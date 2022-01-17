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“集五福”或将增加商家版块：1月19日起上支付宝搜“爱琴海”拿福卡

2022-01-17 15:51 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）1月17日 消息:虎年支付宝集五福即将开始，除了常规的集福玩法，据说今年还有了“新花样”:商家送福卡。

重庆金开爱琴海购物公园官微发布，1月19日，上支付宝搜爱琴海，或者直接到重庆金开爱琴海购物公园场内扫码就能领到福卡。另外，转发其微博并评论说出新年心愿，还会抽10个福气宝宝，送上100元心愿助力金。

今年已经是支付宝集五福的第7个年头，随着参与的人越来越多，它不再是一个单纯的集卡游戏，更像是人们迎接新年的仪式感。

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