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小米12系列今晚发布

2021-12-28 09:59 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 12月28日 消息:今日，小米创办人，董事长兼CEO雷军继续在微博披露了有关小米12的更多信息。

据雷军透露。小米12在完整保留了高端旗舰的配置和体验的基础上，完美实现了远超 iPhone13 的手感。宽度窄了1.6毫米，而屏幕更大，配备6.28英寸A+级别的屏。

同时，为了追求旗舰体验和小尺寸的手感，小米 12要把电路板做成“三明治”结构，成本增加 25％。散热系统方面，小米专门研发了最薄的 VC 均热板。成本增加 22％。为了提升电池容量，小米 12采用了新一代钴酸锂电池，成本增加 14％。

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据悉，小米12系列发布会将于今晚7点30举行，小米 12 系列包括小米 12X、小米 12、小米 12 Pro 等机型。

在会上，小米还将发布智能手表小米 Watch S1、小米平板 5 Pro等产品。

根据此前消息，小米12以及小米 12 Pro均搭载了骁龙 8 Gen 1处理器，全系出厂内置 MIUI 13，屏幕均获得全球屏幕测评机构 DisplayMate A+级专业认证。

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小米12配备6. 28 英寸AMOLED柔性屏，散热采用 2600mm^2 超大 VC 面积，支持 3200 万高清自拍、支持 67W 有线快充、50W 无线快充，支持对称式双扬声器。

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小米 12 Pro 采用澎湃 P1 快充芯片，支持 120W秒充，搭载了 4600mAh 电池。屏幕方面采用6. 73 英寸AMOLED柔性屏，2K分辨率，支持智能动态刷新率技术，配备双核四单元扬声器。

此前，雷军表示，小米12是迄今为止最好的小米手机，小米12系列正式对标苹果，小米12屏幕大了8%，达到了6.28英寸。尺寸比iPhone13小，握感更好。

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