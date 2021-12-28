MIUI13首发全链路反诈 安全隐私继续全球领先

12月28日，小米正式发布MIUI13。MIUI13进一步强化了基础体验，底层核心技术得到全面性突破。全新的MIUI13聚焦基础体验，实现流畅度最高52%提升，头部三方应用流畅度提升15%-52%，打造更快的极致体验。同时，MIUI13在安全隐私领域持续更新迭代，推出行业首个全链路反诈新功能，继续在行业领跑。除此之外，还有用户非常期待的Pad更新，对全局小窗模式进行了进一步优化，手机和Pad的大版本升级，同时本次发布会还带来了全新的“MIUIFamily” ，具体包含MIUI Watch、MIUI Home和MIUI TV企业版。MIUI不止是手机系统，MIUI开始连接万物。

“2021年是小米跌宕起伏的一年。梦想越大挫折越大，在成长的过程中，我们坚信技术为本的铁律。小米未来五年研发投入提高到1000亿，比原计划提高一倍，死磕硬核科技，绝不辜负米粉的期待。”发布会上，小米集团创始人、董事长兼CEO雷军表示，“11月25日，MIUI全球月活用户突破5亿，这意味着，全球已有5亿人正在使用小米手机，我们更有责任把产品做好，做出更好用的系统。”

“今年上半年，我们聚焦基础体验，成立了专项小组，集中各个团队最优秀的工程师资源全力攻坚，MIUI稳定性已经重回行业优秀水准。”小米集团手机部软件部总经理金凡则表示，“为了给米粉提供行业最优秀的软件体验，小米公司进行了一次组织架构调整，整合建立了一个拥有超过3000名优秀工程师的集团大软件部。面向未来，MIUI不止是手机系统，而是一个跨多设备、并连接多个智能设备的操作系统。这是对过去十年的一个告别，同时也是下一个十年的起点。”

底层核心技术突破 MIUI13实现流畅度最高52%提升

全新的MIUI13聚焦基础体验，实现流畅度最高52%提升。为了实现这一目标，MIUI团队联合泰尔实验室， 共建用户操控场景流畅度评测模型，达到了最高级五级用户卡顿时长性能要求。此前，MIUI12.5增强版在鲁大师安卓流畅度评测的各档位手机中均名列第一。在此基础上，MIUI13实现流畅度的进一步提升，头部三方应用流畅度提升15%-52%，23个核心系统应用流畅度提升20%-26%。

MIUI13流畅提升的背后，源自操作系统底层的核心技术突破。MIUI13进一步调优焦点计算、原子内存、液态存储等多个领先的自研技术。新系统带来焦点计算2.0，针对头部应用高频场景进行动态精细算力调拨。这样系统不仅会感知全面屏手势等核心场景，还可以将计算资源向核心系统应用与核心第三方应用进行倾斜，大幅提升这些应用在使用中的流畅度。同时，MIUI13对原子内存和液态存储技术进行新一轮的优化与升级，带来领先安卓的后台应用驻留能力和出色的防老化表现，手机使用36个月后，读写性能衰减小于5%，依旧流畅如新。

聚焦基础体验的MIUI13重回行业优秀水准，带来从系统底层到上层应用的全方位升级，实现快、更稳的极致体验，成功为小米的高端路保驾护航。

安全隐私持续领先 MIUI13首发系统级全链路反诈功能

MIUI安全隐私一直领跑行业。MIUI13新增全链路反诈、人脸验证防护和隐私水印三大功能，全方位保护用户的个人信息、财产及隐私安全。

MIUI团队积极配合国家相关部门，率先推出系统级全链路反诈功能。该功能对整个诈骗链路进行针对性保护。当用户接到诈骗电话\短信时，MIUI13将在来电\短信页面直接进行预警提示，让诈骗电话\短信一目了然;同时，MIUI13对国家相关部门的电话\短信提供官方标识，避免用户错过重要信息;甚至在转账时，MIUI13也会进行风险转账预警，避免用户上当受骗。最后，MIUI应用商店还提供了诈骗应用安装拦截能力，全方位守护用户的信息与财产安全。

MIUI13还带来了业内首个系统级人脸验证防护功能。人脸验证已成为日常生活的一部分，但是人脸验证时并非只上传圆框中拍摄的人脸部分，而是上传前置摄像头拍到的整个画面，这样就存在隐私泄露的风险。MIUI13新增隐私拍摄功能，对人脸验证进行系统级遮挡，实现真正只“露脸”，有效防止用户的隐私泄露。

MIUI13在相册中可以自动识别证件照片，并提供了业内首个系统级证件隐私水印功能。日常生活中，办理保险、租房等业务，需要提交身份证进行验证，直接提交原照片，一旦发生照片信息泄露，会造成证件被人挪用的风险。用户可以在相册中为身份证等重要且敏感的证件添加自定义水印，实现证件信息专项使用，从源头保护个人信息安全。

MIUI在安全隐私领域的突破与创新推进了行业的变革。此前，MIUI在业内已经率先推出了应用行为记录、敏感行为提醒、安全分享、剪切板隐私保护等诸多功能，随后苹果、华为、安卓、OPPO、三星等陆续推出类似功能。MIUI已获得国内和国际多家权威机构的最全隐私保护认证，MIUI13又带来安全隐私三大功能，为用户进一步打造细致入微的安全守护。

小米妙享中心主打多设备内容流转 MIUI开始连接万物

MIUI不止是手机系统，MIUI开始连接万物。截至第三季度，小米AIoT平台已连接IoT设备数突破4亿。基于全球领先的智能硬件布局，MIUI顺势推出小米妙享中心重磅功能，实现手机、Pad、有屏音箱、手表及电视互联互通的智能体验，为小米“手机×AIoT”核心战略赋能。

小米妙享中心打破了硬件之间的隔阂，实现了全局设备的互联互通。在小米妙享中心，用户可以直观地看到附近的智能设备，通过拖拽挂件便可轻松体验音乐、画面、应用等内容跨设备流转，让用户在控制多设备时，如同控制单设备一样简单。同时，小米妙享中心支持用贴纸来装扮设备，便于用户区分和识别。

小米妙享中心为用户带来便捷的内容流转体验。在影音场景上，小米妙享中心支持爱奇艺、优酷、腾讯、B站等高频应用的视频接力。用户观影时，只需将应用上推，便可将手机上播放的视频流转到平板上，并且可以直接定位到手机当前播放位置继续观看。在视听场景上，小米妙享中心支持多达8台设备同步播放，达到全屋播放的效果。在办公场景上，小米互联互通能力也支持浏览器、WPS等应用的接力流转，便于用户将手机上的网页或文档流转到电脑上，使用电脑继续办公，效率倍升。

此外，MIUI团队带来全新的“MIUIFamily”:MIUI Watch、MIUI Home和MIUI TV企业版。MIUI正式从连接个人设备延申到连接家庭和企业设备。其中，MIUI Home是居家生活的智能小助手，让有屏音箱成为家庭的智能中控中心和家人的情感连接中心。此外，MIUI TV企业版带来便捷的企业展示操作和管理，让电视设备成为企业的得力工具。

小米已经拥有全球最大的消费级AIoT平台，“MIUIFamily”应运而生。万物互联正式启航，背靠全球5亿用户及强大的研发实力，相信MIUI在互联互通领域必将势如破竹，让全新系统体验再次成为行业标杆。

完美大屏体验 MIUI13为小米平板带来三大升级

米粉期待已久的平板适配也迎来MIUI13升级更新。MIUI13Pad聚焦大屏效率的提升，从大屏应用适配、多任务自由窗口和键盘全局快捷键等方面进行新一轮的优化，整体美观度、实用性、易用性实现质的飞跃。

平板大屏效率的关键在于全屏和窗口的自由切换，MIUI13Pad带来媲美PC的多任务体验。用户只需将边角一拖便可实现小窗自由，也可以通过全局应用栏、桌面等多个入口快速开启小窗。多任务自由窗口支持响应式布局，视觉效果舒适、清晰。全新系统支持同时开启两个小窗应用，多任务管理高效、便捷。

金凡曾表示，受限于Pad的横屏生态和庞大的三方应用数量，Pad的大屏适配难度很大。本次，MIUI团队突破重重困难，完成了3000常用应用的大屏兼容适配，满足用户日常所需，带来舒适的大屏体验。

MIUI13Pad还针对键盘的全局快捷键进行升级。比如单击任务键可以呼出全局任务栏，双击可以快速切换任务，用户甚至可以通过自定义组合键来快速打开指定应用，操作简单且方便快捷。此外，在笔记本上常用的Ctrl+c、Ctrl+v等快捷组合键，在平板上均得以实现。MIUI13Pad的键盘全局快捷键既熟悉又高效。

Pad的系统适配在行业内一直难度很高，尤其是在三方应用开发者的推动上。MIUI在过去十多年一直处于行业领跑地位，积累了大量优秀的开发者资源。MIUI13Pad的大屏适配是小米和三方开发者共同为米粉提交的完美答卷。

独一无二 MIUI13带来顶尖的个性化体验

全新系统致力为米粉打造独一无二的个性化体验。MIUI13带来全新的系统字体MiSans、个性化小部件、全新动态壁纸、小爱定制等好看又好玩的新功能，打造出手机系统的颜值天花板。

全新的MIUI13带来了动态系统字体2.0——MiSans。MiSans采用极简的设计风格，字型平直有力，拥有丰富的Opentype特性，排版更加细腻，整体视觉效果简洁、舒适。这款字体一共10个字重，字重齐全、层级清晰。值得一提的是，MiSans支持开放下载，可供全社会免费商用。

全新的小部件体系，让你的桌面更具个性化，主要为应用小部件和个性化小部件。应用小部件提取应用中最主要的功能，将其放在桌面提升日常使用效率。个性化小部件让你的桌面更加美观，甚至还有帮你解决“今天吃什么”这种世纪难题的趣味小部件。大量精美、好玩的小部件帮助用户玩转桌面、打造“只属于你”的专属桌面。不仅桌面可以装扮，全新系统的小爱同学也可以装扮。用户可以为小爱同学定制形象、声音、唤醒词等，全方位自定义你的专属小爱同学。

MIUI 是目前国内唯一获得全球顶尖设计奖大满贯的手机系统，也一直是行业内争相模仿的首选。全新的个性化小部件推出，进一步丰富了小米手机系统的设计语言，必将再次成为行业灯塔。

史上最快 小米12系列出厂即可体验MIUI13稳定版

前不久，雷军在发布会答网友问中曾经提到，“小米12和小米12Pro会出厂预置MIUI13。”这是MIUI有史以来最快稳定版升级，快、更稳的MIUI13正在全力助推小米品牌高端化。

在米粉最关心的发版计划上，MIUI13稳定版手机和Pad四周后开启第一批机型推送，用户可以快速享受到全新系统带来的新特性。MIUI Watch 本周便开启两款机型的稳定版推送，具体包含Xiaomi Watch Color2、Xiaomi Watch S1。

MIUI Home覆盖的三款有屏音箱将在2022年1月中旬开启陆续推送，分别为Redmi小爱触屏音箱8、Redmi小爱触屏音箱Pro8、小米小爱触屏音箱Pro8。MIUI TV企业版适配计划具体为2022年1月底向Rredmi Max86英寸电视推送、2022年3月底向Redmi Max98英寸电视推送、2022年4月底向小米电视ES55/65/752022款及Redmi电视X55/65/752022款推送。

在发版速度及适配机型数量上，小米一直都是业内良心。此次MIUI不仅对手机、平板、手表等个人设备进行升级适配，家庭设备和企业设备也迎来了首次重磅推送，在“手机×AIoT”核心战略的指导下，MIUI正在引领全场景万物互联新时代。

和用户交朋友，做用户心中最酷的公司一直是小米集团的愿景。全新MIUI13系统无论是基础体验的优化投入还是针对Pad的大屏适配都是因米粉而生，这也印证了雷军此前说到的“因为米粉所以小米”。业内人士表示，本次MIUI的发布会对于小米公司具有里程碑意义，“手机×AIoT”是小米的核心战略，手机的高端化和AIoT智能硬件的成功布局也决定了MIUI不在只是手机操作系统，MIUI正式开始连接万物。未来，我们将看到一个无处不在的MIUI，它是小米成为一家伟大公司不可或缺的重要拼图。