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抖音电商虎年主题互动话题活动累计播放量4.8亿 用户投稿近万条

2021-12-27 17:28 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 12月27日 消息:元旦节就要来了，抖音电商服饰行业联合多个品牌商家发起了专题营销活动，参与商家虎年新品服饰销售额超 5700 万。活动累计收获播放量4. 8 亿，用户投稿近万条。

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其中，安德玛、影儿、斯凯奇、d'zzit、森马等一线服饰品牌，上线了虎年潮流联名新款。

活动期间，森马虎年新品BigDay单日成交总额（GMV）破 500 万，d'zzit的支付金额环比增长近一倍。

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