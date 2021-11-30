专利显示：索尼正在为智能手机开发PlayStation手柄

站长之家（ChinaZ.com）11月30日 消息:看来索尼重新开始重视对智能手机领域的拓展。该公司的专利显示，索尼可能正在开发类似PlayStation的手柄，可以连接到智能手机。

早在2011年，索尼公司就制造了索尼爱立信Xperia Play手机，这是一款滑盖手机，具有类似于其旗下的游戏手柄和按钮。虽然这个概念非常具有创新性和超前性，但当时的技术相当有限。使用当时的硬件密集的3D游戏是不可能的。

现在，游戏智能手机在智能手机市场上非常受欢迎，包括手机配置以及网络，可以玩像《绝地求生》这样的密集型多人游戏，这些游戏也有很大的地图尺寸。此外，该公司最近为一款专为智能手机设计的类似 PlayStation 的手柄申请了专利。我们可以看到标志性的按钮、打击垫和触发器，使其成为一个成熟的手柄。

我们无法知道它是否也支持DualSense的振动电机。就在去年，我们曾报道过该公司未发布的 Xperia Play2被发现在网上。如果该产品属实，则可能意味着以下两种情况之一:该公司正在开发适合任何智能手机的配件以增加游戏控制，或者其 Xperia Play 设备将提供游戏流 （PS Now）还具有智能手机功能。