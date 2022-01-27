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小米投资微纳核芯 后者从事智能物联网AIoT芯片研发

2022-01-27 16:06 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 1月27日 消息:企查查APP显示， 1 月 25 日，杭州微纳核芯电子科技有限公司发生工商变更，新增小米关联公司海南极目创业投资有限公司为股东。

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信息显示，该公司成立于 2021 年，法定代表人为葛晓欢，注册资本125. 76 万元人民币，经营范围包含：集成电路设计；集成电路芯片设计及服务；集成电路芯片及产品销售等。据其官网，微纳核芯致力于智能物联网AIoT芯片研发及先进技术应用。

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