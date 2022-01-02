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2021支付宝年度账单发布

2022-01-02 09:19 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）1月2日 消息:昨日晚间，支付宝年度账单“2021一点回忆”正式发布，用户可以在支付宝搜索“年账单”“2021年账单”或者“年度账单”进行查收。

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在查看年度账单前，用户需输入支付密码。

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用户可以在支付宝年账单中了解到“使用支付宝的年数”“习惯使用的小程序”“与几个小店老板相逢”“共走的步数”“点外卖以及快递的查看数”“蚂蚁森林产生能量的克数”等等。

QQ截图20220102093955.jpg

最后，用户可以查看今年的收支分析，并获得新年建议。

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