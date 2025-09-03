微信、QQ上线绑定Steam账号功能：可展示时长、游戏

站长之家（ChinaZ.com）9月3日 消息:近日，微信与QQ平台相继上线了绑定Steam账号的新功能，引发了广大游戏爱好者的关注。用户只需简单几步操作，即可将自己的Steam账号与微信或QQ进行绑定，进而在社交平台上展示丰富的游戏数据。

据实测体验，完成绑定后，用户不仅可以在微信或QQ上查看自己的Steam游戏数量、总游戏时长，还能精确到每款游戏的单独游玩时间。此外，绑定成功的页面还会显示用户是第几位成功绑定的玩家，增添了一份趣味性。

具体绑定路径方面，微信用户可通过“发现页-游戏-点击右上角小人图标”进入绑定界面;而QQ用户则可在“动态-游戏中心-我的”中找到Steam账号绑定选项。同时，微信绑定页面还温馨提示，如遇加载问题，可尝试优化网络或使用加速服务后重试。

值得一提的是，这并非首个支持Steam账号绑定的社交平台。早在今年7月，B站（哔哩哔哩）就已率先上线了类似功能，无论是App端还是网页端均支持绑定。绑定后，用户同样可以展示自己的Steam游戏时长、成就数据以及库内游戏等内容。不过，B站官方也明确表示，由于平台、政策与版权方的限制，部分游戏可能暂不支持在B站内展示。

此次微信与QQ上线绑定Steam账号功能，无疑为游戏爱好者们提供了一个更加便捷、直观的展示平台，让他们能够轻松分享自己的游戏经历与成就。

