2022年2月12日，支付宝的蚂蚁庄园小课堂的问题是关于冬奥会的，问题是“以下哪项冬奥比赛项目，没有世界纪录?”这个问题其实很难的，下面就来为大家分享一下蚂蚁庄园最新答案。

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以下哪项冬奥比赛项目没有世界纪录 2月12日蚂蚁庄园最新答案

今天问题：以下哪项冬奥比赛项目，没有世界纪录？

A、跳台滑雪

B、速度滑冰

正确答案:跳台滑雪

跳台滑雪，是一项于跳台上的冬季运动项目。它要求运动员借助速度和弹跳力沿跳台下滑，使身体跃入空中，运动员会于空中飞行一段时间后，再落在地上滑行，成绩以跳台和落点间的距离计算。

由于跳台滑雪是以跳台助滑道的角度和起跳端的仰起角度等不同，加上自然条件，如:风向、风速以及雪质等在不同时候会有所不同，因此，跳台滑雪只有最佳成绩，并没有世界纪录。