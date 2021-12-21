MIUI13什么时候发布 miui13详细发布日期

想必很多用小米手机的朋友都想尽快的看到MIUI13，但是等了很久还没等到，今天就来为大家分享一下MIUI13的最新消息。

小米将会在12月28日举办新品发布会，在21日的时候雷军发布了一条微博，这条微博是在小米12和MIUI13发布前的感言，让很多网友猜测，这很可能是因为小米12和MIUI13都会在12月28日发布。

以下是雷军的微博原文：

写在小米12#和MIUI13发布前的感言

“冬至大如年”，今天是冬至，是一个非常有仪式感的节气。在这个特别的日子里，和大家聊几句。

今年是小米和米粉一起走过的第11年。这一年里我们面临过很多前所未有的挑战，进展不少，波折更多。更重要的是，我们更清晰地看到了我们的不足，看到了亟待解决的各种困难和问题，同时，我们看到了大家的期待，也看到了充满希望的新的旅程。

小米的成长要坚定地踏上新的台阶。过去，我们崇尚的是，天下武功，唯快不破。今天，我们追求的，不仅仅是快，更要稳，稳字当头，行稳致远。公司战略如此，产品战略也应该如此。小米高端之路，下一步如何继续攀登?小米智能生活，下一步如何推进?智能电动汽车如何在2024年顺利发布?如何做到“快，更稳”，这就是摆在面前，我们正在努力求解的一道大题。题目很难，但思路清楚了，就一定能找到答案。

这一年里，米粉朋友们非常关心我们，给我们提了大量意见。请大家放心，大家的意见我都看到了，我们的团队也的确在认真改进。“快，更稳”，还有即将到来的小米12和MIUI13，就是我们交给大家的答卷。