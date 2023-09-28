ChatGPT可浏览互联网 不再局限于2021年9月之前数据

新西兰媒体公司Stuff采取了一项重大举措，禁止人工智能引擎ChatGPT等使用其新闻内容来训练AI如何回答问题和生成内容。Stuff首席执行官LauraMaxwell在一份声明中表示，他们已加入越来越多的新闻机构，封锁了OpenAI旗下的ChatGPT，不允许其软件“爬取”他们网站上的信息。虽然商业协议并不普遍，但OpenAI已与美国的一些新闻机构进行了谈判，以许可其内容来训练ChatGPT，其中AssociatedPress是一个例子。