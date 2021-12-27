抖音电商虎年主题互动话题活动累计播放量4.8亿 用户投稿近万条

站长之家(ChinaZ.com) 12月27日 消息:元旦节就要来了，抖音电商服饰行业联合多个品牌商家发起了专题营销活动，参与商家虎年新品服饰销售额超 5700 万。活动累计收获播放量4. 8 亿，用户投稿近万条。
其中，安德玛、影儿、斯凯奇、d'zzit、森马等一线服饰品牌，上线了虎年潮流联名新款。
活动期间，森马虎年新品BigDay单日成交总额（GMV）破 500 万，d'zzit的支付金额环比增长近一倍。
站长之家(ChinaZ.com) 12月27日 消息:元旦节就要来了，抖音电商服饰行业联合多个品牌商家发起了专题营销活动，参与商家虎年新品服饰销售额超 5700 万。活动累计收获播放量4. 8 亿，用户投稿近万条。
其中，安德玛、影儿、斯凯奇、d'zzit、森马等一线服饰品牌，上线了虎年潮流联名新款。
活动期间，森马虎年新品BigDay单日成交总额（GMV）破 500 万，d'zzit的支付金额环比增长近一倍。
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当天直播间主打优质海外正品，产品类别以美妆护肤品为主，既涵盖平价好物，又涉及多个顶奢大牌。在平台的大额补贴之下，产品整体的价格十分优惠。也正因此，直播间的用户在当天表现出了强烈的购买欲望，SK-II、天气丹等品牌均卖出了高销量，价值799元的雅诗兰黛圣诞套装仅用了一秒就被用户抢光。
今日，抖音电商独立APP抖音盒子正式在安卓和ios系统上线。据悉，抖音盒子，是抖音旗下潮流时尚电商平台，涉及风格、时尚、购物等品类。
“爱心好物”是指商家在发布商品时自愿选择参与“爱心好物计划”（即公益捐赠活动）的商品，参与成功后商品将带有“爱心好物”标志。“爱心好物计划”是指商家可以将商品与公益项目挂接，在销售成功后，将一部分销售收入捐赠给公益项目。
就在一年前，媒体上还经常有品牌要不要做直播的争论，但今天这种争论事实上已经宣告结束了——主流电商平台将直播间作为标配，品牌基本都在试水直播。当前，新的问题产生了——当超头部带货主播已经越来越强势，品牌方该如何把握话语权和定价权？对初次试水直播的品牌来说，如何在较短的时间内、高投入产出比地实现冷启动，尤其是品牌自己的自播间，如何较快地实现“从0到1”、“从1到无限”？当每家平台都有直播功能时，品牌该如?
今天，抖音电商发布关于疫情影响地区发货及服务调整公告，新增陕西省西安市、安徽省宿州市埇桥区 、浙江省绍兴市柯桥区 、浙江省绍兴市越城区的发货、售后、体验分政策调整。
近日，抖音电商发布双12规则宝典。抖音电商称，为提前给商家、创作者们避坑，平台提前将经营中常见的一些违规场景，解读后梳理成“12.12避坑指南”。
平台巡查发现，部分创作者存在利用违规的“非挂车视频”引流电商直播间的行为，违规视频内容包括进行虚假夸大描述、虚构商品来源或资质信息、使用国家级/最高级/最佳等绝对用语、虚假承诺、虚假描述商品/服务功效/效果、利用团队冲突/家庭矛盾/卖惨剧情表演炒作等违反《电商创作者管理总则》等平台规则的内容。
此前内测的抖音盒子App已经在应用商城全量上线。应用介绍处显示，抖音盒子为抖音旗下潮流时尚电商平台，平台包括街头文化、高端时装，内容涵盖穿搭技巧、彩妆护肤等。在抖音盒子App内测期间，字节跳动方面曾回应:这是抖音电商的一个场景探索。
12月9日，《2021抖音电商海外爆品洞察报告》发布。报告显示，今年海外爆品消费呈现以下趋势:1、进口消费加速线上化。2、海外品牌爆品商品矩阵凸显，其中美妆品类爆品率较高。
商家由于对规则不熟悉或在无主观故意情况下产生了违规行为并收到了违规积分处理，平台将结合商家经营历史、违规程度，给予商家在特定时间内【学习并考试通过，即撤销违规积分】的激励机会。
韩国当局已经告诉苹果和Google，"Play toEarn"这种玩游戏赚钱的游戏规则无法满足该国的相关监管要求。随着韩国继续实施新的应用程序商店法律，它现..
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