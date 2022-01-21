自然堂送你福上加福：支付宝小程序抽到福卡还能领「护福品」

为了迎接年末的五福活动，给用户送福气，自然堂又玩出了新花样。
1月19日，一家位于上海的自然堂门店举办了一次特别的单日活动，据了解，当日进店的顾客只要在「自然堂」支付宝小程序内扫出福卡，即可获得自然堂特供的一份「护福品」礼包，该礼包内的奖品是一份精致的护肤品礼盒。
一名参与活动的顾客表示，自然堂此次的活动非常好玩，把这份「护福品」带回家，今年一定早早集齐五福。
为了迎接年末的五福活动，给用户送福气，自然堂又玩出了新花样。
1月19日，一家位于上海的自然堂门店举办了一次特别的单日活动，据了解，当日进店的顾客只要在「自然堂」支付宝小程序内扫出福卡，即可获得自然堂特供的一份「护福品」礼包，该礼包内的奖品是一份精致的护肤品礼盒。
一名参与活动的顾客表示，自然堂此次的活动非常好玩，把这份「护福品」带回家，今年一定早早集齐五福。
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年年都在社交网络上刷屏的“集五福活动”来了，你知道今年有多少个地方可以集福卡吗?答案是超1000个。支付宝官微发布，1000多个商家通过自己的支付宝小程序等私域阵地为全国用户发福卡。
一年一度的支付宝集五福活动正式开启，从1月19日00:00-1月31日22:00，集齐五福后就能拼手气分5亿...那么今年的五福活动，在玩法做了哪些升级？支付宝官微称，吃路边摊、逛菜市场也能领福卡，还有1000多个商家在支付宝小程序等私域发福卡...今年在集齐了爱国”富强”和谐”友善”敬业”这五张福卡后，用户不仅可以分到红包，还能用多余的五福福卡兑换福字贴和五福定制款周边，首次上线的支付宝五福福气店”准备了丰富的礼品供用户兑换......
春节将至，赶集、买年货、集五福等活动都逐渐提上了日程。#五福可以提前集了#登上微博热搜。据悉，今年五福增加了新玩法，各大商家也可以给用户送福卡。
今天，你集五福了吗？除了往年的AR扫福，蚂蚁森林，写福字得福卡外，通过在支付宝搜索麦当劳、迪士尼等商家也可以获得福卡...叮咚买菜宣布，将在五福期间，通过叮咚买菜”支付宝小程序派发福卡，并在小程序内上线五福定制年夜饭预制菜套餐，此外还将在生活号开启大厨年夜饭直播教学...据叮咚买菜官方微博介绍，今年叮咚买菜在小程序准备了大量福卡，甚至还有敬业福、万能福等稀缺福卡， 1 月 19 日到 31 日用户可上支付宝搜“叮咚买菜”进入小程序领取...
一年一度的支付宝集五福又要开始了，中央商场刚刚官宣，从1月19日开始，消费者在线下扫中央商场支付宝小程序码，或上支付宝搜【中央商场】，进到小程序里就能领福卡集五福...值得注意的是，中央商场官微还提前“剧透“了今年的福卡样式...
年关将近，一年一度的支付宝集五福也将如约而至...据了解，2022年的集五福活动将于19日正式开启...
就在昨天，麦当劳官微宣布，正式加入春节支付宝集五福活动，一起将年味拉满...从1月19日起到1月31日，打开支付宝扫描麦当劳小程序二维码就能获得福卡，另外还有、等麦当劳支付宝权益券可以领取...
刚刚，自然堂在其微博官宣，自1月19日起，只要线下扫其支付宝小程序码就可以领到随机福卡，若无门店在附近，支付宝搜索小程序也可领取福卡...今年的五福有超1000个商家来“发福”，连日来，许多品牌纷纷加入送福卡行列，自然堂也是其一...现下，亲朋好友之间互赠福卡几乎成为过年的必备礼仪，众多网友表示，若能通过这次的商家玩法提前集齐五福，就可以大方赠送“敬业福”给朋友了...
今年集五福有多简单?来悸动烧仙草喝杯奶茶就能抽福卡，还有机会抽到敬业福...今日，悸动烧仙草官方宣布，1月19日到1月31日，上支付宝APP搜“悸动烧仙草”或者去线下门店扫码进入小程序，就能领取福卡，包括敬业福等稀有福卡，且每天还有机会获得满40-10优惠券...还有先到先得的加码福利， 杭州、湖州、嘉兴、丽水、宁波、衢州、绍兴、台州、温州、舟山、阜阳、连云港、泰州、扬州、淮安，这十五个城市的消费者到店出示抽中的福卡，还能每天领取一套“虎年仙气”专属红包...
距离春节还有14天，各位小伙伴的年货都备齐了没？每年年底都是促销旺季，各大商家摩拳擦掌，各种促销活动轮番上演，准备抓住这次机会，大卖一场。今年，十足也为用户带来了新年第一份礼物。从十足官微了解到，十足在支付宝小程序上给用户准备了限量1元、5折券。同时，实付满一定额度还可领到对应的大礼包。具体来看，十足品牌食品系列可享满25减5、满49减10、满99减25优惠，并且，消费者在实付满88元后，还可赠送十足年货礼盒一个，实付满49元不足88元，则可获赠十足抱抱你礼袋一个。值得一提的是，除惯常操作外，今年，十足还参与了五福?
企查查App显示，小红书关联公司行吟信息科技（上海）有限公司新增行政处罚信息，具体事由为发现用户发布、传播含有危害未成年人身心健康内容的信息..
据灯塔专业版，截至今日10:30，2022春节档新片总票房破1亿元，达1.08亿...备受瞩目的《长津湖之水门桥》，堪称春节档王炸”，预售总票房为3599.5万..
破坏供应链的灾害进一步加剧了粮食短缺...2021年10月，该挑战赛第一阶段达到高潮，NASA向18个团队颁发了总额为45万美元的奖金以奖励他们的创新食品..
手工耿致力于有用”的发明，不过发明过程中，难免会遇到各种意外...网友上传的一段视频显示，手工耿打造的战车”，突然发生了起火自燃，战车瞬间变..
京东物流官方发布消息称，京东物流已在全国7个大区、50多个城市，总计布局使用新能源车约20000辆，并大量使用清洁能源充电基础设施，每年可减少约..
...这些加速包的价位大概在0到70元，这些加速包刚刚开始可能有一点用处，但如此的操作12306自然的不愿意的...还有，你发现了吗?加速包很好的符合..
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鉴于K-9学科类培训服务产生的总营收分别占新东方于2020年及2021年财政年度各年的总营收约50%至60%，因此新东方预期该业务终止将对截至2022年5月31..
虽然氢仍是宇宙中最普遍的元素，但在星际介质中检测单个的氢气云可能非常困难...这个结构被命名为Maggie，位于约55000光年之外（在银河系的另一边..
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...据了解了相关规则“对于得过多次百大的UP主们来说，要求会拉的更高”...在2020年的百大榜单中，游戏区与生活区的占比都接近20%，占据了百大超过..
照火车票提前15天发售的安排，1月23日，2月6日（正月初六）返程火车票正式开售...依照目前全国铁路车票预售期15天（含当日）的规定:1月23日可以购..
Realme正准备在印度推出其新的Air系列TWS耳塞，Realme Buds Air 3。这款耳塞将作为Realme Buds Air2的继任者首次亮相，后者于去年在该国推出。据M..
本周有苹果突然收紧了教育优惠，增加了通过UNiDAYS三方渠道的资格认证，以减少优惠被滥用...恢复原样意味着，至少在美区商店，教育优惠的羊毛几乎..
据雅迪官方消息，2021年雅迪全球销量率先突破11380万台，雅迪以连续5年刷新行业纪录的领航之势创造了又一行业奇迹...线上粉丝在获得雅迪送出的购车..
昨日晚间，坐拥千万粉丝的抖音主播张同学”开启首场直播，直播中，张同学对近期成立农业公司、有专业机构想来签约等传闻做出回应...直播中张同学表..
按照火车票提前15天发售的安排，今天（1月23日），大年初六（2月6日）的火车票正式开售...结合往年经验，大年初五、初六以及元宵节前后将出现返程..
随着科技巨头不断推进并购交易，他们是否会在2022年上演激烈交锋呢？...这样的交易速度表明，他们正试图赶在即将到来的反垄断整顿之前实施收购交易..
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