首页 > 部落 > 关键词  > epic最新资讯  > 正文

众神陨落/监狱建筑师免费领取地址 Epic喜加二免费游戏在哪领取

2021-12-10 09:30 · 稿源：站长之家

2021年12月9日晚上，Epic商城在这天公布了最新的喜加二游戏，分别是《众神陨落》《监狱建筑师》，两款游戏都是十分不错，下面就来为大家分享一下领取的地址。

image.png

《众神陨落》

>>>>>>点击进入

立刻解放《Godfall》的力量!《Godfall Challenger Edition》将立刻解锁一套最高等级勇者板甲，并给你大量技能点数，还会为你装备一系列致命武器。去挑战全部三个游戏终局模式吧!

光明使者（Lightbringer），梦幻石(Dreamstones)以及飞升试炼之塔(Ascended Tower of Trials)吧。消灭你的敌人，并获得值得真正的勇士的战利品作为奖赏。在这个至多3名玩家匹配合作模式中劈砍劫掠，秀出你的技巧，进一步优化你的构筑，并碾压你的敌人。

立刻解锁满级勇者板甲的力量

劫掠足以毁灭世界的武器与装备

组合起各种不同的技能与强力装备，让你的构筑日益完美

立刻解锁全部三个游戏终局模式

一手掌握五种独特的武器类别

挑战传奇级头目

使用你的锻造厂来升级并给武器附魔

挑战史诗级任务，领取奖品

《Godfall》的全部版本均可支持合作游戏以及匹配

《监狱建筑师》

>>>>>>点击进入

欢迎各位典狱长!只有世界上最残酷无情的典狱长能镇住世界上最惨无人道的囚犯。在《Prison Architect》中设计并发展独具个人风格的监狱。

自定义监禁

配置资源来让监狱发挥最大效益，但别限制人群流动，因为若遇上洪水、火灾、斗殴或严重暴动将酿成严重后果。

投资与创新

运用联邦拨款的基金来对抗疾病、帮派活动和诉讼案件等项目!

恩威并施

雇用顶尖的武装安保、心理学家、医生、律师和告密者，确保您的监狱绝大部分都符合道德与安全规范。

特设矫正

需根据每位囚犯的犯罪记录安排不同的治疗项目、劳动计划和自新工作坊。

封锁对决

于逃狱模式中，尝试冒着高风险逃离自己门禁森严的监狱，或是于在线模式中，从12，000名玩家建造的监狱中择其一来尝试逃狱。还能在沙盒模式中不受拘束地扩展您的矫正伟业。

  • 相关推荐
  • 大家在看
关键词：

  • Epic CEO蒂姆·斯威尼称Google是"疯狂的"且"必须阻止苹果"

    游戏公司Epic首席执行官蒂姆·斯威尼在韩国的一次会议上发表演讲，抨击苹果和Google，并宣传他为所有设备建立一个应用商店的计划。应用公平联盟的全球移动应用生态系统公平会议正在韩国举行。蒂姆·斯威尼在会议上发言，也与当地媒体交谈。据彭博社报道，斯威尼说他正在与开发商和未指定的服务提供商合作，制作一个应用程序商店，这意味着用户可以"在一个地方购买软件，知道他们会在所有设备和所有平台上拥有它。""苹果将多余10亿?

    ​苹果 ​游戏 ​epic

  • 苹果未能让澳大利亚法院撤销对Epic Games的诉讼

    澳大利亚Epic Games vs Apple AppStore一案的临时中止动议被推翻，这意味着该诉讼将按照正常流程进入法庭审理。这起澳大利亚案件预计将于2022年11月开庭审理。暂停审理的理由是，苹果认为其与EpicGames的合同规定，争端必须首先在加州提出。据澳大利亚雅虎新闻报道，该法院的全体法官于7月推翻了这一暂停。现在，堪培拉高等法院拒绝了苹果的上诉特别许可请求。《堡垒之夜》游戏开发方Epic认为，允许苹果决定在哪里审理争端，将对澳

    ​苹果 ​epic ​游戏

  • EPIC喜加一又来袭，迅游助力玩家快人一步

    Epic商城的“喜加一”开启，本周送出《猎人：野性的呼唤》，下周将要送出《黎明杀机》和《while True: learn()Data Scientist Edition》。跟着小迅一起来看看吧~《猎人：野性的呼唤》游戏介绍：《猎人：野性的呼唤》是一款由Avalanche Studios开发的第一人称射击打猎游戏。本作为玩家提供一个美丽开放且充满生机的自然世界，打造身临其境的个人狩猎经历。从雄伟的野鹿再到令人敬畏的野牛，从无数的鸟类再到昆虫，整个真实的自然生?

    ​迅游

  • Epic CEO Tim Sweeney希望打破游戏商店构成的数字壁垒

    日前，外媒刊文谈论了Epic Tim Sweeney近日的东半球之行。期间，他赞扬了韩国的新法律，该法将迫使移动平台向竞争者开放其应用商店的支付选项。Sweeney向苹果--一个其认为“必须被阻止”的垄断者--和Alphabet的Google投掷了言辞激烈的手榴弹，称他们收取应用内购买费用的做法对消费者和开发者都不利。此外，他还谈到了像《堡垒之夜》中的元空间，认为这是一个价值数十亿美元的机会。不过当中可能最引人注意的是--建立一个单一的应?

    ​游戏 ​epic ​苹果

  • Epic称Google为其在Play Store的举动成立了"堡垒之夜特别小组"

    Epic公司的一份法庭文件称，Google非常担心其他应用开发商会效仿Epic游戏公司的做法，将应用从PlayStore中独立出来，因此它成立了一个"Fortnite特别小组"来设法维持现状。EpicGames和Google之间的诉讼主要围绕Google的商店政策和Epic对其产品采取不同做法的愿望展开。虽然这个论点与苹果和Epic的法庭斗争类似，但周一公开的一份法庭文件称，由于Android系统允许应用程序侧载，Google需要处理更多的问题。《金融时报》报道的Epic的?

    ​epic ​漏洞 ​游戏

  • 羊毛一把抓：Epic游戏商店终于迎来购物车功能

    近年来，虽然有许多竞争对手试图向 Steam 发起挑战，但在丰富的资源库和存量用户基数面前，EA 和育碧等巨头，都未能撼动从 2003 年发展至今的 Steam 的市场地位。即便如此，Epic 还是顶风推出了自家的游戏商店，甚至经常通过限时免费领游戏的活动来吸引新客户，这点确实受到了不少玩家的好评。（来自：Epic 官网）遗憾的是，在功能体验方面，Epic Game Store 仍有一些不足之处。尤其是推出三年之间，大家都无法向“购物车”添加商?

  • 苹果与Epic Games在澳大利亚的诉讼即将开始，法庭驳回了中止诉讼的请求

    Epic Games不久前在澳大利亚对苹果和该公司的反竞争应用程序商店政策提起诉讼，但这家总部位于库比蒂诺的公司辩称，争议应首先在加利福尼亚提起。法院最初裁定暂缓审理此案，现在被推翻。这一决定是在7月份做出的，被法院全体法官推翻，堪培拉高等法院不同意苹果的请求。Epic Games表示，如果法庭允许苹果选择审判地点，将对澳大利亚市场产生"冷却效应"。显然，法院认为Epic Game的论点是合法的，甚至判苹果公司败诉。最初，审判计

    ​苹果 ​epic

  • Epic喜加三 地下城公会永不孤单等免费游戏领取地址

    Epic商店在11月18日的晚上再次开启了免费送游戏的活动，这次送出的游戏是《Guild of Dungeoneering（地下城工会）》《永不孤单》《KID A MNESIA EXHIBITION》这三款游戏，下面就来为大家分享一下领取的地址。

    ​epic

  • 黎明杀机免费领取地址 Epic喜加一黎明杀机在哪领取

    在最近，EPIC游戏商城再次开启了喜加一的活动，此次送出的游戏就有比较出名的《黎明杀机》，黎明杀机在几年前也是火热一时，很多玩家还不清楚在哪领取，下面就来为大家分享一下领取的地址。

    ​黎明杀机 ​epic

  • 永久停售！EA正式下架《泰坦陨落1》 玩家：可惜了

    今天（12月2日），EA正式从Origin下架了《泰坦陨落1》，并宣布该作将在2022年3月1日正式从EA Play订阅服务中移除。官方声明在下架《泰坦陨落1》的声明中，游戏的开发商重生娱乐表示，虽然游戏已经下架，但是他们并不会关闭游戏的服务器，拥有游戏的玩家依旧可以正常的匹配比赛。同时，重生娱乐表示，《泰坦陨落》是重生娱乐的核心，这个系列不会因为《泰坦陨落1》的下架而没落，《泰坦陨落2》和《Apex英雄》将延续这个独特的科幻世

    ​娱乐 ​游戏 ​吃鸡

这篇文章对你有价值吗？

  • 热门标签
人生重开模拟器 显卡天梯图 SEO问答 国内云服务器哪家好 高通骁龙处理器排名 手机CPU天梯图 单反相机天梯图 音质最好的头戴式耳机 降噪耳机排行榜 全球耳机品牌排行榜

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

商务合作 联系我们 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM