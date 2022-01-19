苹果确认iPhone 13和 iPhone 13 Pro不支持通话降噪

站长之家(ChinaZ.com) 1月19日 消息:苹果已确认 iPhone 13 和 iPhone 13 Pro 在通话期间没有降噪功能，包括 iPhone 13 mini 和 iPhone 13 Pro Max。苹果已在iPhone 12系列和旧型号中加入了该功能，以提高噪音环境中的通话质量。

在过去的几个月里，苹果支持论坛和Reddit上的人们惊讶地发现 iPhone 13 系列确实支持通话期间的噪音消除。在早期的 iPhone 上，该功能可在“辅助功能”内的“音频/视觉”下的“设置”中使用。

根据 Apple 的说法，该设置可减少通话期间的环境噪音，但仅限于将 iPhone 放在耳边时。默认情况下，Apple 启用了该功能，尽管它隐藏在辅助功能中。从理论上讲，该功能可以让人们在繁忙的环境（例如交通繁忙的地方）拨打电话时更容易被听到。

苹果现已向 9to5Mac确认 ，iPhone 13 系列中缺乏降噪功能并不是 iOS 15 的错误。相反，苹果已弃用该功能，但并未解释原因。但是，较旧的 iPhone 型号仍然支持 iOS 15 中的“电话降噪”。目前，唯一的解决方法是从控制中心启用语音隔离功能，尽管这不适用于所有应用程序。