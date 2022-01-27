淘宝直播调整原石行业管理规范 新增允许阿里拍卖主体准入

站长之家(ChinaZ.com) 1月27日 消息:日前，淘宝直播发布通知称，为了进一步完善对直播原石主播准入机制的管理，将对《淘宝直播原石行业管理规范》中的“准入要求”部分进行补充和修订。

此次规则主要变更点如下：

1、针对第三条【准入要求】中淘宝商家和天猫商家的保证金相关要求进行调整，额度整体不变，但需按《淘宝网保证金管理规范》和《天猫店铺保证金规则》足额缴纳的基础上额外符合直播原石保证金额度要求；

具体来说，商家保证金须按《淘宝网保证金管理规范》要求足额缴纳基础额度和违规风险额度，企业店铺还需额外缴纳 30 万元直播原石保证金，个人店铺还需额外缴纳 50 万元直播原石保证金。

店铺保证金须按《天猫店铺保证金规则》要求足额缴纳，此外还需额外缴纳 30 万元直播原石保证金；

2、在第三条【准入要求】中新增允许阿里拍卖主体准入，并对准入要求进行规范。具体要求如下：

1. 账号主体已成功入驻珍品拍卖或者资产处置；

1. 入驻珍品拍卖的账号基础保证金余额须大于等于 30 万元，入驻资产处置的账号基础保证金余额须大于等于 100 万元；

1. 入驻珍品拍卖的账号主营类目为“珠宝/钻石/翡翠/黄金”，入驻资产处置的账号主营类目为“商业机构”；

1. 账号提供营业执照经营范围必须包含：“销售：珠宝玉器”；

1. 淘宝直播平台将根据实际情况（包括但不限于公司经营状况、服务水平、市场口碑及历史经营状况、信用等因素）决定用户是否被准许入驻为淘宝直播原石行业主播。

此次规则变更于 2022 年 1 月 26 日进行公示通知，将于 2022 年 2 月 9 日正式生效。