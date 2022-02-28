抖音“姊妹”音乐App汽水音乐首次开测：界面与抖音设计相似

站长之家（ChinaZ.com）2月28日 消息:据据新言财经方面的消息，字节跳动旗下音乐APP汽水音乐今天低调开启了小范围测试。

据介绍，汽水音乐的播放器界面与抖音设计相似，画面中间显示音乐专辑封面，左下角从上至下分别显示音乐名、歌手名、喜欢、评价和分享等信息与主要功能。在放出的播放界面中，并没有包含上一首、下一首、暂停等音乐播放器的标配功能，因此在操作上应该和抖音一样以滑动和点触为主。

目前，汽水音乐的曲库主打小众精品音乐，配合字节跳动出色的AI推荐功能，能够为用户带来独特的音乐体验。此外，汽水音乐将主打全单曲推荐”，App仅推荐单曲，而不是推荐推荐专辑或是歌单。

在收费模式上，本次测试中，汽水音乐已经上线了会员功能，预计该App将和同类产品一样，以会员订阅和数字专辑为主要营收点。

早在2021年12月份，就有媒体报道称，字节在内部测试其国内首款音乐App，该产品的名字并非此前所传的“飞乐”，而是叫“汽水音乐”，产品主体的研发完成时间是在今年9月份左右。据了解，“汽水音乐”是一款面向热爱音乐潮流的年轻人的听歌平台。

前不久，汽水音在近日完成了软件著作权登记。根据公告信息，汽水音乐的开发完成时间为2022年2月14日，著作权人为北京微播视界科技有限公司”，该公司同时也是抖音的运营主体。同时，汽水音乐的Logo设计也已经完成，目前暂定有两种设计，分别以气泡”和音乐”作为主要涉及元素，在发布时将选择其中的一款为产品Logo。