以更透明的收费规则帮助商户算清账、开好店，中小商户成为最直接受益者。目前费率透明化已覆盖全国70%商户， 2022 年我们力争实现费率透明化全国覆盖。针对目前费率透明化仍在推进过程中的困难中小商户，我们会根据商户的经营情况和困难程度，给予针对性的补贴优惠。

4. 为困难中小商户免费提供 10 万个“外卖管家服务”名额

当前，线上经营能力不足的情况在中小商户中普遍存在。为此， 2021 年美团外卖推出了“外卖管家服务”，由专人上门服务，从线上门店设计、经营状况分析、外卖餐品开发、营销活动策划等方面给予优化建议，并手把手教商户开好线上门店。 2021 年数据显示，使用过“外卖管家服务”的商户，交易额月均提升79%，同时抗风险能力显著增强，存活率比没有使用过管家服务的商户高出39%。

2022 年，我们将扩大外卖管家服务范围，持续投入专项补贴，面向困难中小商户免费提供 10 万个“外卖管家服务”名额，帮助商户快速提升线上运营能力，开好外卖店，增加收入。

5. 为疫情地区新商户赠送云打印机和出餐宝

为了解决外卖接单时经常遇到的错单、丢单、出餐配送冲突等难题，我们将向疫情中高风险地区新上线中小商户免费提供外卖云打印机，并面向全国经营困难的中小商户赠送 3 万台出餐宝，帮商户带来更多订单，提升经营效率。该举措有效时间为当地被列为中高风险地区之日起至解除封控后 1 个月。我们还将给予新上线的中小商户特殊的流量扶持，帮助经验不足的新商户做好外卖生意。

6. 全国 100 场商户恳谈会 提升服务水平解决实效问题

在工作推进过程中，我们也发现在商户服务和沟通中仍然暴露出很多不足，沟通不到位造成的误解、服务不及时造成的投诉也是我们重点改进的方向。 2022 年，我们将重点加强面向中小商户的沟通服务体系建设，全年召开 100 场以上商户恳谈会，及时听取商户意见、解决问题，不断提升服务水平。