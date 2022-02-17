SensorTower：2022年1月全球热门移动游戏收入TOP10 王者荣耀排在第二

站长之家(ChinaZ.com) 2月17日 消息:今日，全球领先的移动应用&手游情报平台SensorTower发布了 2022 年 1 月全球热门移动游戏收入TOP10，其中腾讯《PUBG Mobile》、《王者荣耀》分别位居一、二名。

Sensor Tower 商店情报数据显示， 2022 年 1 月腾讯《PUBG Mobile》(合并《和平精英》收入)在全球 App Store 和 Google Play 吸金2. 37 亿美元，蝉联全球手游畅销榜冠军。其中，64%的收入来自其中文iOS版本《和平精英》，美国和土耳其市场的收入分别占8%和7%。

说明：数据不包括第三方安卓渠道。

另外，腾讯《王者荣耀》以2. 33 亿美元的收入位列榜单第 2 名。来自中国iOS市场的收入占96%，海外市场收入占比为4%。

榜单前五另外三款游戏为米哈游《原神》、King《Candy Crush Saga》和《Roblox》。

Sensor Tower分析称， 2022 年 1 月，全球手游玩家在 App Store 和 Google Play 的消费达到 74 亿美元，同比下降近7%。美国依然是全球移动游戏收入最高的市场，贡献了 21 亿美元，占全球总收入的28%。日本市场排名第2，占19.3%；中国iOS市场排名第3，占17.8%。

另外，本期米哈游《原神》移动端全球吸金约2. 08 亿美元，同比增长37%，是该游戏上市至今收入排名第 3 的月份，仅次于 2020 年 10 月，以及 2021 年 9 月。值得一提的是，在 1 月 25 日祈愿活动开启当天，由于热门角色如“甘雨”、“钟离”等概率提升，当天《原神》移动端全球收入高达 1500 万美元。