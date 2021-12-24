2021年12月24日，支付宝的蚂蚁庄园小课堂的问题是关于糖尿病的，问题是“糖尿病患者的血糖在哪个季节更容易波动?”这个问题怕是很多人不清楚，下面就来为大家分享一下蚂蚁庄园最新答案。
糖尿病患者的血糖在哪个季节更容易波动 12月24日蚂蚁庄园最新答案
今天问题：糖尿病患者的血糖在哪个季节更容易波动？
A、冬季
B、夏季
正确答案:冬季
糖尿病（拉丁语:diabetes mellitus，缩写为DM，简称diabetes）是一种代谢性疾病，它的特征是患者的血糖长期高于标准值。
随着秋冬季节气温逐渐降低，人的食欲大增，面对色香味俱全的饭菜，患者往往难以控制食量，致使进食过多。长此以往，就会使病情加重。而户外运动相对减少，所以很多糖尿病患者到了秋冬季后，血糖升高很多。加上外界的气温降低会刺激机体交感神经，使得体内的儿茶酚胺等升糖激素分泌增加，从而导致血糖升高。再加上秋冬季节流行病比较多，糖尿病患者更容易发生感冒及各种感染，这也是导致很多“糖友”秋冬季血糖控制欠佳的重要原因。
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