小米投资微纳核芯 后者从事智能物联网AIoT芯片研发

站长之家(ChinaZ.com) 1月27日 消息:企查查APP显示， 1 月 25 日，杭州微纳核芯电子科技有限公司发生工商变更，新增小米关联公司海南极目创业投资有限公司为股东。
信息显示，该公司成立于 2021 年，法定代表人为葛晓欢，注册资本125. 76 万元人民币，经营范围包含：集成电路设计；集成电路芯片设计及服务；集成电路芯片及产品销售等。据其官网，微纳核芯致力于智能物联网AIoT芯片研发及先进技术应用。
站长之家(ChinaZ.com) 1月27日 消息:企查查APP显示， 1 月 25 日，杭州微纳核芯电子科技有限公司发生工商变更，新增小米关联公司海南极目创业投资有限公司为股东。
信息显示，该公司成立于 2021 年，法定代表人为葛晓欢，注册资本125. 76 万元人民币，经营范围包含：集成电路设计；集成电路芯片设计及服务；集成电路芯片及产品销售等。据其官网，微纳核芯致力于智能物联网AIoT芯片研发及先进技术应用。
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企查查APP显示，1月25日，杭州微纳核芯电子科技有限公司发生工商变更，新增小米关联公司海南极目创业投资有限公司为股东...企查查信息显示，该公司成立于2021年，法定代表人为葛晓欢，注册资本125.76万元人民币，经营范围包含：集成电路设计；集成电路芯片设计及服务；集成电路芯片及产品销售等...
【TechWeb】企查查APP显示，1月4日，深圳市思坦科技有限公司发生工商变更，新增湖北小米长江产业基金合伙企业(有限合伙)为股东，同时公司注册资本由1983.33万元人民币增加至2087.72万元人民币，增幅为5.26%。企查查信息显示，思坦科技是一家半导体产品研发商，公司成立于2018年，法定代表人为刘召军，经营范围包含：显示驱动集成电路设计、半导体发光显示器件集成阵列设计、半导体发光显示模组、新型复合材料、电子元器件的研发等?
企查查APP显示，1月21日，微源光子（深圳）科技有限公司发生工商变更，新增小米关联公司海南极目创业投资有限公司为股东，同时公司注册资本由70.65万元人民币增加至84.93万元人民币，增幅为20.21%...
提到IT运维这份职业,“一千个人眼中有一千个哈姆雷特”,众说纷纭,褒贬不一。但对于正在从事着这份工作的我来说,却有着非凡的意义。从宏观层面来看,IT运维的工作内容包括对网络设备、服务器设备、操作设备等系统运行状况进行监控和管理,同时需要通过监控、日志分析等技术手段,及时发现和处理相应故障,减少服务中断时间,保障公司业务顺利运行,持续稳定地为用户提供服务。根据统计,IT运维服务占到IT部门工作量的80%左右。当然,具体到?
从智能设备到移动应用程序，小米物联网产品陆续通过BSI IoT Kitemark安全认证，是小米智能设备安全防护能力已达到国际安全标准的最佳证明，也是小米打造安全物联网生态的缩影...小米摄像机、路由器严格遵循小米《消费级物联网安全基线》与安全开发（SDL）流程要求，相继通过国际安全认证，不仅证明了设备本身的安全防护能力已达到国际安全标准，同时也验证了小米物联网安全规范《消费级物联网安全基线》与国际物联网安全标准要求的高度统一，是小米安全框架有效落地的一个缩影......
企查查APP显示，1月24日，南京芯视界微电子科技有限公司发生工商变更，新增股东比亚迪（002594），同时公司注册资本由180.35万元人民币增加至190.8万元人民币，增幅为5.79%...企查查信息显示，芯视界拥有芯片级的光电转换器件设计和单光子检测成像技术，主营基于单光子探测的一维和三维ToF传感芯片...
在“人单合一”模式下，财务的创新是永无止境的，海尔集团副总裁、首席财务官邵新智，在美国管理会计师协会（IMA）举办的“第七届管理会计高峰论坛”上表示，海尔基于人单合一模式所创新出的物联网时代的“第四张表”——共赢增值表，是海尔顺应时代变革的重要财务管理工具，驱动企业紧跟时代步伐、迭代升级，并最终实现生态转型...中国总会计师协会会长刘红薇表示，希望海尔《共赢增值表蓝皮书》传达的管理会计创新理念和经验可以促进中国管理会计的发展，推动中国经济稳定增长......
【TechWeb】1月5日消息，据国外媒体报道，在2022年度的国际消费类电子产品展览会上（CES 2022），高通公司宣布他们将与微软在AR领域合作，包括研发定制AR芯片。高通公司当地时间周二，已在官网公布了同微软加强在AR方面合作的消息，两家公司将就扩大和加速AR在消费者和企业领域的应用展开合作。高通在官网上还表示，他们和微软都是元宇宙的信徒，高通将和微软在多个项目上进行合作，推动这一生态，包括为下一代、高能效、轻型AR眼?
12 月 24 日，由a&s传媒主办的“数智时代的机遇与挑战”高峰论坛暨 2021 年度AIoT创新应用风云榜颁奖典礼在深圳举办。乐橙与萤石、绿米等品牌共同荣膺“智能家居十大品牌“，乐橙旗下K38Fi-4K Wi-Fi6Z智能摄像机荣获”智能家居创新产品/解决方案“奖。由a&s主办的AIoT创新应用风云榜调查，始于 2004 年，是业内权威性的体现，秉承着客观、公正、全面的原则，反映 18 年来年中国智能物联网企业影响力的变化、技术迭代、市场趋势。乐
iMedia Research(艾媒咨询)数据显示， 2020 年中国大健康产业的整体营收突破 7 万亿元，到 2021 年将达 8 万亿元， 2022 年将达8. 32 万亿元。伴随着城市化的进展和老龄化的到来，人们对健康管理的需求会不断地攀升，中国健康管理行业作为大健康领域的重要细分领域，将得到持续的发展动力。基于此，北京益生研科技（集团）有限公司董事长兼国药济世董事长苗鹏带领团队打造了汇医通健康管理服务平台，在为空巢老人、慢病患者等群体?
文牧野表示，烂片是一个电影市场必然存在的，美国电影的烂片比其实比中国还大...文牧野同时表示，中国电影业是往前看的状态，从90年代起只用了20年..
博主@熊猫很禿然爆料，Redmi K50系列顶配版本配备了12GB内存、512GB存储，这是迄今为止最强悍的Redmi旗舰...去年Redmi最强旗舰是K40 Pro+，它配备..
今天，博主@熊猫很禿然爆料，Redmi K50电竞版采用OLED柔性屏，屏幕由华星光电提供，下巴很窄，分辨率为FHD+...华星光电同时是小米12的屏幕供应商，..
2022年1月27日-2月15日，华为天气携手华为日历、华为录音机献上“攒福气，过虎年”新春福利活动，共同打造“跟随天气去旅行”、“聆听年味的声音”..
作为国内热水器、厨房电器、热水系统专业制造龙头企业，万和开拓行业先河，研发出无线浴控小魔方专利技术并运用于万和节能智能增压零冷水热水器上..
洞察历史、感受诸子百家，《中国历史超好看》全系列8册报价34.8元，限时限量10元券，实付24.8元包邮...《中国历史超好看》全8册，包括春秋、三国两..
近期，由于新型冠状病毒变异株传入我国，多地疫情反复，疫情防控形势愈加严峻，在全民齐心协力抗疫时，一些不法分子却将犯罪的黑手伸向了人民群众..
”本来生活网总经理刘有才在接受媒体采访时表示...刘有才指出，就电商对农业领域的贡献来看，可以分为三个阶段:第一阶段是在脱贫攻坚时期，主要体..
近期，数字中国2021年度高科技高成长企业系列榜单正式发布，再惠科技成功入选两项榜单，实力再获认可...近期，数字中国2021年度高科技高成长企业榜..
来自中欧基金的知名基金经理人李帅曾公开对2021年的基金投资市场做出预判与分析...首先由于市场受益于弱美元和通胀的、特别是化工和有色周期股，因..
工信部公布了2021年跨行业跨领域工业互联网平台清单，卡奥斯COSMOPlat工业互联网平台、航天云网INDICS平台、汉云工业互联网平台等15家平台入选，卡..
大礼包中不乏有各式各样的有趣的活动，也有各种各样的福利...邓布利多伙伴卡的效果为:玩家在邓布利多身边一定范围内释放魔咒时，邓布利多会强化使..
小编一直以来都很喜欢爱国者的外设，与其说支持国产，更不如说我更喜欢爱国者倡导的“自主科技，自由生活”...平时小编使用的是爱国者M200这款鼠标..
据国家发改委价格监测中心监测，本轮成品油调价周期内（1月17日1月28日）国际油价继续大幅上涨...全国平均来看：92号汽油每升上调0.24元；95号汽油..
作为中国民族企业，爱国者在08年奥运会上拥有五个奥运合作伙伴身份，爱国者理想飞扬成为北京奥运会语言培训服务供应商、国际奥林匹克博物馆技术合..
交通出行大数据服务依托开放的百度地图交通出行大数据平台和百度地图迁徙平台，权威交通信息发布服务主要依托百度地图交通信息发布平台以及百度地..
贺新春，迎虎年!每当辞旧迎新之际，很多伙伴都会对春节的活动念念不忘，期盼着这一天的早日来临，作为与2022年虎年有着千丝万缕般关联的虎符，也为..
第十七届（2021-2022）上海食用农产品品牌发展论坛在沪举办，本来生活网连续第五年获“生鲜行业奥斯卡”——“金篮子”奖，8位买手荣获“年度优秀..
1月7日，“家庭医学在线”科普网站正式上线中文域名:家庭医学在线.中国，家庭医学在线.com);“家庭医学在线”科普微信公众号也同步上线...家庭医学..
企查查APP显示，近日，启迪环境（000826）接连撤出多家对外投资公司，包括赣州虔清生物科技有限公司、齐齐哈尔嘉润科技有限公司，退出前均持股100..