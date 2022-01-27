小米投资微纳核芯 后者从事智能物联网AIoT芯片研发

【TechWeb】1月5日消息，据国外媒体报道，在2022年度的国际消费类电子产品展览会上（CES 2022），高通公司宣布他们将与微软在AR领域合作，包括研发定制AR芯片。高通公司当地时间周二，已在官网公布了同微软加强在AR方面合作的消息，两家公司将就扩大和加速AR在消费者和企业领域的应用展开合作。高通在官网上还表示，他们和微软都是元宇宙的信徒，高通将和微软在多个项目上进行合作，推动这一生态，包括为下一代、高能效、轻型AR眼?