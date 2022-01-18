快手电商调整房产/汽车、二手类目 原类目1月25日起停止招商

站长之家(ChinaZ.com) 1月18日 消息:日前，快手电商发布公告称，平台对【医疗/生活美容产品】、【房产/汽车】、【二手】类目进行调整，调整后的规则并于 2022 年 1 月 25 日生效。

经营相关类目的商户/带货达人应关注以下几点变化：

（1）【医疗/生活美容产品】类目更名，部分二级类目（见下表）自 1 月 25 日起停止招商，存量商品平台将于 1 月 31 日统一下架。有意向入驻的商户，可去【医疗/生活美容服务】下对应的细分类目进行申请入驻；

（2）【房产/汽车】类目自 1 月 25 日起停止招商，存量商品平台将于 1 月 31 日统一下架。有意向入驻的商户，请选择【汽车/摩托车服务】、【房产服务】类目下对应的细分类目进行申请入驻；

（3）【二手-二手车-二手试驾券】类目自 1 月 25 日起停止招商，存量商品平台将于 1 月 31 日统一下架。有意向入驻的商户，请选择【汽车/摩托车服务】-【二手车/摩托车售卖】、【二手车/摩托车试驾】类目下对应的细分类目进行申请入驻。

另外，平台还对《医疗/生活美容产品类目实物类商品发布规范》进行修订，规则标题同步变更为《医疗美容产品商品发布规范要求》。

详细类目调整可点击这里查看。