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华为推老用户福利：P40内存可从128G升级到256G

2022-02-13 16:06 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）2月13日 消息:近日，华为官网推出老用户福利，用户可以选择将华为P40内存从128G升级到256G。该内存升级服务涵盖华为Mate系列、P系列、nova系列以及畅享系列和荣耀手机。

需要注意的是，P40以及P40Pro作为最新可以升级的型号，支持的内存版本为8+128GB版，用户可以将其升级为256GB，并且升级后的主板享有至少90天保修。

据悉，用户可以选择到店升级或者预约上门取机升级，根据机型不同，升级时间也会有所不同。

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