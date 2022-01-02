2021支付宝年度账单发布

不知不觉，2021年已经走到最后一个月，每当这时，年度账单都会成为各大社交圈的主角。微信、支付宝记录着我们的日常收入与支出，京东、淘宝记录着我们一年网购的吃穿用度。而对于弱电人来说，河姆渡（专注智能建筑、智能家居、智慧城市的产业互联网平台）则记录着这一年工作。2021年，你在哪里，参加了哪些项目？其中有哪些难忘的人和事？账单里的每一次采购，都承载着我们对一个个项目的回忆。2021年，您在河姆渡购买了哪些产品和