绝地求生维护到1月12日的几点 1.12吃鸡最新更新维护公告

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绝地求生这款游戏的正式服在1月12日还在维护当中，此次的更新时间非常的久，所以是需要等到最早1月12日的下午5点才可以玩，也有可能延迟到6点，所以下面就来为大家分享一下此次的绝地求生更新维护公告。

【绝地求生正式服维护公告】

各位玩家大家好，

我们将在北京时间1月11日（星期二）凌晨2:00开始正式服的停机维护。

- 维护开始时间:北京时间1月11日（星期二）凌晨2:00(预计维护时长39小时)

到1月12日的傍晚6点更新结束。

- 维护内容:

1. 优化服务器，进行PUBG游戏本体免费的准备工作

2.更新 【PC】第15赛季第2轮更新公告中提到的各项内容

维护结束后，请各位玩家重新启动steam客户端获取更新。

注:开服时间可能会根据具体情况进行调整。如果开服时间发生变化的话，我们将会及时进行公告。由此带来的不便还请大家谅解。

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各位玩家大家好！

欢迎收看本期更新公告。

PUBG游戏本体免费

为了邂逅更多的玩家，让更多人体验到PUBG独有的战术竞技玩法，我们曾经先后登陆了多个平台。而现在，我们打算通过游戏本体免费来进一步扩大玩家群体、提高游戏匹配速度，为大家提供与更多对手相遇的机会。在游戏本体免费后，游戏中将会增设“绝地求生豪华版用户”权限，各位老玩家们也将直接升级为豪华版用户。此外，我们还会向老玩家们赠送包含了各种奖励的游戏本体免费纪念礼包，以此表示对大家的感谢之情。

我们期待游戏本体免费后能有更多玩家融入PUBG的大家庭，并希望与大家一起分享PUBG专属的战术竞技体验。如果您想了解游戏本体免费的更多详情的话，敬请查看游戏本体免费公告！

正式服维护日程

由于游戏本体免费的缘故，我们须要进行各平台的商城价格变更、老玩家奖励发放等一系列工作，因此本次正式服维护的时长可能会比平时来得更久一些。而在正式服维护开始时，测试服也将随之关闭。此外在第 15 赛季第 2 轮更新中，PC平台和主机平台将会同时进行游戏本体免费的转换工作，望大家参考。

游戏本体免费开始时间： 2022 年 1 月 12 日正式服维护结束时

服务器维护时间 北京时间 2022 年 1 月 11 日凌晨 2 点 –2022 年 1 月 12 日维护结束时



※ 此公告中提到的各项新功能和更新事项可能会由于BUG、游戏内问题、社区论坛反馈等原因进行修改或取消。如果更新内容出现变动的话，我们将会及时通知大家。

新功能：战术装备

为了给玩家们提供更多游戏内的选择，这一次我们决定跳出纯枪战玩法的桎梏，为大家带来几款新类型的道具 – 战术装备。

战术装备会装在玩家的主武器栏中。我们期待今后大家能利用这类道具制定出更具创意性的长期战略。

战术道具：无人机

无人机是一种可供玩家操纵的战术装备，玩家可以利用它在低风险状态下飞往远处查看敌人位置或拾取道具。

无人机会在普通比赛、自定义比赛、沙盒模式的所有地图和训练场中刷新。

装备无人机后，玩家将会掏出无人机控制器。

玩家可以使用无人机控制器来切换到无人机视角。 切换到无人机视角后，无人机会飞到空中。 无人机在飞行期间会产生噪音，并发出闪烁的灯光。 玩家可以在大地图和小地图上看到起飞状态下的无人机图标。 切换到无人机视角后，玩家的角色将无法移动。 从无人机视角切换回玩家视角后，无人机将会停在当前位置。

玩家可以将飞行中的无人机召回。 发出召回指令后，无人机会开始沿直线朝玩家飞回。须要注意的是，无人机并不会飞向玩家角色，而是会飞向玩家发出召回指令时所在的位置。 在召回过程中，如果玩家再次使用召回功能的话，召回指令将会被取消。 在召回过程中，无人机不会避开障碍物，也无法穿过物体。

无人机的最大使用半径为 300 米，玩家可以在该范围内自由操纵无人机。 当无人机距离最大使用距离不足 90 米时，屏幕中将会显示出警告消息，并出现画面撕裂的现象。 超出最大使用半径后，玩家将会失去对无人机的控制；而无人机也会因失去控制而掉到地上损坏。 在该情况下，玩家必须手动回收无人机并进行修理后才能再次进行使用。

无人机拥有自己的血量值，并会受到下列各种因素的伤害： 枪械 爆炸物 火 水 超出使用半径 载具撞击

血量值降为 0 后，无人机会掉到地上并损坏。 在该情况下，玩家必须手动回收无人机并进行修理后才能再次进行使用。

在无人机视角下，玩家可以操纵无人机拾取一件道具。 例：一捆绷带（ 5 个）只会被视为一件道具。 无人机无法拾取补给箱、战利品盒子和车厢内的道具。 在无人机视角下，玩家可以随时丢弃无人机当前持有的道具。 玩家可以通过召回无人机来取得无人机持有的道具。

在无人机视角下，玩家可以像平时一样使用标记功能。 该状态下的标记与常规状态下的标记没有区别。



战术装备：应急处理装备

和无人机一样，应急处理装备也是战术装备的一种。装备该道具后，玩家将可以对队友进行治疗，而且治疗和救援的效率会得到提高。只要使用得当，就能帮助小队在危急状况下转危为安。

应急处理装备会在普通比赛、自定义比赛、沙盒模式的所有地图和训练场中刷新。 应急处理装备必定会和 2 捆绷带（ 10 个）一起刷新。

当武器栏中装有应急处理装备时，就算玩家没有手持应急处理装备也会获得各种被动效果。 使用医疗箱、急救包、绷带所需的时间变为 3 秒。 救援队友所需的时间变为 3 秒。 治疗自己或队友时，玩家的移动速度会变得比常规治疗时更快。 使用绷带和急救包可以将血量恢复到100%。 使用医疗箱后可以获得100%的能量值。

装备应急处理装备后，玩家可以对受伤的队友进行治疗。 用应急处理装备进行治疗时，玩家会消耗物品栏中的治疗道具。 装备应急处理装备后，屏幕下方的的射击模式标志将会变为可使用的治疗道具标志。 装备应急处理装备后，屏幕中会显示出玩家当前选中的治疗物品的持有数量。

当玩家位于蓝圈外时，应急处理装备的功能会受到以下限制： 不会触发治疗强化效果。（但依然可以治疗队友） 救援队友所需的时间不会缩短。



新模式：教学模式

随着游戏本体的免费，我们也在游戏内新增了 2 个教学模式，来帮助新手玩家们提前熟悉游戏、感受乐趣。此外，各位久疏战阵的回归玩家们也可以通过教学模式来进行“复健”，唤醒自己尘封已久的战斗本能。

教程1：基础训练

该模式共分为五个阶段，玩家可以在这里对游戏的基础操作进行熟悉。 基本的角色移动 枪械的拾取和射击方式 投掷武器的拾取和投掷方式 使用治疗物品 救援倒地队友

玩过 1 次该模式后，新玩家和回归玩家们就可以进行下一阶段教学 – AI训练赛了。

如果老玩家们觉得需要练习的话，也可以自由地通过“训练场”分页来进入该模式。

教程2：AI训练赛

通过对战 99 名AI来实地学习战术竞技游戏玩法的教学模式。

地图：艾伦格

视角：仅支持第三人称

在该模式中，画面上方会持续出现提示消息，以告知玩家在各种情况、各个阶段时须要做些什么。

只要达成下列两个条件中的任意一个，玩家就可以完成该模式的训练： 进行 10 场AI训练赛（每场比赛必须达到一定时长才能作数） 比赛场次达到 10 场之前完成所有训练任务（玩家可以在游戏模式选择画面和系统菜单中查看任务列表）

老玩家们也可以自由参加该模式，但每个账号最多只能参加 10 场该模式的比赛。 PUBG的魅力在于让玩家在各种情况下与敌人展开心理和战术上的博弈。因此我们觉得比起AI训练赛，与其他玩家一起组队进行游戏才能更好地体验到绝地求生的真正乐趣。而且从数量上来看， 10 场训练赛应该足以给玩家们提供充分的练习机会了。因此我们最终决定将AI训练赛的参加次数上限设为 10 次。

提前完成该模式的训练任务后，新玩家和回归玩家们仍然可以继续参加该模式，直到参加次数（ 10 次）用完为止。

AI训练赛的相关注意事项： AI训练赛的结果不会体现到战绩中（不计入数据统计，不保存比赛记录和回放） 玩家无法通过AI训练赛获得奖牌、生存熟练度和武器熟练度。 玩家无法通过AI训练赛完成通行证任务。 玩家无法通过AI训练赛完成活动任务。 在AI训练赛中取得的淘汰数不会被算入战场痕迹记数中。 玩家无法通过AI训练赛获得BP奖励。 玩家无法通过AI训练赛获得经验值奖励。 自定义比赛中不会添加AI训练赛模式。



新玩家和回归玩家们必须将以上两个教程全部完成后才能参加其他游戏模式。（但在组队状态下，玩家可以直接参加普通比赛。）

大厅教学任务

除了上述内容外，我们还为完成了基础训练和AI训练赛的玩家们准备了额外的任务，以帮助他们更好地熟悉游戏。

玩家可以在活动页面中对教学任务和任务进度进行确认。

玩家会自动收到教学任务。（无须另外接受）

完成任务后，玩家可以获得各种奖励。 当玩家领取了所有任务奖励后，任务列表将会消失。

每个账号只能完成 1 次大厅教学任务，也只能领取 1 次大厅教学任务奖励。

训练场

我们根据大家给出的反馈对训练场进行了一轮优化，以提高大家使用训练场时的练习效率。

训练小助手

长期以来，玩家们在训练场中进行练习前都须要亲自去寻找和拾取自己想使用的枪械、配件和弹药。而如果想使用多种枪械的话，玩家就只能长期待在枪械刷新地点附近进行练习。

为了改善对该情况，我们特地为训练场添加了“训练小助手”功能。有了它的帮助，今后玩家们就可以随时随地刷新自己想要的武器或道具了！

玩家可以通过按下《 ， 》键（逗号键）来打开训练小助手。

玩家最多可以进行 200 次刷新。 在训练小助手中，刷新任何道具都会被视为 1 次刷新。 例：刷新枪械弹药时，有的弹药道具每次会刷新 30 发弹药。但系统只会将这 30 发弹药视为 1 次刷新。 玩家无法刷新载具和部分投掷武器。

今后玩家可以直接在训练小助手中调整灵敏度了（无须进入“设置”页面）。

添加室内射击训练场

之前由于缺乏练习手段的缘故，许多玩家在进行压枪、瞄准练习时都只能对着墙壁射击。为了方便大家的训练，我们在游戏中新增了室内射击训练场。在这里玩家可以不受任何妨碍，尽情地进行练习。

玩家可以通过训练场中的射击训练场房门进入室内射击训练场。

就算多名玩家同时打开室内射击训练场的门，大家也会分别进入各自的私人训练场（就像进入了平行时空一样~）。

玩家可以使用标靶前方的按键来调整标靶距离，或者对标靶进行重置。

射击地点的左侧安装了两个显示屏。玩家可以通过下方的显示屏查看自己的着弹点分布情况，通过上方的显示屏确认自己的得分。 上方显示屏的得分显示方式：击中标靶的子弹个数 / 命中标靶中圆环内部的概率

如果玩家命中了标靶以外区域的话，计算得分时将不会算上该次射击。

优化标靶

此外，我们还对训练场中摆放的标靶进行了优化。

训练场中新增了会各种移动的移动型标靶。 标靶的移动速度和移动方向是随机的。

室内射击训练场中新增了会随机升起的“探头型”标靶。 探头型标靶共有 18 个，每次只会随机升起其中的 2 个。 当玩家击中一个标靶时，另一个标靶就会随机升起。



降低训练场中其他玩家发出的音量

由于一个训练场总会有多名玩家同时使用的缘故，玩家在训练过程中难免会被一些自己不想听到的音效所干扰。为了防止该问题的发生，我们在训练场中加入了一个音量降低功能，以降低其他玩家产生的各种音量。

该功能会降低其他玩家发出的开火、移动、载具行驶、喇叭等音效的音量。

该功能会自动启用，玩家无法将其关闭。

目前该功能只会降低对训练造成妨碍的其他玩家的音效，此外仍有部分音效的音量不会受到该功能的影响。今后我们将会继续对该功能进行逐步优化。

在训练场中添加迫击炮

训练场中新增了迫击炮和迫击炮弹。

动作队列

本次更新中，游戏中还新增了动作队列功能。启用该功能后，如果玩家在上一个动作结束前按住下一个动作对应的按键的话，就可以在上一个动作结束后立刻开始下一个动作。举个例子，如果玩家在换弹期间按住开火键的话，就会在换弹结束后立刻开火。

除此之外，其他多种操作也都支持使用动作队列。我们希望将该功能应用到更多的情况下，并对广大玩家们的反馈进行持续跟进，争取进一步对游戏操作的弹性和连贯性进行优化。

游戏内新增了包括开火、使用物品栏、使用道具和移动、投掷等操作在内的各种动作队列。

如果玩家在执行上一个动作的过程中长按某个按键的话，该按键所对应的动作就会被加入待机队列中，并在上一个动作结束后触发。

玩家可以在设置中开启该功能。 开关选项位于“设置”页面的“游戏玩法”分页 - “功能”栏中。



Win94、VSS优化

Win94

除了各种新功能外，我们还为Win94 的老粉丝们带来了一个好消息。

由于之前只搭载了一种默认倍镜的缘故，Win94 在难以开镜瞄准的近距离交战中经常发挥不佳。在本次更新中，我们为Win94 带来了瞄准镜切换功能。今后Win94 将可以重新使用机械瞄具进行瞄准了。

Win94 换上了翻转型瞄准镜，今后玩家使用Win94 时可以在倍镜和机械瞄具之间进行切换了。

两种瞄准镜都是默认搭载在Win94 上的，Win94 并没有添加瞄准镜的配件栏。

VSS

无独有偶，VSS也在本次更新中迎来了优化。

由于VSS上搭载了3. 5 倍镜的缘故，玩家在开镜状态下只能使用这种独特的倍镜进行瞄准，而无法为VSS装备其他的瞄准镜。因此VSS虽然可以在近距离交战中发挥作用，但在近战状态下开镜瞄准却会较为不便。为此，我们也对VSS进行了优化，降低了它在近距离交战中的使用难度。希望这项改动可以提高这把枪械的实用性。

今后VSS上可以装备侧面瞄具了。

场景

移除PGC主题装饰

随着赛事的落幕，我们也对第 14 赛季第 2 轮更新时添加到场景中的各种2021 PGC主题装饰进行了移除。

移除了电子屏和涂鸦。

移除了运输机上挂着的旗帜。

移除了2021 PGC加载画面。

移除了赛事直播画面。

移除可可朋友圣诞主题装饰

除了PGC外，可可朋友主题装饰和圣诞节主题装饰也将在本次更新后移除。

注：圣诞节专属天气本来是只在可可朋友联名活动期间提供的限时天气。但在收到各大社区论坛的反馈后，我们决定继续保留该天气，并降低该天气的出现概率。

移除了可可朋友的主题雕像。

电子屏中显示的图片已经改回了原来的样子。

维寒迪的小地图已经变回了原来的样子。

圣诞节主题装饰已被移除。

倒地状态的平衡性调整

您是否也碰到过刚被敌人击倒就随即遭到淘汰的情况呢？特别是在比赛前期认真搜集完物资后，如果一进入战斗就领到“倒地+淘汰”套餐的话，难免会让人丧失斗志。对此，我们打算通过本次的倒地状态平衡性调整来减少倒地后某些情况的出现频率。

延长了进入倒地状态时的保护时间。 延长了倒地动作的持续时间，将倒地时的免伤时间从 1 秒延长到了1. 5 秒。

调整了倒地状态下血量耗尽所需的时间。 第 1 次倒地： 83 秒 →90 秒 第 2 次倒地： 25 秒 →30 秒 第 3 次倒地： 13 秒 →20 秒 第 4 次倒地： 9 秒 →10 秒 第 5 次倒地： 7 秒 →7 秒（无变化） 第 6 次倒地： 5 秒（新增） 第 7 次倒地： 4 秒（新增） 第 8 次倒地： 3 秒（新增） 第 9 次倒地： 2 秒（新增）

倒地状态下的移动速度提高了10%。 水中倒地状态下的移动速度没有变化。

倒地状态下受到的手榴弹伤害减少了20%。

今后在倒地状态下，玩家会获得 3 级防具的伤害减免效果。（就算玩家没有穿着任何防具）

狙击步枪（包括Win94）和十字弩不会受到倒地状态伤害减免效果的影响，而且攻击倒地的敌人时伤害还会提高。 狙击步枪：提高35% 十字弩：提高12.5% 用狙击步枪或十字弩攻击倒地的玩家时，会和之前一样根据该玩家的防具穿着情况来计算伤害。

此外其他所有武器造成的伤害都没有变化。

便捷性优化

标记功能

原本的标记系统也在本期更新中获得了新的功能。今后当玩家进行标记后，队友将可以直接在视野中看到该标记。我们希望通过该功能来提高队友之间交流的速度和准确性。

该功能在单排、双排、四排模式中都可以使用。

在竞技比赛和电竞模式中无法使用。

标记功能的使用方法如下：

方法1：将准星对准要标记的地点后按下鼠标滚轮键

方法2：打开地图后用鼠标右键点击要标记的地点（或者对准要标记的地点后按下Insert键）。

标记的图标共分为以下三种： 载具 位置 此外的所有道具



删除标记的方法如下：

每名玩家只能设置一个标记。

对新的地点进行标记后，之前的标记将会被删除。

设置战术地图标记后，之前的标记将会被删除。

按下Delete键后，所有标记都会被删除。 按下Delete键删除标记后，进行标记时产生的无线电讯息仍会保留在聊天窗中。



小地图优化

我们还对小地图进行了质量优化，以便玩家们能更加直观地识别出各种地形。

小地图中的地形细节也得到了加强，今后玩家们可以更轻松地识别出各种崎岖地形了。此外我们还对地图中的桥梁进行了调整，将其改成了与马路相同的画风。

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大厅更新

UI/UX 2.0

本次更新中，游戏大厅的UI和用户体验得到了大规模改版。我们希望通过大幅度优化实用性与视觉效果来唤起老玩家们的新鲜感，并为新玩家们带来完成度更高的视效体验。

大厅UI改版

从抢先体验版本时期延续至今的大厅也在本次更新中得到了改版。在减少粗糙、残破的反乌托邦式设计感的同时，用低饱和度的绿色和沙黄色配合细腻且若隐若现的点阵贴图打造出了具有现代感的视觉效果。

大厅菜单 将原本靠左排列的菜单改为了居中排列，以最大程度地缩短玩家切换页面时的鼠标移动路线。 将非常驻页面（“电竞”分页等）与常驻页面的菜单区域进行了划分。 对G-coin、BP等货币的显示区域进行了移动，使屏幕顶端成为了切换页面专用的空间。

匹配设置 为了让玩家们能更快速地切换自己喜欢的模式进行游戏，我们对游戏模式的选择方式进行了优化。今后游戏模式选项将会直接显示在大厅中，玩家在选择模式时可以不用再打开弹窗进行操作了。 当然如果您愿意的话，今后也可以继续使用弹窗来选择模式。而且今后弹窗中将会显示出更多的地图详情。

新闻页面 / 更新日志区域

大厅右上角新增了新闻页面的预览弹窗功能。

今后新闻页面最右端的社区、活动新闻的排版将会随着新闻个数的不同而改变。

为方便玩家们进入社区论坛，该区域中新增了一个前往社交平台（或社区论坛）的快捷键。

今后玩家们可以直接在大厅中查看更新日志了。

除了上面这些技术方面的改动外，大家还可以在通知中心、商店、角色创建页面、藏匿处、主机端系统菜单等游戏外区域和设置、玩家举报弹窗、游戏内窗口等游戏内界面中发现我们进行的各项改动。

商店

今后在新道具上架后的 5 天内，“物品”页面左侧的分类中将会显示出各类新道具的数量。 在该时段内，就算玩家已经查看过新道具了，数量提示也不会消失。

套装道具栏得到了优化，今后套装道具栏中将会显示出套装部件的实际图标。

今后当某件道具的销售时间剩下 1 周时，该道具的道具栏将会变色；当道具销售时间剩下不到 24 小时时，该道具栏将会出现高光特效。

便捷性优化

“比赛记录”页面改版

经过分析后，我们发现目前游戏中的“生存”分页使用率并不高。为此我们对相关页面进行了简化，以提高玩家们使用时的便捷性。

改版后的“比赛报告”页面

移除了“生存”分页。

今后玩家获得的生存熟练度经验值总量将会分为四个分类进行显示。 战斗、生存、道具拾取、道具使用



竞技比赛短信验证系统改版

自从引入短信验证功能后，每位玩家在进行竞技比赛前都必须先完成短信验证。但之前每个手机号码都只能为一个账号进行验证，这多少会给拥有多个账号的玩家造成不便。为了优化该问题，我们决定对验证机制进行修改，允许玩家们使用一个手机号码为多个账号进行短信验证。但和之前一样，一旦某个账号受到了永久封禁制裁的话，该账号验证时使用的手机号也将无法再用来进行短信验证。

设置

为了给新玩家们提供便利，我们对设置中部分选项的默认值进行了修改。

该改动只会对之前从未运行过PUBG的新玩家生效。

大厅主题

主大厅的背景变更为了机舱内部的场景。

主大厅中更换了新的背景音乐。 玩家可以在“设置”中对背景音乐进行更换。

其他大厅（竞技比赛等）中不会使用该主题。

藏匿处

今后碎片商店中会出售聚合物。

修改了成长型武器皮肤的武器等级显示方式。

对武器预览界面中的光照进行了优化。

停止提供Xbox云游戏服务

和之前在游戏本体免费公告中介绍过的一样，随着PUBG游戏本体免费时代的到来，我们将会把PUBG从Xbox 游戏通行证（Xbox Game Pass）服务中移除。今后Xbox 游戏通行证订阅者专属的Xbox云游戏（Xbox Cloud Gaming）服务中将不再包含PUBG。在此我们也要向通过Xbox云游戏服务游玩PUBG的玩家们表达最诚挚的谢意，感谢大家这段时间以来对PUBG的喜爱与支持。

已知问题

组队邀请消息

为了对功能进行优化，我们先暂时移除了组队邀请消息中查看对方简介的按键。等优化工作结束后，我们将会重新添加该功能，并通过更新公告向大家进行说明。

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BUG修复

游戏性

修复了在趴下状态下，当玩家在能量道具或治疗道具使用期间将视角旋转到角色腿部后取消使用道具（或者道具刚好使用完毕）时，角色的动作会变得不自然的问题。

修复了游戏中无法正常使用组合键Ctrl + V的问题。

修复了在竞技比赛中，第 4 阶段、第 8 阶段的安全区会刷在水中的问题。

修复了当波特尔车厢中的行李产生阴影时，该行李将会整个变成黑色的问题。

修复了用合作伙伴账号创建自定义比赛房间后，比赛设置中的“沙盒模式”选项会变为“关闭”的问题。

修复了使用投掷武器后立刻切换主武器进行射击、开镜、换弹等操作时，角色的肢体动作会变得扭曲的问题。

修复了观战过程中在多名装备了动态名牌的玩家之间快速进行切换时游戏会发生崩溃的问题。

修复了把枪械的弹匣配件从扩容弹匣换成加长快速弹匣时，该枪械的装弹数量会变成无配件状态下的最大装弹数量的问题。

修复了泰戈地图复活赛蓝圈的动画会出现卡顿，导致缩圈过程看起来不流畅的问题。

修复了坐在载具上进行换弹时，如果玩家把正在换弹的枪械丢掉的话，角色将会一直保持持枪姿势不变的问题。

修复了玩家可以利用载具在不开门的情况下拿到泰戈密室内道具的问题。

修复了当玩家在反复蹲下、站起的过程中使用投掷武器后切换枪械开镜时，准星会不自然地进行摇晃的问题。

修复了用PGC 2021 群雄逐鹿 - Beryl M762 进行射击时，枪管会不自然地前后移动的问题。

修复了在竞技比赛的泰戈地图中，补给箱内会刷新C4 或蓝圈手榴弹的问题。

场景

对与米拉玛地图有关的碰撞体、贴图、稳定性等问题进行了修复。

道具与皮肤

※ 穿模BUG：两个物体相交时一个物体会被另一个物体所遮挡的问题