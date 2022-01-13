消保委：快递单上广告二维码存在套路 隐藏泄露信息风险

站长之家(ChinaZ.com) 1月13日 消息:据江苏省消保委消息，近日江苏省消保委对快递单上出现了二维码小广告进行了调查。调查结果显示，扫码进入后要么是广告，要么是以“奖品”为名推销各种来路不明的借贷、理财产品，看似是“福利”，实则是忽悠人的圈套，还隐藏泄露个人信息的风险。

江苏省消保委通过对 1111 份快递单样本进行测试、统计和分析发现， 674 个样本中含有二维码小广告，占比高达60.67%。其中，出现最多的广告是某平台的“天天领现金打款秒到账”活动，占比39.32%。

江苏省消保委表示，此类领现金活动需要不断邀请好友助力，获取抽奖机会，然后通过抽取金币、幸运值等不断地积累、兑换，环环相扣，以达到凑足提现金额的目的。调查发现，有人邀请近 20 位好友助力后，依然没能提现，其他参与人员也没人最终提现，但都下载了APP，免费为活动进行了推广。

据《消费者权益保护法》规定，经营者提供的信息应当真实、全面，不得作虚假或者引人误解的宣传。快递面单上发布虚假二维码广告，诱导消费者扫码，侵犯消费者的知情权和选择权，其行为已涉嫌欺诈；诱导消费者填写个人信息的，侵犯了消费者个人信息依法受保护的权利，主管部门可对其处罚。

对此，部分快递公司客服表示，因为这些广告不是快递公司的广告，也不是快递公司发布的，所以即便消费者遇到了问题，快递公司方面也无法为其解决。

最后，消保委建议：快递单广告发布者应停止以“福利”为噱头忽悠消费者，快递公司有义务和责任对自己“阵地”上的内容进行审核，确保快递单上印制的内容不侵犯消费者合法权益，否则就要承担相应的法律责任。消费者看到这类广告后要谨慎，不要轻易扫码。