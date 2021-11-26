私域运营者福音！微信群可以迁移为企业微信群了

站长之家（ChinaZ.com）11月26日 消息:近日，不少网友称企业微信在最新版本（iOS3.1.20）已支持将“微信群”迁移为“企业微信群”。

用户只需在企业微信中选择“接受微信中的工作消息”，点击“选择群聊”并选择自己担任群主的社群，点击确认即可将所选微信群迁移为企业微信外部群。

迁移完成后，操作者本人的企业微信号被加入群聊并成为群主，个人微信号则被移出群聊。如想将群主恢复为个人微信号，只需重新邀请并将群主转让给个人微信号即可，但企业微信外部群无法恢复为微信群。