英雄联盟云顶之弈海克斯强化详情 海克斯强化汇总

英雄联盟的云顶之弈在最近强化升级了海克斯，很多玩家还不清楚具体的情况，下面就来为大家详细的介绍一下。

海克斯强化升级啦

霓虹之夜版本将带来全新海克斯强化、装备和界面升级。

引言

霓虹之夜将是我们迄今为止阵容更新规模最大的季中版本，除此之外，还将带来80余种新的海克斯强化、夜之锋刃装备及其他有趣的新功能。在开始介绍玩法之前，别忘了我们今天也会分享更多霓虹之夜版本的饰品信息。哦，如果你想了解新的弈子和羁绊，我认识一位超美超棒的作者，专门为同样超美超棒的你写了这篇文章。

即将下线的海克斯强化

开始讨论新的海克斯强化搭配组合前，我们先要告别一些原有的海克斯强化 ——它们家里规定了宵禁时间，因此无法在霓虹之夜与大家一起玩耍了。以下是即将与协同的羁绊（战争学院、帝国、圣盾使）一同离开的强化列表:

战斗学院之心

帝国之心

双人统治

圣盾使之心

战斗学院荣誉

考前恶补

帝国之徽

人人为我

壁垒

战斗学院之冕

帝国之冕

圣盾使之冕

海克斯强化升级

霓虹之夜版本带来了许多新发明。海克斯强化为对局带来了许多变数和策略性，我们很喜欢这些强化，但更喜欢看到大家享受它们带来的乐趣。霓虹之夜版本新增了许多弈子和羁绊，因此海克斯强化阵容也必须进行相应的升级。经过半个赛季的经验积累，我们在对海克斯强化的趣味性和平衡性方面也有了更多进步。虽然今天没时间一一介绍80多种新的海克斯强化，不过我请到了几位我最欣赏的研发人员（外加一位其他人士）选出他们最喜欢的海克斯强化，并介绍它们的使用方法。

首先是我们的技术游戏设计师，Chloe “Alice of Clubs” Wright 最喜欢的两种海克斯强化:

蓝电池（白银、黄金）:你的弈子在施放技能后恢复一定法力值。

“你是否在怀念堆叠炽天使之拥效果的日子?你是否总会问自己:‘如果我的弈子能多放几次技能该多好?’哈，我这里有种海克斯强化很适合你。

“有了蓝电池，我就能继续追寻无限法力的梦想。梦里只要搭配合适的装备、羁绊和海克斯强化，我的弈子就能不断施放技能，中间无需插入普通攻击。要实现无限法力，最梦幻的搭配包括突触网络变异战士（搭配一个纹章）、蓝电池1、蓝电池2和一个蓝霸符。这样一来，一个普通状态下技能需要90点法力的弈子，就能一直不断放技能了。那场面美极了。”

妙手空空（黄金）:出现在备战席的约德尔人有时会自带一件基础装备。

“这些约德尔人自带的装备是从嚎哭深渊那个粗鲁的店主那里偷来的，我很喜欢这个创意。和那帮所谓的约德尔流氓一样，我也是混乱的忠实信徒，而这个海克斯强化带给你的正是混乱。你有机会通过妙手空空获得多件装备，但这些装备也有可能装在了不合适的弈子身上。

“显然，任何约德尔人阵容都可以使用这个强化，但要当心，如果你对装备的配置有特定要求——计划再好，到约德尔人这里也有可能速八，但也有可能吃鸡。”

现网平衡团队的 Kent “Riot kentwuhoo” Wu 在我们的内部测试阶段一直留心寻找中意的海克斯强化:

双重麻烦（白银、黄金、棱彩）:如果你的场上刚好有同一个英雄的的2个弈子，则它们同时获得攻击力、法术强度、护盾和魔抗加成。当你将一个弈子升级到3星时，同时获得一个2星版本。

“我喜欢能改变阵容搭配的海克斯强化，所以双重麻烦和卓尔不群这样的强化深得我心。这些阵容和常见的《云顶之弈》对局阵容截然不同，这种创造性令我着迷。

“拿到双重麻烦后，我喜欢用传说弈子和4费弈子，包括两个布隆、两个泽丽、两个奥莉安娜、一个烬和一个蕾欧娜，不过说实话，后排其实随便哪个2星四费都行。”

小巨人（棱彩）:你的小小英雄体型变大，并恢复35点生命值。你可以超出100点生命值上限。

“在《云顶之弈》中，打破规则是很好玩的，不过最好玩的还是拿小小英雄的生命值做文章。当一名玩家在备战阶段使用这种强化后，排名一跃而起，会引来无数个问号，我就爱这种感觉。虽然这种排名的变化在“代谢增速器”海克斯强化和光明与黑暗的提莫机制中偶尔也会出现，但远没有这么频繁。

“拿到小巨人后，我会贪心一点，追求昂贵的阵容，因为我知道自己有额外的生命值，可以承担连败的后果。”

接下来我们请到了 Lynda “Shynkro” Tang，这些超酷的新内容背后就有她的设计与实施。她最喜欢的海克斯强化有:

未来视野（黄金、棱彩）:获得一个灵风/光明灵风。提前预知你下一轮的对手(后面会细说)。

“拿到未来视野后，《云顶之弈》会感觉像是一系列的1v1对局。早早拿到这种强化会让你实力大增，但又不直接加强你的场上弈子，同时你还可以和对手们展开心理战。如果你发现拿着未来视野的对手出现在你的棋盘上，你或许会觉得他是因为下一轮就会与你相遇，才要来侦察情况。

“未来视野适合搭配依赖敌方站位的弈子，比如布里茨。同时给赏金猎人也很好用，因为你可以调整站位和阵容，拿到最精致的连败。如果你没有这种强化，又想有针对性地对付敌方阵容，直接造三个灵风也行。”

变形重组器（白银）:你场上的弈子永久变为比原始费用高1费的随机弈子。获得两个装备拆卸器。

“从命运之轮（第四赛季）开始，我在《云顶之弈》中的最爱就是连败后用福星收菜，然后再用收来的菜改造阵容。这个海克斯强化感觉就像是收菜和改阵容的那一刻。这样如果我用新弈子改阵容后打赢了，就会觉得自己是天才。就算拿了老八，也能把锅扣到 Mort 运气头上。;)

“如果你在第三阶段场上有两星3费弈子或是4费弈子，这个强化的效果会格外显著，因为这意味着你将在对局前期免费拿到两星4费弈子或5费弈子，然后就能围绕它们组建阵容了。”

最后是我们的游戏设计总监，Riot “Riot Mort” Mort 心中的前两名:

金蛋（棱彩）:获得一枚大金蛋，5轮后孵化。

“金蛋是比较有趣和狂野的海克斯强化之一，仅在4-6阶段出现，意思就是‘如果你愿意在接下来5轮承受没有棱彩强化的代价，就会拿到巨大的回报。’金蛋可以让你在强势前期后经历暂时的低谷，直到大金蛋孵化的那一刻——这感觉别提多爽了。不过嘛，我也很想看看有多少人会倒在孵蛋的路上。高风险，高回报!

“我喜欢把金蛋与前期强势阵容搭配，比如极客或黑魔，这样你才能在少一个棱彩（高效能）海克斯强化的情况下撑过5轮。”

光明圣物（棱彩）:开启一个武器库，可在4件独特的光明武器中选择一件。

“作为一名游戏设计师，每次我们做出好玩的赛季机制，等到机制下线时，都是苦乐参半的感觉。光明与黑暗下半赛季的光明武器就很好玩，因此这次能借助海克斯强化让它们重返战场真是太好了，就像之前通过便携锻炉重现奥恩的神器一样。其中包括我个人最爱的光明窃贼手套，每轮可以随机刷出2件光明武器!

“如果你手握一个可从装备配置中受益匪浅的强力输出，就选光明圣物吧。比如身为执事阵容 VIP 的德莱文，拿上光明饮血剑，就会变成一个非常、非常难消灭的英雄了!”

各位开发人员已经和我们分享了他们最喜爱的强化，那么今天就到这里吧——才怪!我可不打算让那帮讨厌的开发把乐子都夺走，下面是 Rodger， “MinionsRpeople2” Caudill 最爱的强化。

三费之力（白银、黄金、棱彩）:你的3费弈子获得生命值、法力值和攻速加成。

“作为一个喜欢让海克斯强化替我下决定的人，这个强化真是太适合我了。我还可以把三个位阶的三费之力联合起来，创造出梦幻搭配，类似同时使用多个位阶的卓尔不群或并肩作战。

“看到三费之力后，我就知道应该速升7级，然后凑出一堆3星3费弈子，制造出一个让人看不懂的游戏结束画面——不过有了后面说到的改动，其实也不至于那么迷惑。”

五费小组（棱彩）:获得三个5费英雄。

“五费小组仅能作为第三个海克斯强化出现，它让我离3星5费的梦想又近了一步。我应该在经济情况比较理想、可以快速升级时，再选择五费小组，因为这样一来，后续对局中还会刷出很多5费弈子。但实际情况下，我实在太喜欢强力弈子了，所以选五费小组的频率比想象中要高。

哪怕三个5费弈子你都用不上，至少还能拿到15枚金币呢。”

好了，海克斯强化就说到这里。剩下的问题，比如我为什么要在自己的文章里引用自己，仍然是个谜。

新增装备:夜之锋刃

新季中版本中，我们将用全新防爆发装备夜之锋刃换掉守护天使。守护天使十分强力，但因此也很难做平衡，尤其是弈子进入凝滞状态后仇恨值的重置（也就是对方停止攻击带守护天使的弈子）。无论我们怎么调整守护天使重生后的生命值，其强度的根本来源还是没变。更糟的是，有些英雄的打法过于依赖仇恨值下降，导致我们必须为了这件装备而调整他们的平衡，然后再为了他们而调整装备的平衡。这些弈子通常可在凝滞状态下继续引导技能，令人产生“敌人要放技能了，我却无法阻止他”的负面体验。这样有些不太健康。

使用夜之锋刃，我们可以保留强大的仇恨值下降效果，并为其加上明显的潜行视觉效果，同时可驱散负面效果，潜行结束后获得攻速加成。潜行时间很短，可让弈子的强度更平衡，还会为你提供一种更清晰有效的主输出保护方式，让他们的输出更强力、更持久。完整装备介绍请见下方。

探测你的未来与过去

最后一条，可能也是影响最大的一条，是季中版本的两项体验调整。首先是侦察对手提示系统（Scouting Opponent Hint System）!我管它叫 S-OH-S。

在《云顶之弈》中，你要做的事很多。要记住最近碰到过的对手、判断接下来可能会遇到谁，就是一件很占大脑额叶带宽的任务，而我们认为脑袋里的这些运算能力应该多用在调整站位、刷新商店、装备搭配和…集中侦察两到三名对手上面。因此，当我们看到用来解放这部分低回报负担的外挂时，并不感到惊讶。事实上，我们倒希望自己更早拿出一套对手追踪系统，为玩家带来更有序、更公平的体验。

因此，随着霓虹之夜版本的到来，以及未来视野等涉及对手追踪的海克斯强化，我们决定动手了。我们正在开发一套匹配追踪器，帮助你了解接下来的对手。尽管我们认为目前的用户界面很需要这项优化，但为了确保把它做好，该功能会在季中版本上线后一段时间发布。

好的，展望过了未来，那过去又要怎么办?毕竟，忘记历史必定导致悲剧重演。为此，我们将升级游戏结束后的对局历史，展示你选择的海克斯强化，同时当你用赏金猎人羁绊拿到了好几个金铲铲冠冕时，也能显示更多弈子了。现在你可以滚动查看对局历史、审视自己的选择，以便未来做出更好的决策——或是继续无脑堆赏金猎人海克斯强化。选择权在你!

哇，我们竟然说完了。这篇文章很长，没有你们的支持，我肯定写不完。哦，你还没走啊?好吧，我来提醒一下如何继续我们的对话，虽然是单方面的。点击对应的链接，就可以查看关于霓虹之夜饰品和玩法概览的所有内容。