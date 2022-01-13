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微信Mac版正在灰度测试视频号网页入口

2022-01-13 09:42 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 1月13日 消息:据亿邦动力报道，微信Mac版本开始灰度测试视频号网页入口，点击Mac版微信的边栏视频号按钮即可进入查看。

根据内测页面显示，该视频号网页内含直播、知识、体育、音乐、影视综艺、旅行风景等 10 个垂类，点击任意内容进入，即可在电脑端查看竖版视频号视频。

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这对于用户来说，以后不仅可以在电脑端上刷朋友圈，还可以刷视频了。你期待这个功能吗？

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