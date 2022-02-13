华为推老用户福利：P40内存可从128G升级到256G

站长之家（ChinaZ.com）2月13日 消息:近日，华为官网推出老用户福利，用户可以选择将华为P40内存从128G升级到256G。该内存升级服务涵盖华为Mate系列、P系列、nova系列以及畅享系列和荣耀手机。
需要注意的是，P40以及P40Pro作为最新可以升级的型号，支持的内存版本为8+128GB版，用户可以将其升级为256GB，并且升级后的主板享有至少90天保修。
据悉，用户可以选择到店升级或者预约上门取机升级，根据机型不同，升级时间也会有所不同。
站长之家（ChinaZ.com）2月13日 消息:近日，华为官网推出老用户福利，用户可以选择将华为P40内存从128G升级到256G。该内存升级服务涵盖华为Mate系列、P系列、nova系列以及畅享系列和荣耀手机。
需要注意的是，P40以及P40Pro作为最新可以升级的型号，支持的内存版本为8+128GB版，用户可以将其升级为256GB，并且升级后的主板享有至少90天保修。
据悉，用户可以选择到店升级或者预约上门取机升级，根据机型不同，升级时间也会有所不同。
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近日在华为官网内存升级服务中，悄然出现了华为P40选项，从官网信息来看，用户可以选择将华为P40内存从128G升级到256G...内存升级服务是华为的一项针对老用户推出的硬件政策，涵盖品牌包裹华为、荣耀（前），其中华为产品系列包括Mate系列、P系列、nova系列以及畅享系列...需要注意的是，P40以及P40 Pro作为最新可以升级的型号，支持的内存版本为8+128GB版，用户可以将其升级为256GB，并且升级后的主板享有至少90天保修...
华为终端客户服务”微信公众号宣布，华为P40系列现已加入内存升级服务，机型包括华为P40、华为P40 Pro、华为P40 5G，三款机型从128G升级到256G优惠价均为559元...活动时间为2月1日到3月31日，全国300+城市1900余家华为客户服务中心提供服务...去年2月，华为P40 4G版正式发布，提供深海蓝、冰霜银两种配色，售价3988元起...麒麟990芯片共分麒麟990 5G、麒麟 990 4G两种版本，而麒麟990 4G相对前者来说，制程工艺为普通的台积电7nm，并非7nm+EUV工艺......
小米京东自营旗舰店显示，小米11 Pro 12GB+256GB顶配版降至4069元...还支持白条24期免息，每个月只要170元，就能拿到这款机皇...小米11 Pro是小米2021年上半年发布的高端旗舰，定位是安卓机皇”...小米12 Pro拥有1/1.12英寸超大底，像素数量为5000万，像素融合后可以达到2.8m...核心配置上，小米11 Pro采用6.81英寸2K四曲面柔性屏，搭载骁龙888，电池为5000mAh，支持67W有线、67W无线闪充，支持IP68级防尘防水...
外观方面，荣耀X30正面采用的是一块6.81英寸超窄边框全视屏，拥有高达94%的屏占比，上边框窄至1.15mm，左右边框更是仅有1.05mm，号称“窄边直屏天花板”，让你视频、游戏时拥有更纯净、沉浸的视觉享受...将后置4800万像素三摄相机模组，包括4800万像素主摄+200万景深+200万微距...全新的荣耀X30 12GB+256GB超大内存版现已正式上架开售，售价2299元，感兴趣的朋友可以关注一下......
具体来说，拯救者Y90采用6.92英寸144Hz屏，搭载高通骁龙8处理器，配备22GB内存、640GB存储，前置4400万主摄，后置6400万AI双摄，电池容量为5600mAh，支持68W快充...如此一来，拯救者Y90是迄今为止唯一一款配备22GB内存、640GB存储的安卓旗舰...拯救者Y90还采用了无挖孔的对称式全面屏形态，这也是第一款无挖孔的骁龙8旗舰手机，预计春节后正式发布...
日前有开源技术社区发现，对Zen 4和Zen 4C的支持已经在Linux中得以实现，其中Zen 4最高用于96核Genoa EPYC处理器，识别信息为AMD Family 19h Models 10h-1Fh；Zen 4C则将用于128核Bergamo EPYC处理器，识别信息为AMD Family 19h Models A0h-AFh...外界解读为这是Zen 4类似于Alder Lake也要上马大小核的信号，使得整个家族产品更具适配弹性......
博主@熊猫很禿然爆料，Redmi K50系列顶配版本配备了12GB内存、512GB存储，这是迄今为止最强悍的Redmi旗舰...去年Redmi最强旗舰是K40 Pro+，它配备了12GB内存、256GB存储，如今K50系列顶配版本提供了512GB大容量存储，这可能是今年K系列唯一一款512G版旗舰...据爆料，和去年K40系列布局类似，K50系列同样有中杯、大杯和超大杯三款常规机型及一款电竞版本，分别命名为K50、K50 Pro、K50 Pro+和K50电竞版......
目前M1 Max用于2021款14寸/16寸MBP上，最大10核CPU+32核GPU+16核NPU，不过此前就有分析发现，M1 Max预留有做多芯片（MCM）互联的冗余设计，支持堆叠更暴力的核心规模...比如最大40核CPU+128核GPU，对应产品叫做M1 Quadra或者M1 Pro Max，超越现款Mac Pro的最高28核Intel处理器（至强W-3275M）......
配置方面，iPad Air 5可参考iPad mini 6，也就是配备A15处理器、自带人物居中功能（Centre Stage）的1200万像素前置超广角摄像头、5G蜂窝网络等，不过背部依然是单摄，规格和前代一致，还有媒体猜测起步容量会从如今的64GB上调到128GB...从升级点来看，苹果大概率不会提高售价，目前iPad Air 4售价为4799元（海外599美元）......
到2025年，信息通信业收入达到278.1亿元，信息通信基础设施累计投资（2021-2025）达387亿元，电信业务总量达到509亿元；千兆宽带接入端口占比达到63%；5G用户普及率达到79%，千兆宽带家庭普及率35.6%；行政村5G通达率达到75%；移动网络IPv6流量占比达到70%，固定网络IPv6流量规模达到2020年底的4倍......
2022年2月15日，支付宝的蚂蚁庄园小课堂的问题是关于辛弃疾的，问题是“辛弃疾名句东风夜放花千树形容的是哪个节日的热闹场景？”这个其实算是送分..
主要变现方式包括:一是平台和博主合作，平台发布任务，主动提供影视剧，让博主进行剪切、二创，根据发布后的浏览量排名，对排名靠前的作品，平台将..
在这种背景下，如果数字零售依然还在将互联网技术作为自身主导的技术，如果数字零售主流的商业模式依然还是衍生于互联网技术的，那么，必然会导致..
巨量算数联合创业邦发布的《「求知」2. 0 时代—— 2021 中国泛知识付费行业报告》中显示，近年来，中国泛知识付费行业市场规模一直维持在40%以上..
北京至普律师事务所合伙人李圣总结，问题出在，老年人普遍对互联网不熟悉，特别是对一些新鲜事物的认识相对片面，“骗子”常常利用老年人更关注健..
QustMobile曾预测2022年中国互联网广告市场规模将达6363.3亿元，而其中移动互联网广告将占比88.3%，PC广告占比仅约占4.5%，甚至不足OTT及智能硬件..
2021 年，@刘芳形体礼仪 涨粉超 1000 万，直播带货总GMV达到数亿元，无疑创造了短视频和直播领域的暴涨神话...最近 30 天，刘芳大约进行了 47 场..
但小红书的带货，却完全不同，并非是作为一个博主可以挂其他店铺的商品（包含站内和站外），而是仅限于账号开店的店内商品，如果你是博主，那么你..
都 2022 年了，还有人在问我，要不要做抖音...如果 2022 年，你想让自己的生意再上一个台阶，我建议所有做销售的同学都应该好好思考一下抖音，用心..
PCMag测试了三星Galaxy S22+、Galaxy S22 Ultra两款高端旗舰的信号表现，对比机型分别是Galaxy S21 FE和Galaxy S21 Ultra...三星Galaxy S22+、Gal..
之前的消息表明新的iMac可能在春季推出，但Young在1月下旬表示，他预计这款产品将在夏季推出...27英寸iMac将与24英寸iMac一起销售，为了使其与Mac..
全球计算机芯片的短缺已经给汽车行业带来了各种麻烦，并且对某些公司的伤害比其他公司更大...丰田对截至3月31日的本财年的全球销售预测预计将跌至..
SpaceX不只是启动了第一次全民用的太空飞行--它应该很快就会成为一个成熟的私人太空计划的所在地...虽然有充足的测试和大量的进展，但下一代火箭系..
作为所谓的“勒索软件即服务”（RaaS），该团伙于 2021 年 7 月开始冒头，并针对全球企业发起了基于租赁制的勒索软件漏洞攻击...几个月后，网络安..
这正是Speechin项链的设计初衷，因为它能识别无声语言...它建立在Cheng Zhang去年发布的NeckFace项链的基础上，该项链监测佩戴者的面部表情...该系..
特斯拉已正式向其他电动汽车开放其在荷兰的所有超级充电站，这意味着任何制造商的电动汽车都可以使用特斯拉的超级充电基础设施进行充电...该试点计..
......在现实生活中，有人会在约会时搜索小红书的情侣拍照姿势，好让合照里的自己看起来更有趣，也有人会在小红书搜索适合情人节的朋友圈文案，显..
《武林外传》《大宋提刑官》《蜡笔小新》《炊事班的故事》《龙门镖局》等等最常出现在直播间里，也就是剧迷口中的“下饭剧”...“吃饭的时候想看点..
AMD 于官网发布声明称，已完成对赛灵思的全股票交易收购...2020年10月27日，AMD宣布斥资350亿美元收购赛灵思.....
2月14日晚间，申通快递披露第一期员工持股计划，申通表示，此次员工持股计划持有的股票数量合计不超过1955. 99 万股，占公司当前股本总额的1.28%，..