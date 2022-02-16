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世界银行发布《2022世界发展报告》，网商银行入选助小微抗疫情标杆案例

2022-02-16 15:26 · 稿源：站长之家

2月15日晚，世界银行发布《2022年世界发展报告》，网商银行通过数字金融助力小微经营者疫后恢复的案例入选该报告，这也是今年唯一入选中国企业案例。

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图注:网商银行董事长金晓龙应世界银行邀请分享中国数字金融经验

世界发展报告（WDR）被认为是研究全球经济发展问题最权威的报告之一，由世界银行按年度发布，自1978年起已连续发布超40年。今年报告以“金融为公平复苏护航”主题，指出在发展中国家，由新冠危机和非透明债务造成的金融脆弱性风险正在增加。通胀及利率上升也给经济复苏带来了更多挑战，发展中国家需关注构建更加健康的金融部门。

据悉，网商银行因为通过“无接触贷款”， 在疫情期间持续为小微经营者提供线上信贷服务，让他们不用出门，无需抵押担保，就可以获得恢复经营所需的资金，由此入选了报告“普惠金融”板块，同板块的其他案例包括疫情下的供应链金融、即付即用太阳能家用能源系统等。

报告介绍，网商银行是中国主要服务于小微经营者的线上银行，截至2021年6月，使用过其信贷服务的小微经营者达到4000万，其中80%的雇员少于10人，大部分此前从未获得过银行的经营性贷款。

为助力小微应对疫情，网商银行还在2020年3月联合全国工商联发起了“无接触贷款”助微计划。借助数据技术和智能风控等金融科技的应用，面向小微经营者的无接触贷款的不良率仅为1.52%。

在世界银行公布的视频资料中，网商银行董事长金晓龙介绍，从我们的经验来看，数字金融技术颠覆性地提升了金融服务小微企业的能力，它非常高效，客户在手机上1分钟申请即可获得“无接触贷款”，也很精准，可以准确识别餐饮、住宿等被疫情打击最大、资金需求最迫切的小微企业，更重要的是，还能优化风险控制、促进金融普惠等。

为了降低全球金融风险，促进复苏，世界银行行长戴维·马尔帕斯认为，关键是要提升信贷的普惠性，以增长为导向配置资本，使有活力的小企业和具有更高成长潜力的行业能够进行投资，创造就业机会。

据了解，此次并不是中国数字金融首次获得国际认可。2019年，网商银行因解决小微企业贷款难上的突破与贡献，从全球140多家银行中脱颖而出，获得世界银行集团和二十国集团（G20）旗下的“全球中小企业论坛”颁布的年度“全球中小微企业银行奖”，这一奖项也被认为是普惠金融领域的全球最高奖项。

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