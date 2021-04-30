首页 > 业界 > 关键词  > iPhone12最新资讯  > 正文

iOS15.4 支持戴口罩解锁 苹果发布史诗级功能更新！

2022-01-28 17:23 · 稿源：站长之家

苹果公司今天面向开发者推送iOS 15. 4 测试版，除修复bug，这个版本最大亮点是支持戴口罩使用面容ID。

据iOS 15. 4 的首个开发者测试版的设置页面显示，用户无需摘下口罩依旧可以解锁iPhone。目前此项功能将仅限 iPhone 12 系列之后机型使用，苹果介绍指出，iPhone面容ID可以识别眼部区域周围的独特特征进行身份验证。同时苹果提醒称，面容ID在设置为识别全脸面貌时最为准确。

  • 相关推荐
  • 大家在看
关键词：

  • 腾讯云服务器12.12限时秒杀-1核2G首年50元

    腾讯云服务器12.12多种机型限时抢购,1核2G服务器4.17元/月,2核4G服务器6.17元/月,专业技术7*24小时在线服务,腾讯云为企业和个人提供快捷,安全,稳定的云服务!

    1核2G云服务器

    1核2G云服务器

    去看看
    1核2G云服务器 50元/1年
    2核4G云服务器

    2核4G云服务器

    去看看
    2核4G云服务器 74元/1年
    1核2G学生服务器

    1核2G学生服务器

    去看看
    1核2G学生服务器 50元/1年
    大带宽云服务器

    大带宽云服务器

    去看看
    大带宽云服务器 性价比提3倍
    查看更多相关信息>>
    腾讯云LOGO腾讯云 12-20
    广告

  • iOS15.4支持戴口罩解锁

    疫情当下，人们与口罩已经密不可分，但佩戴口罩如何快速解锁苹果手机一直以来都是苹果用户所抱怨的问题...苹果推出了戴口罩解锁iPhone功能，但这需要苹果用户同时佩戴一块上千元的Apple Watch...除了通过Apple Watch解锁， 2020 年的 4 月，苹果还简化了戴口罩解锁iPhone流程，当iphone的Face ID扫描到用户佩戴口罩时，可直接进入输入密码页面，减少了识别人脸的时间......

    ​iPhone ​手机 ​苹果

  • iOS15.4支持戴口罩解锁！Face ID在iOS 15.4 Beta版支持口罩解锁

    苹果最终让脸ID与戴口罩"兼容"，但限制是苹果手表需要经过身份验证和连接，才能进行部分面部匹配...Brandon Butch最近在最新的iOS 15.4测试版上发现的一个最新功能是，除了不再需要连接Apple Watch外，使用部分面部ID在佩戴口罩时非常有用...你可以在戴口罩或不戴口罩的情况下设置FaceID...

    ​FaceID ​手表 ​苹果

  • 都能体验戴口罩解锁了！苹果发布iOS 15.4公测 快升级

    对于更多的用户来说，现在已经可以体验戴口罩解锁了，因为苹果已经开始公测iOS 15.4，支持的机型分别是iPhone12、13系列...根据一些网友的实测，各种尺寸，颜色，款式的口罩，甚至连喷绘用的过滤面具也可以，只要眼睛区域不被遮住即可，另外一些用户最关心的支付问题，从实测情况，Apple Pay也是支持的，同时有眼镜模式，戴眼镜录一个就行了...iOS 15.4中的代码表明，苹果正在开发一个Cosmetic Scan”功能，该功能将在交易 iPhone 时使用......

    ​iPhone12 ​ApplePay ​iPadO

  • iOS15.4支持戴口罩解锁了！网友实测：支付也能用、无需Apple Watch

    此前唯一的快捷解锁方式，就是通过额外购买一块Apple Watch来辅助解锁，虽然解锁速度很快，并且完全无感，但是却要花费至少2000元才能实现...新版系统发布之后，很多开发者和用户都第一时间进行了升级，根据iBeta尝鲜派创始人@Sunbelife 实测后介绍，这次的系统变化不仅能支持戴口罩解锁，甚至还能在支付时直接使用，这是连此前搭配Apple Watch都无法做到的......

    ​AppleWatch ​iPhone12 ​iPhone13

  • iOS 15.4支持戴口罩解锁苹果终于满足iPhone用户需求！

    苹果今天推出的iOS 15.4测试版增加了一项新功能，旨在让Face ID可以在戴着口罩的情况下使用，而且不用Apple Watch进行认证...从那以后，即使你戴着口罩，Face ID也能解锁机主的iPhone...在设置应用程序中，有一个新的在戴口罩时使用Face ID的切换键，如果你改变了对佩戴口罩的看法，可以随时选择打开或关闭，还有一个添加眼镜的新功能，使Face ID在你同时戴眼镜和口罩时更加准确...已经有用户证实，这一测试功能可以在iPhone 12上运行...

    ​Face ​iPhone12 ​iPhone13

  • 首次！iOS 15.4支持戴口罩解锁：教你如何升级 附描述文件

    今日凌晨（1月28日），苹果推送了iOS/iPadOS 15.4首个开发者Beta版本，新版本最值得一说的变化就是首次支持了戴口罩面容解锁...首先说几点注意，一是戴口罩解锁功能暂时面向iPhone 12/13用户开放；二是戴口罩解锁依然支持佩戴眼镜，但不能是太阳镜；三是作为开发者Beta，会比正式版有更多的BUG，如果你手头只有一台iPhone主力机，建议别尝试...如果没有，则需要安装开发者Beta的描述文件，实测来看，若是从稳定版首次升级，这次iOS 15.4 Beta1的体积达到了5.4GB之巨......

    ​iPhone12/13 ​苹果 ​iphone

  • 苹果 iOS15.4 更新或将允许 iPhone 使用 NFC 直接接受银行卡付款

    据彭博社报道，苹果公司正在开发一项新的支付服务，该服务将允许iPhone手机直接在设备上接受支付，而不需要额外的硬件...个人和小企业将能够通过点击iPhone上的借记卡或信用卡来接受付款，这一功能很可能使用苹果设备中已经内置的NFC芯片...Mobeewave是一家初创公司，为智能手机创造了使用NFC接受支付的技术...苹果正计划在未来几个月内推出iPhone上的银行卡支付功能，也许包括在可能于春季推出的iOS15.4更新中...

    ​iPhone ​手机 ​苹果

  • iOS 15.4支持戴口罩解锁 实测仅支持iPhone 12/13！速度超快 支付也能用

    按照官方的描述，在升级到戴口罩使用面容ID之后，开机就会提醒是否要使用此功能，用户选择使用后，会要求再录入一次面容ID，这次主要是记录使用者的眼睛周围特征，用于戴口罩时候识别...为了保证准确，使用上述功能的用户，iPhone开机要录一遍脸，应该主要是眼部周围，不需要太自动识别，整体速度很快，同时一些用户体验后直呼，比手表强多了，直接解锁还能戴口罩面容支付......

    ​FaceID ​Apple ​iPhone12

  • 苹果iOS15.4测试版中添加了37个新表情符号

    除了对Face ID的口罩支持之外，苹果还添加了新的表情符号...在添加新的表情符号后，苹果操作系统的采用率通常会出现飞跃...一旦新版本在晚些时候正式发布的时候，所有苹果设备都可以使用该表情符号...

    ​iOS15 ​苹果 ​表情

  • 不止支持戴口罩面部识别！iOS 15.4解锁第三方应用120Hz自适应高刷

    今天，苹果为iPhone 12及以上的设备推送了iOS 15.4 Beta系统，新版本的系统支持用户戴口罩进行面部识别。与此同时，对于iPhone 13 Pro和iPhone 13 Pro Max的用户来说，此次更新还彻底放开了120Hz自适应刷新率的限制，允许所有第三方应用使用该技术。虽然iPhone 13 Pro/Pro Max搭载了一块120Hz高刷屏，但是在此次更新之前，大部分第三方应用的动画都被限制在60Hz，并不能使用高刷与自适应刷新率技术。在此次更新之后，这一问题终于得到了解决。据悉，iPhone 13 Pro/Pro Max均采用了超视网膜XDR屏幕，并支持ProMotion”自适应刷新率技术，屏

    ​iPhone13Pro/ProMax ​iPhone12 ​手机

这篇文章对你有价值吗？

  • 热门标签
人生重开模拟器 显卡天梯图 SEO问答 国内云服务器哪家好 高通骁龙处理器排名 手机CPU天梯图 单反相机天梯图 音质最好的头戴式耳机 降噪耳机排行榜 全球耳机品牌排行榜

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

Z传媒广告

商务合作 联系我们 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM