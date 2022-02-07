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承诺兑现 支付宝宣布奖励中国女足1300万元

2022-02-07 08:59 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）2月7日 消息:2月6日晚，中国女足再次以一次超级逆转，3比2击败韩国女足，时隔16年再次捧起亚洲杯冠军奖杯!半决赛后宣布已经给女足“安排”奖金的支付宝，在决赛后兑现承诺，宣布奖励中国女足1300万元，其中1000万元为球队奖金，300万元奖励水庆霞率领的教练团队!

中国女足3: 2 逆转 第 9 次亚洲杯夺冠 支付宝承诺兑现： 1300 万奖金安排了

支付宝在官微中称，“感谢中国女足带来的欢乐与感动，你们值得最好的掌声与奖励!值得一提的是，此次支付宝特意给主教练团队颁发奖金，也可以看出是对中国女足新教练团队在此次女足亚洲杯比赛中表现的认可。相比过去几年，中国女足在本届亚洲杯上，无论是竞技层面，还是精神面貌都焕然一新，水庆霞功不可没!

据悉，这1300万元的赛事夺冠奖金，全部出自支付宝“十年十亿”支持中国女足发展计划，将由足协向球队发放。作为中国女足全面战略伙伴、中国女足全面战略共建伙伴以及中国女足独家战略合作伙伴，支付宝在2019年启动“十年十亿”支持中国女足发展计划，每年一个亿资金主要用于中国女足国家队的奖金及训练水平提升、女足球员伤病保障及退役转型、女足技术发展及教练员培养、青少年女足运动推广及发展等四个方面。

另据记者了解，本届亚洲杯结束后，支持优秀女足球员留洋计划，也将纳入足协的重点工作中，支付宝今年的一亿支持资金，将具体补贴到这一计划，为女足留洋球员提供生活、训练的最好保障。此外，支付宝还将协助足协开发区块链球员数据系统，记录和分析女超等各级联赛和青训比赛视频和数据，持续提高女足国家队和青训水平;同时开发青少年女足精英球员选拔系统，发掘更多有天赋的女足球员。

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    这是自2006年以来中国女足再次获此殊荣，也是曾经的中国女足球员水庆霞担任主教练以来获得的第一个洲际冠军...在超级逆转夺冠后，支付宝兑现承诺，宣布奖励中国女足1300万奖金，其中1000万奖励球队，300万给水庆霞教练团队...2019年，支付宝宣布十年十亿”支持中国女足发展，每年的1亿元资金用于女足国家队奖金及训练水平提升、女足球员伤病保障及退役转型，女足技术发展及教练员培养、青少年女足运动推广及发展...对此，支付宝表示：没事，越来越多的人和企业支持女足，关注女足，这是更令人开心的事......

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