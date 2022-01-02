2021支付宝年度账单发布

站长之家（ChinaZ.com）1月2日 消息:昨日晚间，支付宝年度账单“2021一点回忆”正式发布，用户可以在支付宝搜索“年账单”“2021年账单”或者“年度账单”进行查收。
在查看年度账单前，用户需输入支付密码。
用户可以在支付宝年账单中了解到“使用支付宝的年数”“习惯使用的小程序”“与几个小店老板相逢”“共走的步数”“点外卖以及快递的查看数”“蚂蚁森林产生能量的克数”等等。
最后，用户可以查看今年的收支分析，并获得新年建议。
站长之家（ChinaZ.com）1月2日 消息:昨日晚间，支付宝年度账单“2021一点回忆”正式发布，用户可以在支付宝搜索“年账单”“2021年账单”或者“年度账单”进行查收。
在查看年度账单前，用户需输入支付密码。
用户可以在支付宝年账单中了解到“使用支付宝的年数”“习惯使用的小程序”“与几个小店老板相逢”“共走的步数”“点外卖以及快递的查看数”“蚂蚁森林产生能量的克数”等等。
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1月1日消息，支付宝2021年度账单终于来了，快来看看你花了多少钱吧。大家上支付宝搜年账单”即可查看，该账单除了大家最关心的收入、支持外，还包括收集能量、生活缴费、捐鸡蛋、点外卖、看电影、走路步数等多个数据，比往年更加全面。2022年支付宝年账单，还以月为时间维度，对用户美食、穿搭、住房、出行、日用、教育、娱乐、运动几大维度做了统计呈现。与往年一样，今年也需要用户同意使用你的服务信息，才能生成年账单。网友评
据报道，支付宝正在灰度测试首页改版，在首页底部Tab栏新增“生活”频道，原来在这个位置的“口碑”则被移到了首页九宫格。
不知不觉，2021年已经走到最后一个月，每当这时，年度账单都会成为各大社交圈的主角。微信、支付宝记录着我们的日常收入与支出，京东、淘宝记录着我们一年网购的吃穿用度。而对于弱电人来说，河姆渡（专注智能建筑、智能家居、智慧城市的产业互联网平台）则记录着这一年工作。2021年，你在哪里，参加了哪些项目？其中有哪些难忘的人和事？账单里的每一次采购，都承载着我们对一个个项目的回忆。2021年，您在河姆渡购买了哪些产品和
站长之家从支付宝方面获悉，今年以来，支付宝响应国家号召，持续向小微商户推出系列降费举措，助力实体经济降低经营成本。数月以来，面向小微商家的网络支付服务费打折等降费举措已覆盖数百万小微商家、个体工商户及个人经营者等商家群体。
近年来，我国家庭财富在逐步增长，特别是近两年速度加快，这从侧面也反应了理财需求的增加。理财成为了一种新的时尚潮流，大多数年轻人将购买基金、股票等当做社交话题，在主流社交媒体中，理财相关的话题热度不减。而在多种投资中，当下最受欢迎的莫过于是基金了。根据我国证券投资基金业协会于 2021 年发布的一份报告显示，我国公募基金自然人投资账户已经超过了6. 06 亿个。然而，一个不争的事实是，面对市场上品种繁多的基金，
今年以来，新基金发行规模已突破2. 66 万亿元，不少权益及“固收+”、FOF产品热卖成爆款。此外，各大基金公司瞄准热门赛道，争相布局“碳中和”相关基金产品。面对日益增多的基金产品，很多投资者犯了难，究竟如何才能选到优质基金呢？由支付宝理财智库和中国证券报联合推出的支付宝金选是选择基金产品正确打开方式之一。据了解，支付宝金选专家团由金牛奖评委、资深管理机构FOF投资经理、平台资产优选首席专家等组成，每年进行上?
支付宝端内更多流量入口，正在向私域倾斜。据“支付宝开放平台”公众号今天发布的消息，支付宝进一步面向商家开放“支付成功页”支付后场景。
近年来，随着资管新规的逐步落地和“房住不炒”理念的逐步夯实，公募基金凭借丰富的产品类型、优秀的长期业绩等愈发得到投资者的青睐。在 2021 年板块轮动频繁、市场波动不断的情况下，仍有不少基金产品取得了不错的业绩：据统计，截至 2021 年 11 月 30 日，全市场普通股票型基金平均收益率为11.53%、中长期纯债型基金平均收益率为3.6%。作为投资者，都想选到优质的基金产品获得收益，然而在投资市场中，适合别人的产品未必适合自
随着机动车数量增多，经常可以看见路边的车辆乱停乱放，或是行驶在路上的车辆存在违章的行为，对于这些有违法行为的车辆，可以在各地交警部门推出的交警平台App进行举报。今日，据天眼查App显示，支付宝（杭州）信息技术有限公司近日公布了车辆交通违规自动识别方法、装置及设备”专利。摘要显示，该专利利用行车记录仪自动记录车辆行驶过程中前方以及两侧的车辆行驶视频信息，对行车记录仪记录的视频信息自动进行交通违规行为的识
现如今，年味儿”已经变得越来越淡，而支付宝集五福活动是少有能让大家感受到过年气息的活动之一了。虽然每年支付宝集五福都分不到几块钱，但是大家为了过年的气氛更浓烈，还是会乐此不疲的积极参加。2022年虎年春节目前也越来越近了，支付宝官方也提前公布了新一年的五福项目。据介绍支付宝去年上线了写福字抢福字贴”玩法，为网友送出手写福字免费送到家，因此在用户中也收到了一些好评。支付宝五福官方现表示，今年再一次增加了
1 月 1 日，智能家居品牌乐橙推出首款智能扫地机器人，该款产品集扫拖于一体，自动集尘，全程全自动， 30 天不用倒垃圾，彻底解放双手。自集尘免动..
近日，由社会责任大会组委会主办以“聚合力·创未来”为主题的第四届社会责任大会暨奥纳奖颁奖盛典在上海圆满落幕。作为餐饮零售行业的头部代表，..
去年的红包灰产生意，继续在今年疯狂上演。733. 5 万粉丝的抖音博主汤圆酱， 12 月初在抖店悄悄上线了自制的微信红包封面，店铺页面显示，一张9. ..
第七次全国人口普查数据显示，我国60岁及以上人口达到2.64亿。据预测，“十四五”时期，全国老年人口将突破3亿。积极应对人口老龄化已上升为国家战..
今天上午，“kindle”登上微博热搜。有网友爆料称发现国内的Kindle官方自营店产品大面积缺货，认为Kindle或退出中国市场。..
英特尔刚刚通过 @IntelTech 官方推特账号，预告了即将到来的高端 Alder Lake 台式处理器。由配图中打开的 HWiNFO 软件监测信息可知，这枚处理器具..
赶在 CES 2022 开幕前，VideoCardz 分享了传说中的英伟达 GeForce RTX 3090 Ti 旗舰游戏显卡的完整规格。据说其采用了满血版 GA102 GPU 核心，拥有..
据国外媒体报道，得益于特斯拉股价的暴涨，据《福布斯》估计，马斯克的财富达到了3042亿美元，再次超过了他去年11月首次短暂突破的3000亿美元大关..
国家邮政局监测数据显示， 1 月 1 日至 3 日全国邮政快递业运行总体安全、平稳有序，揽收快递包裹9. 2 亿件，同比增长22.6%；投递快递包裹9. 6 亿..
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“百舸争流千帆竞，借海扬帆奋者先”，这似乎是当前互联网通信云市场的真实写照。肆虐全球的新冠肺炎疫情仿佛是一柄双刃剑，虽然很多传统行业都受..
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