iOS15.4 支持戴口罩解锁 苹果发布史诗级功能更新！

苹果公司今天面向开发者推送iOS 15. 4 测试版，除修复bug，这个版本最大亮点是支持戴口罩使用面容ID。
据iOS 15. 4 的首个开发者测试版的设置页面显示，用户无需摘下口罩依旧可以解锁iPhone。目前此项功能将仅限 iPhone 12 系列之后机型使用，苹果介绍指出，iPhone面容ID可以识别眼部区域周围的独特特征进行身份验证。同时苹果提醒称，面容ID在设置为识别全脸面貌时最为准确。
苹果公司今天面向开发者推送iOS 15. 4 测试版，除修复bug，这个版本最大亮点是支持戴口罩使用面容ID。
据iOS 15. 4 的首个开发者测试版的设置页面显示，用户无需摘下口罩依旧可以解锁iPhone。目前此项功能将仅限 iPhone 12 系列之后机型使用，苹果介绍指出，iPhone面容ID可以识别眼部区域周围的独特特征进行身份验证。同时苹果提醒称，面容ID在设置为识别全脸面貌时最为准确。
腾讯云服务器12.12多种机型限时抢购,1核2G服务器4.17元/月,2核4G服务器6.17元/月,专业技术7*24小时在线服务,腾讯云为企业和个人提供快捷,安全,稳定的云服务!
疫情当下，人们与口罩已经密不可分，但佩戴口罩如何快速解锁苹果手机一直以来都是苹果用户所抱怨的问题...苹果推出了戴口罩解锁iPhone功能，但这需要苹果用户同时佩戴一块上千元的Apple Watch...除了通过Apple Watch解锁， 2020 年的 4 月，苹果还简化了戴口罩解锁iPhone流程，当iphone的Face ID扫描到用户佩戴口罩时，可直接进入输入密码页面，减少了识别人脸的时间......
苹果最终让脸ID与戴口罩"兼容"，但限制是苹果手表需要经过身份验证和连接，才能进行部分面部匹配...Brandon Butch最近在最新的iOS 15.4测试版上发现的一个最新功能是，除了不再需要连接Apple Watch外，使用部分面部ID在佩戴口罩时非常有用...你可以在戴口罩或不戴口罩的情况下设置FaceID...
对于更多的用户来说，现在已经可以体验戴口罩解锁了，因为苹果已经开始公测iOS 15.4，支持的机型分别是iPhone12、13系列...根据一些网友的实测，各种尺寸，颜色，款式的口罩，甚至连喷绘用的过滤面具也可以，只要眼睛区域不被遮住即可，另外一些用户最关心的支付问题，从实测情况，Apple Pay也是支持的，同时有眼镜模式，戴眼镜录一个就行了...iOS 15.4中的代码表明，苹果正在开发一个Cosmetic Scan”功能，该功能将在交易 iPhone 时使用......
此前唯一的快捷解锁方式，就是通过额外购买一块Apple Watch来辅助解锁，虽然解锁速度很快，并且完全无感，但是却要花费至少2000元才能实现...新版系统发布之后，很多开发者和用户都第一时间进行了升级，根据iBeta尝鲜派创始人@Sunbelife 实测后介绍，这次的系统变化不仅能支持戴口罩解锁，甚至还能在支付时直接使用，这是连此前搭配Apple Watch都无法做到的......
苹果今天推出的iOS 15.4测试版增加了一项新功能，旨在让Face ID可以在戴着口罩的情况下使用，而且不用Apple Watch进行认证...从那以后，即使你戴着口罩，Face ID也能解锁机主的iPhone...在设置应用程序中，有一个新的在戴口罩时使用Face ID的切换键，如果你改变了对佩戴口罩的看法，可以随时选择打开或关闭，还有一个添加眼镜的新功能，使Face ID在你同时戴眼镜和口罩时更加准确...已经有用户证实，这一测试功能可以在iPhone 12上运行...
今日凌晨（1月28日），苹果推送了iOS/iPadOS 15.4首个开发者Beta版本，新版本最值得一说的变化就是首次支持了戴口罩面容解锁...首先说几点注意，一是戴口罩解锁功能暂时面向iPhone 12/13用户开放；二是戴口罩解锁依然支持佩戴眼镜，但不能是太阳镜；三是作为开发者Beta，会比正式版有更多的BUG，如果你手头只有一台iPhone主力机，建议别尝试...如果没有，则需要安装开发者Beta的描述文件，实测来看，若是从稳定版首次升级，这次iOS 15.4 Beta1的体积达到了5.4GB之巨......
据彭博社报道，苹果公司正在开发一项新的支付服务，该服务将允许iPhone手机直接在设备上接受支付，而不需要额外的硬件...个人和小企业将能够通过点击iPhone上的借记卡或信用卡来接受付款，这一功能很可能使用苹果设备中已经内置的NFC芯片...Mobeewave是一家初创公司，为智能手机创造了使用NFC接受支付的技术...苹果正计划在未来几个月内推出iPhone上的银行卡支付功能，也许包括在可能于春季推出的iOS15.4更新中...
按照官方的描述，在升级到戴口罩使用面容ID之后，开机就会提醒是否要使用此功能，用户选择使用后，会要求再录入一次面容ID，这次主要是记录使用者的眼睛周围特征，用于戴口罩时候识别...为了保证准确，使用上述功能的用户，iPhone开机要录一遍脸，应该主要是眼部周围，不需要太自动识别，整体速度很快，同时一些用户体验后直呼，比手表强多了，直接解锁还能戴口罩面容支付......
除了对Face ID的口罩支持之外，苹果还添加了新的表情符号...在添加新的表情符号后，苹果操作系统的采用率通常会出现飞跃...一旦新版本在晚些时候正式发布的时候，所有苹果设备都可以使用该表情符号...
今天，苹果为iPhone 12及以上的设备推送了iOS 15.4 Beta系统，新版本的系统支持用户戴口罩进行面部识别。与此同时，对于iPhone 13 Pro和iPhone 13 Pro Max的用户来说，此次更新还彻底放开了120Hz自适应刷新率的限制，允许所有第三方应用使用该技术。虽然iPhone 13 Pro/Pro Max搭载了一块120Hz高刷屏，但是在此次更新之前，大部分第三方应用的动画都被限制在60Hz，并不能使用高刷与自适应刷新率技术。在此次更新之后，这一问题终于得到了解决。据悉，iPhone 13 Pro/Pro Max均采用了超视网膜XDR屏幕，并支持ProMotion”自适应刷新率技术，屏
一年一度的支付宝集五福活动即将结束，明天也就是除夕22点18分最终开奖，瓜分5亿元红包...活动页面显示，截止1月30日晚20点，已经有超过2.2亿人集..
本次专项治理范围主要包括:涉嫌非法买卖帐号、频繁搬运他人作品、发布低俗内容以及封面党式恶意营销等行为...1、涉嫌非法买卖帐号进行劣质营销︰该..
据灯塔专业版数据，截至1月30日17时，2022大年初一院线电影预售场次超52.04万，刷新19年大年初一创下的中国影史单日场次数纪录，当前场次数已达52..
硬件神软AIDA64更新6.60.5918 beta的日志中，确认了GA103核心RTX 3060 Ti的存在，而现售RTX 3060 Ti采用的是GA104核心...民间一般认为，屏蔽大核心..
金蝶旗下的金蝶云·苍穹以及金蝶云·星瀚产品获得了国际知名的第三方独立服务会计师事务所出具的SOC1Type II和SOC2Type II鉴证报告...此次获得Typ..
京东已经发布2022年春晚互动活动攻略，用户只要登录京东APP搜索“炸年兽”即可参与预约，在春晚当天分15亿红包和好物...Redmi 游戏电视X75搭载一块..
相关话题登上抖音热榜，过亿网友见证了这次团圆...工地老板找到了当地媒体...看着抖音视频，“全村人都说像!基本轮廓没有变，眼神、神情和走路姿态..
披露上述成绩单的2020年保险法人机构经营结果评价也一并出炉...为推动保险公司高质量发展，原保监会于2015年8月印发了《保险公司经营评价指标体系..
1月30日，京东在除夕当晚春晚互动期间分15亿的福利清单正式揭晓...不同于往年春晚互动发放的现金红包，今年京东春晚互动的15亿福利将以红包和好物..
一、从整体产业来看，信创处于一个“加速跑”的状态...各地也在积极发布涉及信创产业发展的鼓励政策...随着相关技术从探索到应用实现突破，基于信..
令人咋舌的是，这首歌曲不仅从歌名到歌手名与《一路生花》相似，其旋律和歌词也与原唱版本相似度极高，凭着搜索热度，还收获了平台“评论过万、收..
来自AdDupplex的统计显示，Windows 11正式版用户的占比已经达到16.1%，比去年11月翻了一番，这比运行Windows 10最新正式版（21H2）的还要多...当然..
据最新的目录数据显示，新款宏光MINI EV的电池组升级为26.5千瓦时，综合续航里程提升至280公里（CLTC工况），相比于现款（120公里和170公里）进步..
用手工耿的发明做年夜饭会是啥感受？...除夕（1月31日）下午，中央广播电视总台央视财经频道春节特别节目《一起年夜饭》，用一场五个小时的饕餮大..
多方爆料显示，Hopper将是NVIDIA下一代GPU，主要用于数据中心领域...达人kopite7kimi称，GH100核心的面积可能仅比1000mm小一点，这样就比GA100安培..
山东临沂网友分享的一段趣味视频等上热搜，引发笑议...原来，视频中的舅舅将300元现金折叠后数做600元给外甥，还洋洋得意地哄道，你姐姐只有4张，..
红包封面的权限慢慢开放，并下放给个人用户，迅速就成了一门生意，从简单的海报设计变成了一种社交货币...微信红包封面只对红包封面制作方收取1元..
Dohyun Kim分享了关于Galaxy S22和Galaxy Tab S8系列的许多细节；所有这些都是从三星的Galaxy Unpacked Preview活动中摘录的...三星还模仿了苹果的..
据西班牙警方通报，近日在安达卢西亚的桑蒂蓬塞捣毁了一处用显卡挖矿的矿场”，没收了总价值5万欧元左右的相关设备...从放出的现场视频和照片看，..
使用小新Pad Pro 12.6小伙伴们注意啦！小新二代触控笔升级来了：随笔应用+手写笔固件更新，双重升级，全面优化使用体验...1月30日，联想小新官方推..