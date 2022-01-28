IDC：2021年全年中国市场折叠屏产品规模约150万台

站长之家(ChinaZ.com) 1月28日消息:国际数据公司（IDC）今天公布了手机季度跟踪报告。报告显示，2021年第四季度，中国智能手机市场出货量约8340万台，同比下降3.5%。2021年全年中国智能手机市场出货量约3.29亿台，同比微涨1.1%。

图片来自 IDC

2021年第四季度及全年前五大智能手机厂商市场表现:

Apple 在第四季度出货量排名国内市场首位，iPhone13系列取得优异的市场的原因不仅缘于华为高端产品供应受阻，也来自于其定价策略，良好的供应链掌控能力，和持续深入的渠道覆盖能力。全年来看，Apple在国内市场总出货量自2015年以来再次突破5，000万台，全年增幅也在前五大厂商中最高。

Honor 在12月的荣耀60系列、X30系列等新品的带动下，第四季度延续了强劲的增长势头。荣耀经历过上半年的调整期后，主攻中高端市场的产品策略并取得了明显的成效，荣耀50系列为主的 ”爆款产品 “帮助荣耀在人民币2，500-3，500价位段市场始终占据优势地位。全年出货量达到3，860万台，相比2020年也取得了小幅增长，全年市场排名进入前五。

vivo 通过其前五厂商中最丰富的产品线布局，在2021年内获取了稳定增长，全年市场份额排名国内第一。其中，X系列，以及子品牌iQOO在2021年内均取得了较明显的增长，帮助vivo在中高端市场，以及线上渠道市场获得了更大的优势。

OPPO在2021年内国内市场出货量超过6，700万台，排名第二。OPPO在2021年内，K、Reno、Find三大核心产品线占比均比2020年有所提升。第四季度发布的Reno7系列，帮助OPPO继续巩固了人民币2，000-3，000元价位段线下市场的份额。

Xiaomi新品Note11系列以及小米12系列在第四季度，尤其12月份成为了带动小米出货表现的主力军。而Redmi9系列，K40系列整年内的稳定市场表现，帮助小米在2021年全年出货量超过5，000万台，市场份额排名进入前三。

另外，根据国际数据公司（IDC）手机月度跟踪报告，2021年全年中国市场折叠屏产品规模约150万台。在2021年内，折叠屏产品在国内智能机市场中占比约0.5%，依旧是一种小众的产品形态，但近期，随着多家头部厂商新品的集中发布，折叠屏产品的市场热度再一次被推向高峰。