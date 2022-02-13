华为推老用户福利：P40内存可从128G升级到256G

近日在华为官网内存升级服务中，悄然出现了华为P40选项，从官网信息来看，用户可以选择将华为P40内存从128G升级到256G...内存升级服务是华为的一项针对老用户推出的硬件政策，涵盖品牌包裹华为、荣耀（前），其中华为产品系列包括Mate系列、P系列、nova系列以及畅享系列...需要注意的是，P40以及P40 Pro作为最新可以升级的型号，支持的内存版本为8+128GB版，用户可以将其升级为256GB，并且升级后的主板享有至少90天保修...