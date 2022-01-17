B站回应视频监控被破解上传 下架并封禁账号

站长之家（ChinaZ.com）1月17日 消息:今日，有网友称，在B站（哔哩哔哩弹幕网）存在不少疑似破解学校、医院等公共场所摄像头后获得的监控视频，引发关注。
对此，哔哩哔哩官方微博发布公告回应称，今日接到用户举报，称疑似有人使用非法手段破解摄像头，上传视频监控画面至B站。我们第一时间组织排查，下架了相关内容。
同时，B站警告称，此类行为渉嫌严重侵犯个人隐私，属于违法行为。一经发现，将会依法严肃处理。如果用户发现此类内容，请立即联系在线客服。
站长之家（ChinaZ.com）1月17日 消息:今日，有网友称，在B站（哔哩哔哩弹幕网）存在不少疑似破解学校、医院等公共场所摄像头后获得的监控视频，引发关注。
对此，哔哩哔哩官方微博发布公告回应称，今日接到用户举报，称疑似有人使用非法手段破解摄像头，上传视频监控画面至B站。我们第一时间组织排查，下架了相关内容。
同时，B站警告称，此类行为渉嫌严重侵犯个人隐私，属于违法行为。一经发现，将会依法严肃处理。如果用户发现此类内容，请立即联系在线客服。
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昨日晚间，哔哩哔哩（B站）官方微博发布公告称，“今日接到用户举报，称疑似有人使用非法手段破解摄像头，上传视频监控画面至B站...B站对上传相关内容的账号进行了封禁，并将账号信息报备给了主管部门...
对此，哔哩哔哩（B站）官方回应表示，平台已经下架相关内容，并封禁账号...平台第一时间组织排查，下架了相关内容...
1月17日晚，B站（哔哩哔哩）发布处理公告称，今日接到用户举报，称疑似有人使用非法手段破解摄像头，上传视频监控画面至B站...B站补充道：已对上传相关内容的账号进行了封禁，并将账号信息报备给了主管部门...根据B站公布的《2021 B站创作者生态报告》显示，去年B站的月均活跃UP主达到了270万，同比增长61%；而月投稿数更是突破了1000万，同比增长80%...
日前，快手电商发布公告称，决定对《【出售假冒商品】实施规则》进行修订，新规将对售假行为作出更严厉的处罚，并于 2021 年 12 月 30 日生效。
昨日晚间，快手公布了“清朗·互联网用户帐号运营乱象专项整治行动”进展，快手称，始终坚持履行社会责任和主体责任，通过机器与人工排查、运用技术识别与运营策略等手段，对平台内帐号运营乱象进行深入治理。
近日，带货一姐”薇娅被依法追缴税款、加收滞纳金并处罚款共计13.41亿元，引发了网友的激烈讨论。在此事公布的当天，薇娅原本预告的直播就已经紧急取消，她本人的账号也在一天之内几乎被全网封禁，包括微博、淘宝、抖音、快手、小红书等各个平台。当时还仅仅是直播间和账号被封，但今天有网友发现薇娅的店铺也已经被封，不少曾经购买或刚刚购买过其店内商品的消费者非常担忧。对此，官方回应称：亲，请您放心，已经购买的商品可以?
今日，抖音发布了《抖音 2021 年第四季度安全透明度报告》，报告显示，该季度抖音通过平台反诈模型、策略、用户举报等方式累计封禁涉嫌诈骗账号 52 万个，协助多地公安机关，打击网络诈骗团伙 17 个，抓获嫌疑人 208 人...2021 年 11 月，抖音安全中心就“同质化抄袭文案”行为累计处置相关违规账号 469 个，清理违规视频 86226 个......
千算万算，没想到小红书的开年礼物是新的封禁名单吧？ 21 年的整治风波大家都还在“津津乐道”， 22 年直接开大。
眼看她起高楼，眼看她宴宾客，眼看她高楼塌。薇娅们的“退潮”，并不是偶然，而是草蛇灰线、伏脉千里的必然事件。在 2021 年开始倒数之际，直播行业再次动荡。
1 月 18 日晚，有网友爆料称B站出现疑似男医生直播妇科手术...对此，B站 18 日晚回应称：经内部核查，您反馈的直播间于 1 月 15 日直播过程中被多次警告及切断，随后被永久封禁...公安方面也发布了情况通报，称涉事医生厉某已被抓获，目前已立案，案件正在进一步侦查中...
昨晚，微软今日突然，将以687亿美元现金收购游戏巨头公司动视暴雪，这将是微软公司史上最大规模的一笔收购...此事也引发了全球各个领域的剧震，甚..
现在，小米有品众筹上架了一款专为儿童打造的智能马桶Ukideer奇妙鲸鱼儿童智能马桶U1，将于近日开启众筹，众筹价599元，未来零售价999元...这款马..
今天下午，鲁大师联手河南卫视带来了一场国风的科技颁奖典礼，评选出了各类鲁大师2021牛角尖奖...小米12 Pro荣获鲁大师2021牛角尖奖AI性能最强手机..
美国宇航局和波音公司继续准备前往国际空间站的Starliner轨道飞行测试-2（OFT-2）任务，这是美国宇航局商业乘员计划的一部分...原本计划用于载人飞..
今天，佳能在海外正式发布了EOS R5c全画幅无反摄影机，作为EOS R5的视频改良版，R5c主要在散热上做出了优化，从而提升了8K录像能力...在具体的规格..
RX 6500 XT仍然采用RDNA 2架构，但是制程从台积电的7nm升级到了6nm，核心则是更加小巧的Navi 24，原生16组计算单元、16个Ray Accelerators光追单元..
据最新报道，近日中国商用飞机有限责任公司副总经理、总会计师吴永良表示，国产C919项目目前仍处于适航取证阶段，预计将于2022年完成交付...前几天..
1月19日晚，AMD入门级显卡RX 6500 XT正式解禁，作为玩家公认的A卡大品牌，蓝宝石也首发了RX 6500 XT白金版显卡，建议零售价1649元...外观上，蓝宝..
1月19日晚，AMD正式发布了新一代入门级显卡RX 6500 XT，各家非公版卡也同步解禁上市，官方建议零售价1599元起。RX 6500 XT依然是基于RDNA2架构，首..
1月19日，鲁大师2021年度牛角尖颁奖晚会成功举办，作为每年的压轴项目，牛角尖颁奖已经陪大家走到了第四届...牛角尖“最智能电动车品牌”九号，经..
今天零点，支付宝集五福活动正式开始，网友可通过AR扫福、写福字等方式获得福卡，集齐五福后即可拼手气分5亿红包...据大象新闻报道，集五福活动开..
视频里的内容无关紧要，多半是从一些不知名的网站杜撰来的瓜，如果视频选的好，会形成传播，会被不少人转发到更多社群里去...视频中留下了联系方式..
但来自国外的一只鹦鹉，学会的另类才艺引发网友关注...据媒体报道，来自印度的一只鹦鹉，因为能够模仿iPhone手机的经典铃声在社交媒体上走红，不少..
近日，三星在官方网站上，意外泄露了尚未发布的平板电脑Galaxy Tab S8 Ultra的外观，其刘海屏的设计相当瞩目。从此次泄露的照片来看，Galaxy Tab ..
1月19日00:00，一年一度的支付宝集五福活动拉开序幕，从今天起至1月31日22:00，在此期间，各位同学都可参与五福到手后即可拼手气分5亿红包...2022..
近段时间，不断公布消息的Redmi K50新机吊大家足了胃口，这款号称性能强劲的K50首款机型也让Redmi品牌热度居高不下...除了这款旗舰机型之外，从最..
有媒体爆料称，马斯克将于本周参观德国柏林的特斯拉超级工厂...马斯克针对此次媒体曝光的行程予以了否认，表示自己并不能对每一个谣言都进行澄清...
联发科今日进行了全球首个Wi-Fi 7现场演示，向核心客户和行业伙伴展现了Wi-Fi 7的超高速率和超低延迟...联发科智能连接业务总经理、企业副总裁Ala..
中央广播电视总台2022年春节联欢晚会即将在除夕夜为大家献上精美的文化大餐，如今临近除夕，众位艺人也现身央视虎年春晚的彩排现场，为精彩节目做..
基于Solana链的DEX平台Soldex（SOLX）将于2022年1月20日15:00（UTC+8）正式登陆Hoo虎符，并同步开启等值30，000 USDT的奖励活动...活动时间：2022..