站长之家(ChinaZ.com) 2月15日 消息:近日，支付宝发布了积分规则调整公告称，将于 2022 年 2 月 21 日 0 时起，使用支付宝支付，积分获取规则将调整为“ 0 元起步，完成支付即可获取 2 个积分，每实付 20 元可获取 1 个积分，每天最多可获取 20 个积分”。

支付宝表示，相比此前规则“ 0 元起步，完成支付即可获取 1 个积分”，用户在实付0- 20 元时将获得更多积分。

据了解，支付宝积分可以兑换优惠券、提现额度、商品。

以下为支付宝公告全文：

亲爱的会员:

支付宝积分规则将于 2022 年 2 月 21 日 0 时起调整，内容如下:

1.获取积分的规则将作如下调整:

使用支付宝支付，积分获取规则将调整为“0元起步，完成支付即可获取 2 个积分，每实付 20 元可获取 1 个积分，每天最多可获取 20 个积分”。相比此前规则“0元起步，完成支付即可获取 1 个积分”，您在实付0- 20 元时将获得更多积分。

2.本次调整仅涉及积分规则，您当前的等级、成长值及对应规则不受任何影响。您的会员等级由成长值决定，与积分无关。您可使用支付宝积分兑换支付宝会员页面的各类权益，使用积分不会降低或影响您的成长值。

注：账户服务(含信用卡还款、转账)、金融理财(含余额宝、借呗、理财基金黄金)、签到，积分获取规则保持不变。