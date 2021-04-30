iOS15.4 支持戴口罩解锁 苹果发布史诗级功能更新！

苹果今天推出的iOS 15.4测试版增加了一项新功能，旨在让Face ID可以在戴着口罩的情况下使用，而且不用Apple Watch进行认证...从那以后，即使你戴着口罩，Face ID也能解锁机主的iPhone...在设置应用程序中，有一个新的在戴口罩时使用Face ID的切换键，如果你改变了对佩戴口罩的看法，可以随时选择打开或关闭，还有一个添加眼镜的新功能，使Face ID在你同时戴眼镜和口罩时更加准确...已经有用户证实，这一测试功能可以在iPhone 12上运行...