OpenAI 表示 ChatGPT Plus 和 Enterprise 用户现在可访问互联网：AI 程序数据不再受限于 2021 年 9 月截止日期

站长之家(ChinaZ.com) 9月28日消息:微软支持的 OpenAI 周三表示，ChatGPT 用户现在可以浏览网页，扩大了这个流行的聊天机器人可以访问的数据范围，超过了之前的 2021 年 9 月截止日期。

这家人工智能初创企业表示，它的最新浏览功能将允许网站控制 ChatGPT 与其互动的方式。

OpenAI 在社交媒体平台 X（以前称为 Twitter）的一篇文章中写道，「浏览功能现在已经提供给 Plus 和 Enterprise 用户使用，并且我们将很快扩展给所有用户。如果要启用，请在 GPT-4 下拉菜单中选择 Bing 浏览器。」

这家初创企业还在本周早些时候宣布了一项重大更新，使 ChatGPT 能够与用户进行语音交流，并使用图像与用户互动，将其推向了像苹果的 Siri 这样的受欢迎的人工智能助手。

OpenAI 早前测试了一项功能，允许用户通过其高级 ChatGPT Plus 服务中的 Bing 搜索引擎访问最新信息。但后来关闭了它，因为担心它可能让用户绕过付费墙。

ChatGPT 成为今年早些时候历史上增长最快的消费者应用程序，于 1 月份达到了 1 亿月活跃用户，之后被 Meta 的 Threads 应用程序超越。

它的崛起推动了投资者对 OpenAI 的兴趣，包括路透社在周二报道，该初创企业正在与股东讨论以比几个月前更高的估值出售现有股份的可能性。

ChatGPT 使用 Bing 作为其互联网浏览器功能的可能是由于微软对该公司的支持。微软拥有 OpenAI 的 49％股权，据 WsJ 报道，OpenAI 告诉投资者，他们预计今年将创收 10 亿美元，明年将创收数十亿美元。

OpenAI 在去年 11 月发布后开始产生收入。该公司通过高级 ChatGPT 计划和 API 服务带来收入，这些服务允许开发人员使用该公司的语言模型，如 ChatGPT，为其自己的应用程序和产品提供服务。OpenAI CEO Sam Altman 曾呼吁政府对人工智能进行监管并告诉 Forbes，他认为 ChatGPT 不会取代像谷歌这样的传统搜索引擎，但人工智能系统有一天可能具备这样的潜力。

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