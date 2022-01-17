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B站回应视频监控被破解上传 下架并封禁账号

2022-01-17 21:24 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）1月17日 消息:今日有网友称，在B站（哔哩哔哩弹幕网）存在不少疑似破解学校、医院等公共场所摄像头后获得的监控视频，引发关注。

B站 短视频

对此，哔哩哔哩官方微博发布公告回应称，今日接到用户举报，称疑似有人使用非法手段破解摄像头，上传视频监控画面至B站。我们第一时间组织排查，下架了相关内容。

同时，B站警告称，此类行为渉嫌严重侵犯个人隐私，属于违法行为。一经发现，将会依法严肃处理。如果用户发现此类内容，请立即联系在线客服。

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