“集五福”或将增加商家版块：1月19日起上支付宝搜“爱琴海”拿福卡

站长之家（ChinaZ.com）1月17日 消息:虎年支付宝集五福即将开始，除了常规的集福玩法，据说今年还有了“新花样”:商家送福卡。
重庆金开爱琴海购物公园官微发布，1月19日，上支付宝搜爱琴海，或者直接到重庆金开爱琴海购物公园场内扫码就能领到福卡。另外，转发其微博并评论说出新年心愿，还会抽10个福气宝宝，送上100元心愿助力金。
今年已经是支付宝集五福的第7个年头，随着参与的人越来越多，它不再是一个单纯的集卡游戏，更像是人们迎接新年的仪式感。
站长之家（ChinaZ.com）1月17日 消息:虎年支付宝集五福即将开始，除了常规的集福玩法，据说今年还有了“新花样”:商家送福卡。
重庆金开爱琴海购物公园官微发布，1月19日，上支付宝搜爱琴海，或者直接到重庆金开爱琴海购物公园场内扫码就能领到福卡。另外，转发其微博并评论说出新年心愿，还会抽10个福气宝宝，送上100元心愿助力金。
今年已经是支付宝集五福的第7个年头，随着参与的人越来越多，它不再是一个单纯的集卡游戏，更像是人们迎接新年的仪式感。
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用户在支付宝搜索“12306”，点击12306官方购票更安全广告栏，点击“随机福卡”中的“立即领取”按钮即可进入集五福页面...活动规则显示，活动期间支付宝将随机送出福卡限量两亿张，每个用户每日在支付宝APP外部所有渠道最多可领取15张随机福卡，每个渠道每日最多可领取1张随机福卡，每个渠道活动期间累计最多可领取3张随机福卡...根据支付宝集五福页面，今年支付宝五福活动时间将在 2022 年 1 月 19 日00: 00 至 2022 年 1 月 31
支付宝在最近开启了随机福卡的活动，也就是支付宝大家最熟悉的集五福活动之一，很多朋友还不清楚怎么获得这个随机福卡，下面就来为大家详细的介绍一下攻略。
刚刚，奥妙官方宣布，1月19日起，用支付宝扫【有家就有联合利华】小程序码，或者上支付宝搜【奥妙】，进入小程序之后就能领取福卡，还可抢奥妙30元优惠券。同时还抽奖送1000元福气奖金、虎年新春礼盒等，为消费者送来新一年的满满福气。
就在刚刚，支付宝官方透露了 2022 集五福互动的新玩法。根据海报页面显示，支付宝开始向用户征集“春节记忆”，以保存至五福福卡上。据悉，用户可以在 1 月 10 日至 15 日，在支付宝官方评论区分享春节记忆，即可有机会获得“不福不行”大礼包。
年关将近，一年一度的支付宝集五福也将如约而至...据了解，2022年的集五福活动将于19日正式开启...
今日，支付宝集五福活动正式开启，用户可以在支付宝搜索“五福”或者“集五福”进入相关页面，用户参与活动需升级支付宝APP版本至10.2. 51 版本及以上。根据支付宝集五福页面，今年支付宝五福活动时间将在 2022 年 1 月 19 日00: 00 至 2022 年 1 月 31 日22:00。
今年集五福也进行了无障碍升级，在往年无障碍适配的基础上，还面向视障用户推出定制玩法:摇摇手机、点击手机屏幕或在空中挥舞手机画圈都可以领福卡...视障用户已经可以通过摇手机（摇福袋）来获取福卡，点击手机屏幕、在空中挥舞手机画圈等玩法也将陆续上线...集五福作为支付宝最受用户欢迎的活动之一，此前就曾收到不少视障用户发来的改进建议......
春节将至，赶集、买年货、集五福等活动都逐渐提上了日程。#五福可以提前集了#登上微博热搜。据悉，今年五福增加了新玩法，各大商家也可以给用户送福卡。
虽然年年被很多人吐槽，但支付宝集五福已经成为如今过年必不可少的一道大餐”，官方也是挖空了心思变换玩法，当然也少不了众多商家的趁机营销...2022年的支付宝集五福将在明天也就是1月19日零点正式开始，最终在除夕之夜也就是1月31日22点开奖，合成五福就可以得个小红包”...今天支付宝宣布，还会有超过1000家商家和机构，给大家发福卡...1月21日起扫小店红包码，1月25日起进入支付宝生活频道商家机构生活号，或者进入商家机构的APP，同样有机会得福卡...
集五福的活动想必大家已经耳熟能详了，很便宜还不清楚支付宝2022年的集五福到底什么时候开启，下面就来为大家分享一下。
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