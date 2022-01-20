IDC：预计到2024年近20%的IoT系统将支持人工智能

站长之家（ChinaZ.com）1月20日消息:据 IDC 日前发布的《IDC FutureScape: 全球人工智能（AI）及自动化市场2022预测 —— 中国启示》报告。

报告显示，到2024年，近20% 的 IoT（物联网）系统将支持人工智能，而近30% 的边缘基础设施系统、超过35% 的数据中心系统和近90% 的 IT 客户端系统也将支持人工智能。

IDC分析师团队描述了影响IT和业务决策者负责该项支出并有效利用相关解决方案的主要驱动因素，并给出了未来五年有关人工智能和自动化市场的十大预测。

IDC2022年中国人工智能及自动化市场的十大预测具体内容如下:

预测一

到2023年，欧洲、美国和亚洲等地区会相继出现不同的人工智能监管法规，这些地区一方面将鼓励区域性的人工智能解决方案和能力的提出，另一方面也在思索如何将监管、创新和商业化之间取得平衡。中国目前将AI的应用视为战略机遇而非公共问题，AI监管可能在2025年出现，届时对于40%的中国1000强企业来说，AI的推广因监管将被推迟，并变得复杂。

预测二

到2025年，超过60%的中国企业将把人类专业知识与人工智能、机器学习、NLP和模式识别相结合，做智能预测与决策，增强整个企业的远见卓识，并使员工的工作效率和生产力提高25%。

预测三

到2024年，50%的中国1000强公司在业务自动化方面的投资将会用于多模态无代码自动化平台，以支持专业开发人员和业务用户的数字赋能。

预测四

到2022年，60%的中国1000强公司将在所有关键业务的横向职能中扩大使用AI/ML，如营销、法务、人力资源、采购和供应链、物流等。

预测五

到2025年，有20%的中国1000强企业将采用流程挖掘作为端到端业务流程的控制层，并将比没有采用的企业至少多出20%的利润。

预测六

到2024年，60%的中国企业将通过MLOps/ModelOps来运作其ML工作流程，并通过AlOps功能将AI注入IT 基础设施运营过程。

预测七

到2022年，60%的中国1000强企业将在多种语言的广泛使用案例中部署对话式人工智能应用，并且其中10%是基于先进的语言模型，如BERT和GPT-3。

预测八

到2026年，50%的中国1000强企业将投资于以神经网络为基础技术的气候灾害评估、适应和识别，并带来25%的利润增长。

预测九

到2024年，近20%的IoT系统将支持人工智能，而近30%的边缘基础设施系统、超过35%的数据中心系统和近90%的IT客户端系统将支持人工智能。

预测十

到2024年，50%的使用计算机视觉的公司将在低代码环境中使用符合其需求的预训练模型，或基于稀疏数据集进行迁移学习来采用。