自然堂送你福上加福：支付宝小程序抽到福卡还能领「护福品」

为了迎接年末的五福活动，给用户送福气，自然堂又玩出了新花样。

1月19日，一家位于上海的自然堂门店举办了一次特别的单日活动，据了解，当日进店的顾客只要在「自然堂」支付宝小程序内扫出福卡，即可获得自然堂特供的一份「护福品」礼包，该礼包内的奖品是一份精致的护肤品礼盒。

一名参与活动的顾客表示，自然堂此次的活动非常好玩，把这份「护福品」带回家，今年一定早早集齐五福。