私域运营者福音！微信群可以迁移为企业微信群了

站长之家（ChinaZ.com）11月26日 消息:近日，不少网友称企业微信在最新版本（iOS3.1.20）已支持将“微信群”迁移为“企业微信群”。
用户只需在企业微信中选择“接受微信中的工作消息”，点击“选择群聊”并选择自己担任群主的社群，点击确认即可将所选微信群迁移为企业微信外部群。
迁移完成后，操作者本人的企业微信号被加入群聊并成为群主，个人微信号则被移出群聊。如想将群主恢复为个人微信号，只需重新邀请并将群主转让给个人微信号即可，但企业微信外部群无法恢复为微信群。
站长之家（ChinaZ.com）11月26日 消息:近日，不少网友称企业微信在最新版本（iOS3.1.20）已支持将“微信群”迁移为“企业微信群”。
用户只需在企业微信中选择“接受微信中的工作消息”，点击“选择群聊”并选择自己担任群主的社群，点击确认即可将所选微信群迁移为企业微信外部群。
迁移完成后，操作者本人的企业微信号被加入群聊并成为群主，个人微信号则被移出群聊。如想将群主恢复为个人微信号，只需重新邀请并将群主转让给个人微信号即可，但企业微信外部群无法恢复为微信群。
昨天，不少网友在朋友圈提到，企业微信在最新版本（iOS3.1.20）已支持将微信群迁移为企业微信群。
在腾讯数字生态大会现场，腾讯公司副总裁、云与智慧产业COO兼腾讯云总裁邱跃鹏透露，腾讯会议的用户数接近2亿。过去一年，用户的参会次数超过40亿。
近期，售后宝正式登陆企业微信，第三方应用市场上架领先的智能客户服务运营云平台。 售后宝为企业带来新一代智能客户服务解决方案，通过SCRM、微信客服等功能与企业微信深度融合，构建企业售后场景化服务解决方案。 提供客户服务全链路数字化管理 让企业减少客户流失，提高复利 帮助企业实现对终端客户 360 度管理，企业与客户发生的全部触点交互都可以通过一个界面管理，这样让服务管理人员轻松掌握全面信息，辅助高效的运营决策
继此前视频号和企业微信打通，视频号主页支持添加企业微信之后，最新的3.1.20版本中，企业微信连接微信视频号的能力再次升级。
明源云与企业微信的合作的落地价值，不妨可以这样想象：一个不动产企业的员工，在手机上打开明源云客与企业微信的集成平台时，对内可以与组织内人员高效协同，对外可以直接与自己的客户沟通，将内部的宣传物料一键转换发给客户，从内到外，从办公到客户经营，仅用一个端口即可完成。10 月25 日，明源云与企业微信就“B to C的连接”战略方向上的合作达成一致认知，并签订战略合作协议。明源云集团合伙人兼联席CEO姚武，腾讯企业微?
2021 年初，沸点天下在举办首届全国团长大会时的主题是:“ 100 万团长，影响 5 亿消费者” 年底，社群社群团购生态链机构——沸点天下又说，帮卖团长预计已经达到 1000 万，并且 2022 年，从业者预计将达到 1 个亿。 短短一年时间，“帮卖团长”已达1， 000 万规模! 10 倍的从业者的增长! 这一波“帮卖团长”就像2013- 2014 年的“微商”崛起，因为工具的革命，再次出现一片蓝海!微信当年很火，但很多人没抓到! 今天，“帮卖团长”
近日，微信升级至8.0.16版本，新增了个性化广告推荐的关闭入口。上海消保委称，在新版微信里，我—设置—隐私—个人信息与权限—个性化广。只需要5步就可以彻底关闭微信个性化广告推荐了。而在之前的版本中，关闭入口十分隐蔽，并且需要11步才能关闭，关闭了个性化广告推荐，虽然广告还会有，但是你的个人信息就会安全很多。
近期微信迎来了8.0.16更新，在新版微信中，腾讯简化了个性化广告推荐关闭的流程。在新版微信里，我设置隐私个人信息与权限个性化广告管理，只需要5步就可以彻底关闭微信个性化广告推荐了。11月11日晚间，上海市消保委在微信公众号发文提出疑问：如果消费者关闭了个性化广告推荐功能，腾讯公司对于消费者的行为数据是不再进行收集还是仍然收集但不使用呢？如果腾讯公司仍然在收集消费者的行为数据，那又是基于什么理由？腾讯公司的?
10月29日，微信向用户推送了Android和iOS 8.0.16正式版更新。在最新的8.0.16正式版中，微信新增了个人信息导出功能，包括头像、微信号、地区、个性签名、手机号、QQ号、邮箱地址、我的地址、登录过的设备等信息。
近年来，随着国内移动互联网的火速发展，诞生了不少微信、淘宝、抖音之类的“超级平台”，在市场上也被称之为“国民级”应用，几乎覆盖到了每个人的生活、工作之中。
据科创板日报消息，近日，财付通外汇业务因违规被罚没278万元，对此，财付通回应称，针对2019-2020年例行检查中发现的问题，财付通已第一时间制定..
【TechWeb】11月28日消息，据国外媒体报道，在德国柏林近郊勃兰登堡州格伦黑德建设超级工厂的特斯拉，也正在该地建设一座电池工厂，生产特斯拉去年..
似乎可折叠显示设备一直在与逆境作斗争。这项技术不仅仍在成熟和昂贵，而且alco的崛起正与不幸的全球市场和经济状况作斗争。即便如此，三星已经成..
关于长城欧拉好猫车机芯片货不对板，致使不少女车主维权一事，还在发酵当中。不过，车主还在维权的时候，而网上就出现了”长城欧拉澄清事实、消除..
网红袋装螺蛳粉品牌好欢螺在官微发布说明函，回应在小红书、微博等平台出现甚至一度登热搜的虫卵”事件。好欢螺坚称其生产、消毒、包装等工艺完善..
很多消费者买了特斯拉Model 3/Y之后，总觉得非常不适应，原因就在于这两款车均没有仪表盘，查看车速等重要信息时，需要侧着头看中控屏。那么有没有..
今天凌晨，好欢螺官方微博回应近期的“虫卵事件”，称干料包、菜包等均经过巴氏灭菌消毒处理，符合食品安全标准。并表示商业诋毁时有发生，将对该..
到目前为止，英特尔是唯一一家披露了基于其未来Xe GPU核心的ARC游戏GPU阵容的长期路线图的公司。凭借设计和开发市场上最好的游戏GPU的愿景，英特尔..
看起来NVIDIA最入门级的“安培”系列显卡GeForce RTX3050并没有计划在2022年之前推出。在Videocardz披露的新信息中指出，RTX3050将在接近2022年中..
QuantumScape--一家固态电池初创公司--于本月早些时候宣布，其2021年的最终目标已提前实现。该目标跟电池的寿命有关，据悉，它应该能够承受住800次..
英特尔即将推出第12代AlderLake-S非K台式机CPU系列，而在线零售商已经列出了零售芯片的阵容。英特尔Non-K系列更多的是用于标准桌面应用更有成本效..
Linux主创Linus Torvalds今天早些时候为英特尔CPU在内核合并了几个重要的补丁，这与Linux上的性能状态（P-State）有关。其中一个包括对最近发现的..
日前，外媒刊文谈论了Epic Tim Sweeney近日的东半球之行。期间，他赞扬了韩国的新法律，该法将迫使移动平台向竞争者开放其应用商店的支付选项。Sw..
11月28日，昨日晚间，Steam同时在线人数再创新高，正式突破2700万大关。据SteamDB数据显示，Steam创下了27182165个同时在线玩家的历史新高峰，同时..
根据Adobe Analytics的数据，随着越来越多的美国人利用早些时候提供的优惠，黑色星期五的网络支出首次下降--为89亿美元。该公司发现，去年黑色星期..
凤凰网科技讯 北京时间11月28日消息，在不断遭遇港口运力限制和运输成本上升的情况下，特斯拉公司CEO埃隆马斯克(Elon Musk)周五在一封全公司范围的..
近日，据外媒electrek报道，特斯拉Model S Plaid又破记录了，首次用时8.944秒跑完了1/4英里直线加速赛，尾速高达155.10英里/时（249.61公里/时）。..
【TechWeb】11月28日消息，日前，微博社区发布公告称，近段时间以来，站方多次接到用户举报，称遭到“代约九价HPV疫苗”骗局。站方对此高度重视，..
本月早些时候，通用汽车（GM）CEO玛丽-巴拉（Mary Barra）在接受采访时表示：通用是电动汽车市场的领导者。不仅如此，她还表示不会把领导地位让给..
【TechWeb】11月28日消息，据国家外汇管理局深圳市分局官方发布的消息，日前，财付通支付科技有限公司因违反相关规定，被处以罚款人民币278万元。..