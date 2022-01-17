B站回应视频监控被破解上传 下架并封禁账号

近日，带货一姐”薇娅被依法追缴税款、加收滞纳金并处罚款共计13.41亿元，引发了网友的激烈讨论。在此事公布的当天，薇娅原本预告的直播就已经紧急取消，她本人的账号也在一天之内几乎被全网封禁，包括微博、淘宝、抖音、快手、小红书等各个平台。当时还仅仅是直播间和账号被封，但今天有网友发现薇娅的店铺也已经被封，不少曾经购买或刚刚购买过其店内商品的消费者非常担忧。对此，官方回应称：亲，请您放心，已经购买的商品可以?