支付宝“十年十亿”计划启动三年，为女足提供大赛奖项超5000万元

站长之家（ChinaZ.com）2月9日 消息:日前，中国女足逆转战胜韩国女足，时隔16年重新登上亚洲之巅，赛后支付宝“十年十亿”中国女足支持计划宣布，向中国女足和水庆霞教练组成员奖励1300万元夺冠奖金，引发网友热议。2月9日，支付宝对外公布“支持中国女足发展工作小结”，系统地向公众“汇报”了近年来在支持女足上的投入与成果。

支付宝公布“支持中国女足工作小结”

2019年 ，支付宝正式启动“十年十亿”中国女足支持计划，以中国女足全面战略共建伙伴的身份，为中国女足发展提供系统支持。根据报告，项目启动三年来，“十年十亿”计划已经累计向中国足协拨款2.5亿元（因疫情原因，有5000万元预算未使用，将拨入未来资金池），其中为女足国家队参加各大赛事提供累计超过5000万元奖金和补贴，其余更多资金用于国家队训练水平提升、教练员培养以及青训建设、青少年女足运动推广等方面，并且取得了一系列成果。如新增女足青少年精英赛事超过1000场、完成 U 系列青年国家队集训营46次及与重点学校共建40次、援建全国15个女足青训中心以及完成139期女足青训教练员培训等。

2019年7月，支付宝启动“十年十亿”中国女足支持计划

此外，支付宝还依托科技能力，帮助中国女足完成精英球员筛选系统、基层教练员培训系统和媒体数据中台建设，并且正在开发女足球员区块链数据中台，助力中国女足进行数字化管理升级。

支付宝协助中国女足开发基层教练员培训系统

通过足球，让更多女孩、尤其是经济欠发达地区的女孩享受运动快乐，收获更多人生可能性，也是支付宝支持女足发展的重要内容。早在2017年，支付宝就开始资助一支来自海南大山里的校园女足——琼中女足。通过资金和教练资源的支持，琼中女足成绩近年来快速提高。很多琼中女孩因为足球获得了上大学、进入职业俱乐部以及成为足球教练和老师的机会，甚至进入了国字号球队，为国出征。而与“十年十亿”计划同年启动的“追风计划”——乡村校园女足扶持项目，目前已经为60支乡村校园女足球队提供了资金和技术支持，共计300所乡村学校直接受益。

“追风计划”已支持60支乡村校园女足球队

在支付宝端内，也有众多与女足相关的公益项目，让普通人能够更方便地通过日常低碳行为 ，表达对女足的热爱与支持。根据报告提供的数据，三年来，支付宝用户有近3亿人次通过种植中国女足公益林、“庄园捐蛋”及运动捐步等形式，参与支持中国女足。

支付宝用户通过低碳行为为女足公益林浇水、运动捐步支持中国女足

支付宝公益基金会秘书长李姗表示，“我们支持女足的初心，起始于蚂蚁集团一直以来对女性的支持。在运动领域，女足精神曾经感动过一代人，但女足运动一直缺少关注，我们希望通过资金、平台、技术等各方面的能力，从基层到国家队，体系化的对女足发展进行支持，让更多人关注女足，让更多女孩能够享受到运动的快乐，通过足球获得更多可能性。同时我们也相信，随着女足的普及，我们国家的女足竞技水平也一定能水到渠成获得提高。”