蓝宝石镜面玻璃质感满满 小米Watch S1首销到手价1049元

2021年12月28日，小米举办「快，更稳」新品发布会，正式带来了超高端旗舰手机小米12系列三款新品:小米12、小米12Pro、小米12X以及三款可穿戴新品:小米Watch S1、小米真无线降噪耳机3、小米真无线降噪耳机3Pro 湖光蓝。

小米Watch S1现已在小米商城、小米有品、京东、天猫开启订金预售，定金100抵150元。将于12月31日20点全渠道首卖，首销到手价1049元起。

小米真无线降噪耳机3现已在小米商城、小米有品、京东、天猫、小米之家、小米授权店开启订金预售，定金50抵100元。将于12月31日20点全渠道首卖，小米真无线降噪耳机3首销到手价449元。

小米真无线降噪耳机3Pro全系将于12月28日-1月3日在小米商城、小米有品、京东、天猫、小米之家、小米授权店开启新年特惠，原价699元特惠期间仅售649元。

小米Watch S1是一款献给商务人士的高端智能手表，可为工作、差旅、运动健康生活全天候助力。小米Watch S1手表采用蓝宝石镜面玻璃，相对传统玻璃具有更坚固、更通透、更耐磨等特性，戴在手上明亮潇洒，看在眼里质感满满。

这次，小米把对技术和品质的坚持牢牢把握在手上。小米Watch S1手表中框采用316L奥氏体不锈钢材质，并以高级腕表打磨抛光的水准邀请资深腕表磨光师精细打磨中框。经30道工序，近百个工站历炼，无论拉丝、哑光还是高亮，每个细节都透露着工艺设计的巧思，让中框的每一处细节不仅光彩耀目，也更具匠心情怀。

小米Watch S1具有经典棕、深海蓝、睿雅黑三款真皮表带以睿雅黑、鹰羽灰两款氟橡胶表可择。小米Watch S1三款真皮表带采用优选上乘头层小牛皮整张一体切割，保留真皮的天然纹理，坚韧之下，更兼柔韧。

小米Watch S1在蓝宝石玻璃镜面加持下搭载1.43英寸 AMOLED 高清视网膜屏配合60Hz 高刷新率，让操作更灵敏，画面更流畅。同时，小米Watch S1支持全天候息屏显示，无需抬碗即可查看时间，即使在强光下，来电、提醒、运动等重要信息，皆可清晰显示。值得一提，小米Watch S1表盘市场提供了200+款精致表盘，提供机械、运动、多功能、简约、科幻、插画等可以选择。除此之外，针对商务用户还提供了更经典的商务表盘，总有一款完美契合你的气质。

小米Watch S1提供117种运动模式，19种专业运动模式。支持户外跑步、室内跑步、健走的自动识别，配合5ATM 防水可全面覆盖各类高频运动场景，更丰富的运动模式，更专业精准的运动数据，助你尽兴运动，尽享健康生活。小米Watch S1搭载470mAh超大大电池，在低功耗AI算法的配合下经典模式经典模式可达12天，节能模式24天。充电方面，小米Watch S1配合磁吸式无线充电底座，让充电方式更潇洒自如，出差不在被充电困扰。

小米Watch S1采用了新一代多通道PPG生物传感器，能够进行24小时实时心率检测。在硬件算法的升级下，即使在越野、骑车等高强度运动下，也可精准监测，在心率过高时及时提醒。此外，小米Watch S1具有自动保存过去30天心率曲线，持续跟踪运动带来的健康改善。

小米Watch S1具有精准监测并分析心率、配速、卡路里消耗等关键运动数据，帮你科学提升锻炼效果。用户配合小米穿戴APP，可快速提供全天心率、运动状态、睡眠情况等健康数据详细显示，让你对自己的健康状况了如指掌。用户可在小米穿戴内添加更多种健康计划，轻松养成自律的好习惯。

小米Watch S1内置高端双频GNSS芯片，支持GPS、北斗、GLONASS、GALILEO、QZSS五大卫星定位系统同时定位，搭配轨迹、距离、实时配速等算法优化，可有效提升定位速度及运动轨迹和里程的精确度，帮忙用户更快更准确记录运动数据。

小米Watch S1手表通过蓝牙与手机连接，当手机来电时可以通过手表选择接听或拒接。无论健身时还是烹饪美餐时，都能通过手表，轻松接听。小米Watch S1还内置支付宝、百度地图、高德地图、网易云音乐、航旅纵横、爱动健身等多款使用有趣第三应用，让用户在出差旅行中提供便捷体验。小米Watch S1同时支持应用市场下载更多在线APP，涵盖生活的方方面面，是你的商务搭档，更是你的生活助理。

小米真无线降噪耳机3是一款具有HiFi音质的降噪耳机，它有精密的超动态双磁单元，每个组件都经得起严苛检验，更有小米HRTF专业调音模型，还原音乐最真实生命力。小米真无线降噪耳机3在保持旗舰降噪功能的同时在音质方面也有当仁不让的出色表现，只需闭上眼睛，即可静听好声音。

小米真无线降噪耳机3最大降噪深度可达40dB，并通过中国计量院测试。当面用户对不同噪音环境，可提供三档降噪模式用来防止过度耳压感。当开启深度降噪模式，最高阻隔99%的外部噪音，在嘈杂的室外或地铁车厢内，获得旗舰级别的降噪体验。

小米真无线降噪耳机3采用超动态双磁单元，拥有 HiFi级音质，远超国际标准THD（总谐波失真）≤0.07%，可减少高频分割振动，高音干脆利落层次分明。在日本大黑CCAW线圈的加持下兼顾低、中、高三频响应。此外，N52高磁性双磁体具有更⾼的磁性，更好的带动振膜震动，让单元灵敏度⼤⼤提⾼，声⾳更加清晰。

小米真无线降噪耳机3同样来自小米金耳朵团队于小米声学实验室完成调音的产品。小米声学实验室完全符合ITU标准要求，仅全消声室的造价就高达500万元，能够按照ETSI、TIA、3GPP、Vodafone、GCF、PTCRB、GSMA或CTIA等国际组织的要求进行终端语音或语音质量评判，按照高通、DXO、哈曼等组织的要求进行A2DP和ANC的质量评判和认证，可在产品研发阶段和量产阶段对产品进行充分验证，以便全面考核产品是否达到规定的音频标准要求。

小米真无线降噪耳机3通过HRTF专业调音，还原现场真实自然的低频感受，饱满低音，沉浸听感。小米真无线降噪耳机3高频也保留了更多细节，同时平滑齿音、提升通透感。如临现场的听感，得益于小米真无线降噪耳机3依据物理声学和心理声学进行细致的频响曲线调教，戴上耳机，如同置身专业录音室内，以真实纯净的质感直达耳膜。

通话方面，小米真无线降噪耳机3具有旗舰级混合降噪，腔体内配置前馈、后馈以及通话三个降噪麦克风相互协作。日常使用中配合神经网络模型现实的通话降噪算法，有效分离⼈声与噪音，精准消除环境噪音，确保通话字字清晰。 除了强大的降噪功能，外它还支持双重通透模式，在享受⾳乐的时候也能听到环境⾳，选择「⼈声增强」模式，戴着耳机也能畅快交流，轻松对应不同场景降噪需求。

小米真⽆线降噪⽿机3拥有初雪白、墨玉黑两款配色可以选。在佩戴方面，耳机采用多点位人体工学轻量化设计，重量仅为4.6g。通过多点位匹配人耳弧度，真正做到了温柔贴合，轻盈无感佩戴。用户配合全压感的操控方式让操作便捷优雅，可精准操作避免误触。此外，小米真⽆线降噪⽿机3耳机还支持IP55级防尘防水，可有效防止汗水、雨水滴溅及积尘对元器件的损坏，满足更多使用场景。

小米真⽆线降噪⽿机3采用蓝牙5.2，功耗更低，连接更稳定。在小米手机、小米笔记本附近打开耳机盒，弹窗后轻点即可快速配对。同时，耳机可与Android、iOS、Windows 跨平台双设备同时连接，⽿机能根据⾳频的优先级⾃动切换，电脑办公时也不错过手机来电。耳机关闭降噪下单次续航7小时，搭配充电盒续航可达32小时。

前不久，小米发布了全能旗舰的小米真无线降噪耳机3Pro。小米真无线降噪耳机3Pro带来更高端、更专业的无线音频体验广受好评 。本次小米带来了全新配色的小米真无线降噪耳机3Pro湖光蓝，小米真无线降噪耳机3Pro全系将于12月28日-1月3日在小米商城、小米有品、京东、天猫、小米之家、小米授权店开启新年特惠，原价699元特惠期间仅售649元。