微信Mac版正在灰度测试视频号网页入口

有些人认为视频号已经很好、还会更好，而有些人认为视频号从来就没好过...在过去十二个月内，我至少有20个微信好友开通了视频号；我在朋友圈每天能刷到十几条视频号状态...大家只是在微信里偶尔观看视频号内容，很少有人养成“刷视频号”的习惯...而此时此刻，视频号离这个目标还有较大差距，仍需在激励机制、内容引导等维度加大投入力度，才可迎头赶上......