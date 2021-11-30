微信试行松绑外链；推特CEO杰克·多西宣布卸任；理想汽车称目前无涨价计划

微信试行松绑外链

11月29日，微信发布关于《微信外部链接内容管理规范》的更新说明称，为进一步落实“以安全为底线，分阶段、分步骤”实施的互联互通方案，微信于即日起开始对外部链接管理措施进行更新。

1、在点对点聊天场景中将可直接访问外部链接;

2、在监管部门指导下，为贯彻安全底线原则，同时兼顾用户使用体验，将在群聊场景下试行开放电商类外部链接直接访问功能;

3、后续计划开发自主选择模式，为用户提供外链管理功能。

微信表示，将继续在监管部门的指引下，与各大互联网平台共同推进互联互通方案，积极配合其它互联网平台共同落实互联互通，探讨在其它平台上顺畅使用微信服务的技术可能性，为用户提供更好的体验。

微信官方表示，功能覆盖需要一定时间，今明两天会覆盖完全。

推特CEO杰克·多西宣布卸任

当地时间11月29日，推特联合创始人杰克·多西宣布卸任首席执行官一职。现任首席技术官Parag Agrawal接任

资料显示，杰克·多西1976年11月19日出生，2008年多西和比兹斯通（Biz Stone）、埃文·威廉姆斯(Evan Williams)共同创建了Twitter。2015年9月，出任Twitter公司常任首席执行官。

理想汽车称目前无涨价计划

昨日，理想汽车发布2021年第三季度财报，称该季度实现营收77.8亿元，同比增长209.7%，环比增长54.3%。

汽车交付方面，理想One的交货量为25，116台，同比增长190.0% 。2020年第三季度理想One的交货量为8，660台，而2021年第二季度交付量为17，575。

受上述利好消息影响，理想汽车美股盘中涨超10%，收涨6.42%。

理想汽车在2021三季报电话会上表示，面对动力电池成本等上涨的情况，公司目前没有涨价计划。将在明年二季度发布理想 X01 ，三季度开始交付。