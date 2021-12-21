中国信通院首推隐私计算两项安全性测评，蚂蚁隐私计算全部通过

站长之家（ChinaZ.com）12月21日 消息:隐私计算技术用来保护数据的安全性，技术本身的安全性如何鉴定?

在12月21日召开的首届“数据安全产业峰会暨可信隐私计算高峰论坛”上，中国信通院公布了首次推出的两项隐私计算安全测评通过项目，来自蚂蚁集团的“蚂蚁隐私计算隐语平台”全部通过。

据了解，蚂蚁隐私计算隐语平台是蚂蚁集团开发的具备通用隐私计算能力的技术平台，支撑了蚂蚁集团众多的业务和产品。

论坛上，中国信通院高级业务主管袁博介绍，“从技术角度讲，隐私计算是可以解决数据安全的技术，但是技术产品本身同样面临安全的挑战，这一点业内标准是缺失的。”在过去一年多的时间里，中国信通院联合百余名业内专家，从算法安全、密码安全和产品安全维度制定了一套安全性标准，推出了“多方安全计算安全专项评测”和“联邦学习安全专项评测”两项测评标准。

本次安全测评共有9款隐私计算产品通过，蚂蚁集团是唯二两项测评都通过的企业。

（图片1，来源:中国信通院旗下隐私计算联盟官方账号）

（图片2，来源:中国信通院旗下隐私计算联盟官方账号）

至此，蚂蚁隐私计算成为国内通过隐私计算权威评测最多的产品之一。分别通过了中国信通院、国家信息技术安全研究中心、国家金融科技测评中心、中国金融认证中心、中国人工智能学会等多项技术测评和认证。

2021年，隐私计算技术已经进入深度应用阶段，安全性是隐私计算技术的核心能力，也是隐私计算在应用落地中重点关注的问题。中国信通院“可信隐私计算评测”推出三年，已成为隐私计算领域权威的第三方评测品牌，今年首次在业界推出安全专项测评，是当前业内隐私计算领域在应用安全性方面最完整最严格的测评。

本次“隐私计算高峰论坛”上，蚂蚁隐私计算隐语平台还摘得由中国信息通信研究院、中国通信标准化协会大数据技术标准推进委员会共同组织的大数据“星河”案例评选的“优秀案例”奖。蚂蚁隐私计算已在金融、医疗等行业深度应用，其应用案例在今年获得了IDC国际金融创新大奖。