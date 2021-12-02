全国入冬后支付宝炒货类小程序超受欢迎 粒上皇用户收藏量涨5倍多

站长之家（ChinaZ.com）12月2日 消息:随着全国大面积降温来袭，各地开启“取暖”模式，也把“冬天的第一杯奶茶”提上日程。

“支付宝开放平台”公众号显示，近日，支付宝上奶茶、火锅、炒货类小程序，用户搜索和收藏的涨幅明显。其中蜜雪冰城小程序，11月收藏人数最高环比上月涨了8倍，粒上皇小程序收藏量最高也增长了超5倍。

数据显示，奶茶行业中，上周支付宝小程序收藏量涨幅最高的是蜜雪冰城。据了解，2020年8月蜜雪冰城上线支付宝小程序，此后仅三个月时间小程序收藏用户就突破100万，11月较8月底的收藏用户增长63%。

除了蜜雪冰城外，奈雪的茶、CoCo都可点单、茶百道点单等小程序也超受用户欢迎，用户收藏量出现普涨;除此以外，炒货、火锅类小程序也颇具人气，粒上皇、锅圈等多种冬季热门品牌的搜索量和用户收藏量上涨，其中，粒上皇11月平均搜索量同比涨约2.5倍，小程序收藏量上升超5倍。

先搜索、再收藏、后复访已成为越来越多用户使用支付宝小程序的习惯。此前，支付宝宣布将收藏入口“我的小程序”升级至首页九宫格，方便商家以最短的路径为用户提供服务。用户收藏了小程序之后，可以在支付宝首页“我的小程序”内找到最近使用和已收藏的小程序，实现快速复访。