王者荣耀1月12日更新维护公告 1.12关羽武圣皮肤返场

文章目录 张飞

王者荣耀在1月12日开启了更新维护，此次的更新内容不是特别多，还有关羽武圣皮肤的返场，下面就来为大家详细的介绍一下。

亲爱的召唤师:

我们计划在2022年1月12日8:30-9:30对全服进行不停机更新。

【更新时间】1月12日8:30-9:30

【更新方式】不停机更新

由于此次为不停机更新，维护完毕后即可正常进入【维护期间会有短暂入口维护的情况】;

维护时已经登入游戏的召唤师不受任何影响。

【更新范围】全服

本次更新大小安卓约48MB，iOS约45MB，建议您在wifi环境下进行更新操作。

【更新内容】

活动相关

关羽-武圣返场!完成英雄挑战得英雄及全新荣耀播报!

英雄挑战开启，拓展英雄池赢好礼!

新一期绝悟试炼携黄忠、杨玉环新关卡来袭!完成相应挑战领取福袋即可兑换英雄、福运绵绵荣耀播报等好礼!

兑换活动详情:

兑换活动时间:1月12日更新后-1月18日23:59

绝悟试炼英雄宝箱:打开宝箱后可选择以下奖励之一:杨玉环、黄忠、哪吒、英雄碎片*5

福运绵绵荣耀播报

收集活动详情:

①绝悟挑战

通过绝悟挑战活动总共可获得福袋*20

活动时间:1月12日更新后-1月18日23:59

②每日登录

活动时间:1月12日更新后-1月18日23:59

对局模式:5V5匹配、排位、娱乐模式、5V5人机模式、全民电竞模式

通过每日登录总共可获得福袋*14

③周末挑战

活动时间:1月14日00:00-1月16日23:59

对局模式:5V5匹配、排位、娱乐模式、5V5人机模式、全民电竞模式

通过周末挑战活动总共可获得福袋*4

应援挑战者杯得好礼

王者荣耀2021挑战者杯总决赛将在1月15日开战，登录领取应援道具可预测总决赛冠军、总决赛MVP，参与活动得好礼!

兑换活动详情:

兑换活动时间:1月12日更新后-1月14日23:59

收集活动详情:

收集活动时间:1月12日更新后-1月18日23:59

关羽-武圣返场

活动时间:1月14日0:00~1月20日23:59

返场价格:1788点券

关羽-武圣返场!活动期间拥有即可得皮肤专属动作-青龙吟!

每日充值活动

活动时间:1月14日0:00~1月17日23:59

皮肤碎片&积分自选礼盒:打开礼包可任意选择以下奖励之一:荣耀积分*10或皮肤碎片*1

新赛季超值礼包:打开礼包可任意选择以下奖励之一:铭文碎片*600、战令币*40、战令经验*2000

新赛季豪华礼包:打开礼包可任意选择以下奖励之一:铭文碎片*600、战令币*80、战令经验*4000、紫星币*5

回城特效礼包:打开后必得400铭文碎片，可额外随机获得回城特效:牛运亨通回城特效、金鼠送福回城特效其中之一。重复获得的回城特效会转换为90钻石。

头像框礼包

打开后可随机获得以下奖励之一:速度先锋头像框、韩小信头像框、牡丹仙鹤头像框、上分大吉头像框、双倍金币卡:1日、双倍经验卡:1日、铭文碎片*158/128/88/58。

上架时间:1月14日0:00~1月17日23:59

价格:600金币

概率公示:

天下无双礼包

购买红蓝对决（1日），可额外随机获得以下之一:吕布专属击败和回城特效-天下无双、吕布、圣诞狂欢、末日机甲、皮肤碎片*2、荣耀积分*20、新品皮肤抽奖券*1。累计150次必得全部局内特效。

上架时间:1月15日0:00~1月18日23:59

价格:20点券

限购150个

概率公示:

霓裳戎装礼包

购买红蓝对决（1日），可额外随机获得以下之一:花木兰专属击败、回城和拖尾特效-霓裳戎装、花木兰、水晶猎龙者、冠军飞将、荣耀积分*20、皮肤碎片*2、新品皮肤抽奖券*1。累计225次必得全部局内特效。

上架时间:1月15日0:00~1月18日23:59

价格:20点券

限购225个

概率公示:

两大皮肤秘宝

上架时间:1月15日0:00-1月18日23:59

超值皮肤秘宝:

购买红蓝对决（1日），可额外随机获得以下之一:逐浪之夏、缤纷独角兽、白执事、鲤鱼之梦、秩序猎龙将、美梦成真、荣耀积分*20、新品皮肤抽奖券*1、皮肤碎片*2。

价格:20点券

每日限购200个

概率公示:

优选皮肤秘宝:

购买酷炫机甲（1日），可额外随机获得以下之一:黄金射手座、冠军飞将、青蛇、黄金分割率、荣耀积分*50、积分夺宝抵用券*1、皮肤碎片*5。

价格:50点券

每日限购100个

概率公示:

夺宝更新

更新时间:1月12日更新后

积分夺宝奖池更新:吕布、司马懿替换为李白、宫本武藏

钻石夺宝奖池更新:梦奇、张飞、夏侯惇、时尚教父（3天）替换为大乔、鲁班七号、庄周、龙域领主(3天)

版本相关

王者峡谷

（一）暗影先锋

各位召唤师，在新版本中我们新增了10分钟后击败暗影主宰可以召唤暗影先锋的设计

设计的初衷是希望进入后期对抗后，战场能够有更明确的阶段体验，控龙方能有更有效的推进手段。同时也能更好的引导双方聚集和对抗。

在实际外网的体验中，我们发现暗影先锋的数值强度略微有些超标，也给大家带来一些对抗上的不适感，所以这次会对暗影先锋的血量进行一定下调，同时匹配血量下调，暗影先锋的体型也会对应缩小一些。

同时也修复了一些暗影先锋相关的bug。

-血量:15000→12000

-法术防御:400→200

-暗影先锋体型进行一定缩小

-暗影先锋血条优化

-修复暗影之径在特定情况下清掉三路兵线的问题;

-修复部分情况下召唤出2条暗影先锋的问题;

英雄调整

张飞

各位召唤师，经过与玩家比较长时间的共创、以及多个版本的体验和测试后，这个版本我们在峡谷中尝试为达摩和张飞添加了专精装，以丰富这两位英雄的玩法，给玩家带来更好的体验。 上线后，达摩专精装的强度以及胜率比较平稳。 但是因为是初次尝试这种调整方式，我们发现张飞虽然整体强度处于合理区间，但在对抗路的表现有些过于强势，并给部分玩家造成了不好的对抗体验。 专精装的初衷是为玩家提供选择，而不是形成最优解，所以我们会对张飞的专精装进行一次调整，以避免他在对抗路过于强势的情况，同时补充一些团队作用，以拉平各分路下的强度，成为真正的选择。 后续，我们会密切关注专精装带来的平衡变化，并将平衡调整方式局限在专精装范围内，而不会去影响英雄本身。也会坚持为玩家提供选择的初衷，维持专精装与非专精装状态下英雄胜率的平衡。

出专精后二技能:持续伤害:60（+12/Lv）(+0.1Ad) →50(+12/Lv)(+0.04Ad)

出专精后二技能:持续伤害间隔:0.5秒 →1秒

震军虎啸:

被动-力量进阶:持续时间:3秒 →5秒

价格:2060→2000

技能描述优化

我们将持续优化技能描述，使得更易于阅读和理解英雄机制

新增训练营英雄视频教学功能

训练营选将阶段及训练营局内新增英雄视频教学功能，玩家可以在选将阶段及训练局内观看英雄教学视频，帮助玩家练习英雄。当前已上线视频教学的英雄:马可波罗、蔡文姬、猪八戒、孙悟空、弈星、镜、澜、虞姬、夏侯惇、云缨。

问题修复

修复了赵云-淬星耀世被嫦娥1技能命中后特效异常问题;

修复了嬴政-摇滚巨星局外背景异常问题;

修复了李白-经典皮肤展示界面背景异常问题;

修复了安琪拉-心灵骇客局外头发颜色异常及局内死亡特效异常问题;

修复了杨戬-天秀·启明皮肤一技能标记特效丢失的问题;

修复了墨子一二技能连招时偶现二技能释放失败的问题;

修复了极端情况下会召唤出两条暗影先锋的异常问题;

修复了部分玩家偶现铭文无法装配的问题;

修复了赛年时间展示错误的问题;

修复了日常任务文本签名错误的问题;

修复了人机闯关、实战模拟模式中快速的暗影先锋，先锋之径未出现的问题;

修复了部分安卓机型偶现组队后蓝牙设备无声音的问题;

修复了游戏中接听微信电话异常挂断的问题;

修复了静音模式设备切后台出现游戏声音的问题;

修复了组队推荐的好友偶现昵称异常的问题;

修复了进入组队房间段位显示异常的问题;

修复了锁敌头像开启后不会显示敌方英雄小头像的问题;

修复了英雄展示页面点击英雄调整、王者音乐按键跳转异常的问题;

修复了部分iOS机型偶现铭文切页点击背包无响应的问题;

修复了BP模式偶现游戏卡死无响应的问题;

修复了涂鸦道具获取后背包内无图标的问题;

修复了王者模拟战天元赛天元币结算异常的问题;

修复了当敌方拥有暴君buff时，所触发的闪电链特效在我方视野下显示异常的问题;

修复结算界面英雄战力变化丢失的问题;

修复每日任务实战模拟无法完成金银牌任务的异常;

优化了雅典娜的技能衔接手感，修复连招时偶现点击技能后无法释放的问题;