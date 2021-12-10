众神陨落/监狱建筑师免费领取地址 Epic喜加二免费游戏在哪领取

2021年12月9日晚上，Epic商城在这天公布了最新的喜加二游戏，分别是《众神陨落》《监狱建筑师》，两款游戏都是十分不错，下面就来为大家分享一下领取的地址。

《众神陨落》

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立刻解放《Godfall》的力量!《Godfall Challenger Edition》将立刻解锁一套最高等级勇者板甲，并给你大量技能点数，还会为你装备一系列致命武器。去挑战全部三个游戏终局模式吧!

光明使者（Lightbringer），梦幻石(Dreamstones)以及飞升试炼之塔(Ascended Tower of Trials)吧。消灭你的敌人，并获得值得真正的勇士的战利品作为奖赏。在这个至多3名玩家匹配合作模式中劈砍劫掠，秀出你的技巧，进一步优化你的构筑，并碾压你的敌人。

立刻解锁满级勇者板甲的力量

劫掠足以毁灭世界的武器与装备

组合起各种不同的技能与强力装备，让你的构筑日益完美

立刻解锁全部三个游戏终局模式

一手掌握五种独特的武器类别

挑战传奇级头目

使用你的锻造厂来升级并给武器附魔

挑战史诗级任务，领取奖品

《Godfall》的全部版本均可支持合作游戏以及匹配

《监狱建筑师》

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欢迎各位典狱长!只有世界上最残酷无情的典狱长能镇住世界上最惨无人道的囚犯。在《Prison Architect》中设计并发展独具个人风格的监狱。

自定义监禁

配置资源来让监狱发挥最大效益，但别限制人群流动，因为若遇上洪水、火灾、斗殴或严重暴动将酿成严重后果。

投资与创新

运用联邦拨款的基金来对抗疾病、帮派活动和诉讼案件等项目!

恩威并施

雇用顶尖的武装安保、心理学家、医生、律师和告密者，确保您的监狱绝大部分都符合道德与安全规范。

特设矫正

需根据每位囚犯的犯罪记录安排不同的治疗项目、劳动计划和自新工作坊。

封锁对决

于逃狱模式中，尝试冒着高风险逃离自己门禁森严的监狱，或是于在线模式中，从12，000名玩家建造的监狱中择其一来尝试逃狱。还能在沙盒模式中不受拘束地扩展您的矫正伟业。