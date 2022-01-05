特斯拉内华达工厂开始使用回收电池零件

站长之家(ChinaZ.com) 1月5日 消息:1月4日，松下宣布Redwood Materials将开始为内华达的工厂提供的电池生产的铜箔。在CES展会上，松下能源北美总裁艾伦斯旺最迟表示，“我们共同努力建立国内电池循环供应链是实现电动汽车必须塑造一个更加可持续的世界的全部机会的重要一步”。

前特斯拉首席技术官JB Straubel 创立的 Redwood Materials 将向松下供应由回收材料制成的铜箔。该公司从废弃的电子产品（如手机电池、笔记本电脑、电动工具，甚至踏板车和电动自行车）中回收钴、镍和锂等材料。

在电池生产方面，铜箔是电池正极或负极的重要组成部分。阳极通常由铜箔制成并涂有石墨。 2021 年 9 月，Redwood Materials宣布计划生产可持续电池材料，特别是阳极铜箔和阴极活性材料。阴极将是电池的正极。

Redwood透露，它最近在内华达州超级工厂附近购买了 100 英亩的土地。 Straubel 的公司计划建造一座价值 20 亿美元的工厂。 Redwood 的目标是到 2025 年为 100 万辆电动汽车每年生产 100GWh 的正极活性材料和负极箔。 与松下的交易表明，特斯拉汽车将成为首批使用 Redwood 正极和负极材料的汽车之一，而福特汽车则制造了2021 年 9 月 22 日与 Straubel 的公司合作。

Redwood将于今年上半年开始生产铜箔，并将于2022年底开始向松下供应负极材料。